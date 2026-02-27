Mara Sattei è l’alter ego musicale di Sara Mattei, nata a Fiumicino il 28 aprile 1995. La musica per lei è di famiglia: la madre canta in un gruppo gospel, il fratello minore è il produttore Thasup (Tha Supreme). Da piccola studia pianoforte e canto e, come molti artisti in erba della sua generazione, sbarca su Internet per farsi conoscere, pubblicando già da adolescente i video di alcune cover su YouTube. Prova a entrare a X Factor, nel 2011 e nel 2012, senza però riuscire a passare le selezioni. Riesce però a entrare nella scuola di Amici, nel 2013, anche se viene poi eliminata nella seconda puntata della fase serale dell’anno seguente. Si lancia nel mercato con l’EP Frammenti: Acoustic Covers N.1 (2014), a cui segue Frammenti: Street Covers N.2 (2015) e poi con i singoli Non basterà e Mama Oh, tutti e due con la produzione di Thasup. Dopo un periodo a Londra, nasce Mara Sattei. Con il nuovo pseudonimo, tra il 2019 e il 2020, sempre insieme al fratello, escono i brani Nuova registrazione 326, Nuova registrazione 402 e Nuova registrazione 527. Collabora con alcuni dei nomi più interessanti della scena indie, da Carl Brave a Gazzelle, e poi, nel 2022, arriva il primo album Universo, dove canta anche con Giorgia, nel singolo Parentesi, e con Fedez e Tanani in La dolce vita, che diventa sei volte platino. Nel 2023 è alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con Duemilaminuti, certificato doppio platino, scritto da Damiano David dei Måneskin. Il secondo album, Casa Gospel, insieme a Thasup, vede la luce nel 2024, che conquista il disco d’oro. Nel 2026 ecco Che me ne faccio del tempo, che anticipa la sua nuova avventura a Sanremo.

Mara Sattei - ©Ansa