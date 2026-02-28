Offerte Sky
Il caso Spotlight, 10 anni fa l'Oscar al Miglior film: curiosità e la storia vera

Cinema fotogallery
13 foto
©Webphoto

Il 28 febbraio 2016 il film diretto da Tom McCarthy portava a casa anche la statuetta per la Miglior sceneggiatura originale, su sei nomination totali. La pellicola racconta l’inchiesta del quotidiano “The Boston Globe” sull’insabbiamento degli abusi sessuali su minori per mano di sacerdoti dell’arcidiocesi della capitale del Massachusetts: un lavoro che ha portato un Premio Pulitzer al quotidiano e ha aperto la via a molte altre indagini su casi di pedofilia all'interno della Chiesa

