Buen Camino, il cast del film di Checco Zalone. FOTO

3/7 ©Webphoto

Beatriz Arjona è Alma, misteriosa viaggiatrice spagnola che Checco e Cristal incontrano lungo il Cammino. Con il suo carattere e la sua esperienza, aiuta Checco ad affrontare le difficoltà del pellegrinaggio e a guardare oltre i suoi limiti, svolgendo un ruolo chiave nel suo percorso di crescita personale. Tuttavia, Alma nasconde un "segreto" che solo alla fine del film viene svelato.