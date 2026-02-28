3/13 ©Getty

LE CANDIDATURE E I PREMI - Il caso Spotlight ha conquistato sei nomination agli Oscar del 2016, vincendo le statuette per Miglior Film e Miglior sceneggiatura originale. Tre candidature sono arrivate anche ai Golden Globe di quell’anno: Miglior film drammatico, Miglior regista a Tom McCarthy e Migliore sceneggiatura a Tom McCarthy e Josh Singer (nella foto).

