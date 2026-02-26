L'attesissima quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti, è alle porte, venerdì 27 febbraio, sul palco dell'Ariston i 30 Artisti della sezione Campioni si esibiranno con una cover scelta dal repertorio italiano e internazionale. Qui di seguito, il COMMENTO di cosà accadrà

Finalmente i duetti. Si apre il sipario su una delle serate più seguite del Festival di Sanremo ( SCALETTA - LE PAGELLE ) , quella del venerdì. Domani 27 febbraio, si preannuncia una serata di grandi brani e altrettante grandi emozioni. Durante la quarta serata del Festival i 30 Artisti della sezione Campioni interpreteranno ed eseguiranno una Cover scelta dal repertorio italiano e internazionale. Gli Artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. L’artista più votato sarà dichiarato vincitore della Serata delle Cover. Una precisazione va fatta su Morgan che avrebbe dovuto duettare con Chiello, per usare le parole di quest'ultimo in conferenza stampa: "Morgan è un grande artista, su questo non ci sono dubbi, solo che abbiamo fatto un po' di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell'alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo e non sarà presente totalmente". Al suo posto, con Chiello ci sarà Saverio Cigarini, Morgan invece rimarrà nel backstage.

TUTTI I DUETTI DI SANREMO 2026 E IL COMMENTO

ARISA, QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO con il CORO DEL TEATRO

REGIO DI PARMA

Brano che fa parte del nostro immaginario, perfettamente nelle corde di Arisa, l'auspicio è che il coro la accompagni e non la sovrasti. Ma Rosalba sa come districarsi nei rischi.



BAMBOLE DI PEZZA, OCCHI DI GATTO con CRISTINA D’AVENA

Scelta ruffiana per fare sì che i bambini chiedano ai genitori di votarla e per accalappiare il popolo delle sigle tivù. Potrebbe esse il preludio di una Cristina in gara nel 2027. Confido in un punk animato.



CHIELLO, MI SONO INNAMORATO DI TE con Saverio Cigarini

Ascolteremo una versione straordinaria del brano di Luigi Tenco. Sarà interessante osservare l'unione di due mondi.



DARGEN D'AMICO, SU DI NOI con PUPO e FABRIZIO BOSSO

Elettronica, melodia e jazz potrebbero planare "su di noi" come una carezza. Saranno fondamentali gli equilibri ritmici.



DITONELLAPIAGA, THE LADY IS A TRAMP con TONYPITONY

La più annunciata delle collaborazioni. Scelta del brano strana, mi sarebbe piaciuto ascoltare l'unione delle loro voci con un pezzo degli Skiantos o degli Elii. Tanta curiosità.



EDDIE BROCK, PORTAMI VIA con FABRIZIO MORO

Scelta coerente sia nel binomio artistico che nell'identificazione del brano. Privilegiata la confort zone, almeno nelle aspettative.



ELETTRA LAMBORGHINI, ASEREJÉ con LAS KETCHUP

Tik Tok è già scatenato, i meme sono già in produzione...sarà un momenti di festa. Il brano è del 2002. Mi auguro che venga rispettata la partitura originale. Il più possibile.

ENRICO NIGIOTTI, EN E XANAX con ALFA

Perfetti. Due voci opposte, due stili opposti, una canzone che permetterà ai due cantautori di divertirsi. Ottime possibilità di costruire una esibizione che farà storia.



ERMAL META, GOLDEN HOUR con DARDUST

La scelta del brano spariglia...ma avete mai visto Ermal e Dario scegliere la via più facile? Ogni loro progetto è una piccola rivoluzione. Aspettative siderali.



FEDEZ & MASINI, MERAVIGLIOSA CREATURA con STJEPAN HAUSER

Brano che permetterà loro di giocare. Curioso di sapere se Fedez inserirà nella canzone di Gianna Nannini qualche barra originale.



FRANCESCO RENGA, RAGAZZO SOLO, RAGAZZA SOLA con GIUSY FERRERI

Prima di tutto la voce. Renga ha optato per una compagna di viaggio potente e dunque mi attendo una versione lirica.



FULMINACCI, PAROLE PAROLE con FRANCESCA FAGNANI

Il cantautore e la giornalista. Ipotizzo che all'Ariston porteranno una loro idea di teatro canzone: d'altra parte entrambi con le parole sanno giocare e sedurre oltreché decifrare il mondo che ci sta intorno.



J-AX, E LA VITA, LA VITA con LIGERA COUNTY FAM.

Alessandro pesca dal cilindro un nome ai più sconosciuto, lo amalgama al suo insieme a Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci e scrive una ricetta perfetta. Per chi non lo sapesse ligera è come veniva chiamata una volta la malavita milanese. Si dice che fosse ligera perché nel suo agire non era armata, quindi si muoveva leggera. Romanticismo d'antan.



LDA & AKA 7EVEN, ANDAMENTO LENTO con TULLIO DE PISCOPO

Lo storico batterista di Pino Daniele (tra gli altri) si merita quel palco. Per altro il 24 febbraio, pochi giorni prima della performance, compirà 80 anni. Emozioni e commozione garantite.



LEO GASSMANN, ERA GIA’ TUTTO PREVISTO con AIELLO

Cantautorato Pop e cantauorato Rock. Confido che l'energia dell'artista calabrese determini che non era già tutto previsto ma sarà una sorpresa.



LEVANTE, I MASCHI con GAIA

Claudia è una donna che ama le sfumature e stavolta ne ha voluto una che dai lei si discosta assai. Una attesa colma di curiosità.



LUCHE', FALCO A METÀ con GIANLUCA GRIGNANI

Poco da dire. Come dice un verso della canzone "guardami ho già spiccato il volo". Lo slancio c'è, bisogna capire come sarà l'atterraggio.





MALIKA AYANE, MI SEI SCOPPIATO DENTRO IL CUORE con CLAUDIO SANTAMARIA

Un attore per la voce regina del Festival. Più che quello che accadrà sarebbe interessante scoprire cosa li ha portati a intraprendere insieme questa avventura. Una sorpresona.