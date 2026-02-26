L'attesissima quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti, è alle porte, venerdì 27 febbraio, sul palco dell'Ariston i 30 Artisti della sezione Campioni si esibiranno con una cover scelta dal repertorio italiano e internazionale. Qui di seguito, il COMMENTO di cosà accadrà
Finalmente i duetti. Si apre il sipario su una delle serate più seguite del Festival di Sanremo (SCALETTA - LE PAGELLE), quella del venerdì. Domani 27 febbraio, si preannuncia una serata di grandi brani e altrettante grandi emozioni. Durante la quarta serata del Festival i 30 Artisti della sezione Campioni interpreteranno ed eseguiranno una Cover scelta dal repertorio italiano e internazionale. Gli Artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. L’artista più votato sarà dichiarato vincitore della Serata delle Cover. Una precisazione va fatta su Morgan che avrebbe dovuto duettare con Chiello, per usare le parole di quest'ultimo in conferenza stampa: "Morgan è un grande artista, su questo non ci sono dubbi, solo che abbiamo fatto un po' di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell'alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo e non sarà presente totalmente". Al suo posto, con Chiello ci sarà Saverio Cigarini, Morgan invece rimarrà nel backstage.
TUTTI I DUETTI DI SANREMO 2026 E IL COMMENTO
ARISA, QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO con il CORO DEL TEATRO
REGIO DI PARMA
Brano che fa parte del nostro immaginario, perfettamente nelle corde di Arisa, l'auspicio è che il coro la accompagni e non la sovrasti. Ma Rosalba sa come districarsi nei rischi.
BAMBOLE DI PEZZA, OCCHI DI GATTO con CRISTINA D’AVENA
Scelta ruffiana per fare sì che i bambini chiedano ai genitori di votarla e per accalappiare il popolo delle sigle tivù. Potrebbe esse il preludio di una Cristina in gara nel 2027. Confido in un punk animato.
CHIELLO, MI SONO INNAMORATO DI TE con Saverio Cigarini
Ascolteremo una versione straordinaria del brano di Luigi Tenco. Sarà interessante osservare l'unione di due mondi.
DARGEN D'AMICO, SU DI NOI con PUPO e FABRIZIO BOSSO
Elettronica, melodia e jazz potrebbero planare "su di noi" come una carezza. Saranno fondamentali gli equilibri ritmici.
DITONELLAPIAGA, THE LADY IS A TRAMP con TONYPITONY
La più annunciata delle collaborazioni. Scelta del brano strana, mi sarebbe piaciuto ascoltare l'unione delle loro voci con un pezzo degli Skiantos o degli Elii. Tanta curiosità.
EDDIE BROCK, PORTAMI VIA con FABRIZIO MORO
Scelta coerente sia nel binomio artistico che nell'identificazione del brano. Privilegiata la confort zone, almeno nelle aspettative.
ELETTRA LAMBORGHINI, ASEREJÉ con LAS KETCHUP
Tik Tok è già scatenato, i meme sono già in produzione...sarà un momenti di festa. Il brano è del 2002. Mi auguro che venga rispettata la partitura originale. Il più possibile.
ENRICO NIGIOTTI, EN E XANAX con ALFA
Perfetti. Due voci opposte, due stili opposti, una canzone che permetterà ai due cantautori di divertirsi. Ottime possibilità di costruire una esibizione che farà storia.
ERMAL META, GOLDEN HOUR con DARDUST
La scelta del brano spariglia...ma avete mai visto Ermal e Dario scegliere la via più facile? Ogni loro progetto è una piccola rivoluzione. Aspettative siderali.
FEDEZ & MASINI, MERAVIGLIOSA CREATURA con STJEPAN HAUSER
Brano che permetterà loro di giocare. Curioso di sapere se Fedez inserirà nella canzone di Gianna Nannini qualche barra originale.
FRANCESCO RENGA, RAGAZZO SOLO, RAGAZZA SOLA con GIUSY FERRERI
Prima di tutto la voce. Renga ha optato per una compagna di viaggio potente e dunque mi attendo una versione lirica.
FULMINACCI, PAROLE PAROLE con FRANCESCA FAGNANI
Il cantautore e la giornalista. Ipotizzo che all'Ariston porteranno una loro idea di teatro canzone: d'altra parte entrambi con le parole sanno giocare e sedurre oltreché decifrare il mondo che ci sta intorno.
J-AX, E LA VITA, LA VITA con LIGERA COUNTY FAM.
Alessandro pesca dal cilindro un nome ai più sconosciuto, lo amalgama al suo insieme a Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci e scrive una ricetta perfetta. Per chi non lo sapesse ligera è come veniva chiamata una volta la malavita milanese. Si dice che fosse ligera perché nel suo agire non era armata, quindi si muoveva leggera. Romanticismo d'antan.
LDA & AKA 7EVEN, ANDAMENTO LENTO con TULLIO DE PISCOPO
Lo storico batterista di Pino Daniele (tra gli altri) si merita quel palco. Per altro il 24 febbraio, pochi giorni prima della performance, compirà 80 anni. Emozioni e commozione garantite.
LEO GASSMANN, ERA GIA’ TUTTO PREVISTO con AIELLO
Cantautorato Pop e cantauorato Rock. Confido che l'energia dell'artista calabrese determini che non era già tutto previsto ma sarà una sorpresa.
LEVANTE, I MASCHI con GAIA
Claudia è una donna che ama le sfumature e stavolta ne ha voluto una che dai lei si discosta assai. Una attesa colma di curiosità.
LUCHE', FALCO A METÀ con GIANLUCA GRIGNANI
Poco da dire. Come dice un verso della canzone "guardami ho già spiccato il volo". Lo slancio c'è, bisogna capire come sarà l'atterraggio.
MALIKA AYANE, MI SEI SCOPPIATO DENTRO IL CUORE con CLAUDIO SANTAMARIA
Un attore per la voce regina del Festival. Più che quello che accadrà sarebbe interessante scoprire cosa li ha portati a intraprendere insieme questa avventura. Una sorpresona.
MARA SATTEI, L’ULTIMO BACIO con MECNA
Un po' di elettronica per rendere più dolce quell'ultimo bacio. Mara ha in gara un brano di grandi potenzialità e nella serata dei duetti, grazie all'annunciato combo, ha la ghiotta opportunità di mostrare una sfaccettatura della sua arte che ancora non è esplosa.
MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE, IL MONDO con BRUNORI SAS
Il cantautorato sublima il suo lato leggiadro con tre artisti che attraverso i loro testi sfiorano la poesia. Dopo di loro "il mondo" non sarà più lo stesso.
MICHELE BRAVI, DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO con FIORELLA MANNOIA
Sarà davvero, domani un altro giorno? Il carisma di Fiorella Mannoia può portare colore. Confido che non ci sia una stravolgimento armonico.
NAYT, LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO con JOAN THIELE
Fabrizio De André è sempre un rischio. Ma non per questi due artisti. Una scelta bella per fare arrivare Faber alle generazioni più giovani.
PATTY PRAVO, TI LASCIO UNA CANZONE con TIMOFEJ ANDRIJASHENKO
Il primo ballerino della Scala affiancherà la divina del Festival 2026 per un momento che andrà oltre la musica, che trasformerà la canzone di Gino Paoli in un momento di poesia. E' un brano dolce e lento, perfetto Timofej.
RAF, THE RIDDLE con THE KOLORS
Sorprende la scelta di un pezzo di Gigi D'Agostino. Come coppia da cover erano tra i più gettonati della vigilia.
SAL DA VINCI, CINQUE GIORNI con MICHELE ZARRILLO
Qui mi sarei aspettato il colpo di genio. Ci mancherebbe Zarrillo è un signore artista e merita l'Ariston, ma visto che Sal Da Vinci è in gara con un brano melodico, qui poteva azzardare, sfidare se stesso e stupire il suo pubblico.
SAMURAI JAY, BAILA MORENA con BELÉN RODRÍGUEZ e ROY PACI
Vale un discorso precedente. Tik Tok in fibrillazione e meme in preparazione. Il trombettista siciliano può però fare si che sopra di loro ci sia la luna piena.
SAYF, HIT THE ROAD JACK con ALEX BRITTI e MARIO BIONDI
Momento Soul con un brano dei primi anni Sessanta reso immortale da Ray Charles. Un terzetto magico che vedrei volentieri in tour insieme.
SERENA BRANCALE, BESAME MUCHO con GREGORY PORTER e DELIA
La ballad in gara e l'internazionalità nella serata cover. L'artista pugliese unisce più mondi per rileggere un brano del 1940 cantato, tra gli altri, dai The Beatles, Frank Sinatra e Placido Domingo. Sarà un bacio lunghissimo.
TOMMASO PARADISO, L’ULTIMA LUNA con STADIO
Lucio Dalla va prima in Paradiso e poi allo Stadio. Onestamente non so che versione attendermi, è un brano vocalmente difficile. Spero che la band capitanata da Gaetano Curreri (ap)porti una rilettura rispettosa verso l'originale.
TREDICI PIETRO, VITA con GALEFFI, FUDASCA & BAND
Galeffi all'Ariston è una bellissima sorpresa. Merita attenzione questo giovane cantautore. Pietro è un alchimista vero, sa dosare l'arte come pochi ed è per questo che la sua musica ci migliora la...vita.
