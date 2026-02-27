Mara Sattei e Mecna a Sanremo 2026, il duetto e il testo della cover di L'ultimo bacioMusica
Mara Sattei porta L’ultimo bacio di Carmen Consoli alla serata cover e duetti della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Insieme a lei, sale sul palco del Teatro Ariston, per la prima volta, Mecna. Ecco cosa sapere sui due artisti e sulla canzone scelta.
Mara Sattei a Sanremo 2026
Mara Sattei è l’alter ego musicale di Sara Mattei, nata a Fiumicino il 28 aprile 1995. La musica per lei è di famiglia: la madre canta in un gruppo gospel, il fratello minore è il produttore Thasup (Tha Supreme). Da piccola studia pianoforte e canto e, come molti artisti in erba della sua generazione, sbarca su Internet per farsi conoscere, pubblicando già da adolescente i video di alcune cover su YouTube. Prova a entrare a X Factor, nel 2011 e nel 2012, senza però riuscire a passare le selezioni. Riesce però a entrare nella scuola di Amici, nel 2013, anche se viene poi eliminata nella seconda puntata della fase serale dell’anno seguente. Si lancia nel mercato con l’EP Frammenti: Acoustic Covers N.1 (2014), a cui segue Frammenti: Street Covers N.2 (2015) e poi con i singoli Non basterà e Mama Oh, tutti e due con la produzione di Thasup. Dopo un periodo a Londra, nasce Mara Sattei. Con il nuovo pseudonimo, tra il 2019 e il 2020, sempre insieme al fratello, escono i brani Nuova registrazione 326, Nuova registrazione 402 e Nuova registrazione 527. Collabora con alcuni dei nomi più interessanti della scena indie, da Carl Brave a Gazzelle, e poi, nel 2022, arriva il primo album Universo, dove canta anche con Giorgia, nel singolo Parentesi, e con Fedez e Tanani in La dolce vita, che diventa sei volte platino. Nel 2023 è alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con Duemilaminuti, certificato doppio platino, scritto da Damiano David dei Måneskin. Il secondo album, Casa Gospel, insieme a Thasup, vede la luce nel 2024, che conquista il disco d’oro. Nel 2026 ecco Che me ne faccio del tempo, che anticipa la sua nuova avventura a Sanremo.
Mecna a Sanremo 2026
C’è Mecna, pseudonimo di Corrado Grillo, sul palco con Mara Sattei. Classe 1987, di San Giovanni Rotondo, già ai tempi della scuola è parte del gruppo hip hop Microphone Killarz. Il primo lavoro solista è Propaganda, del 2006, pubblicato prima di entrare nel collettivo Blue Knox, lo stesso di Ghemon. Un riconoscimento più ampio arriva nel 2012, quando esce Disco Inverno, il suo primo album in studio, che lo porta a vincere al MEI come Miglior rapper. Laska (2015), Lungomare paranoia (2017) e Blue Karaoke (2018) completano il passaggio dalla scena underground al mainstream, grazie a sonorità fresche dove il rap e il cantautorato si mischiano all’elettronica. Nel 2019 è tempo di un nuovo progetto, il joint-album Neverland con Sick Luke. Mecna pubblica Mentre nessuno guarda nel 2020; Bromance, in collaborazione con CoCo, nel 2021; Stupido amore nel 2023 e Discordia, armonia e altri stati d’animo nel 2025.
L’ultimo bacio di Carmen Consoli
Mara Sattei punta su L’ultimo bacio di Carmen Consoli per la serata delle cover, uno dei brani più conosciuti di tutta la discografia della cantautrice siciliana: è la colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino. Estratto dall’album Stato di necessità (2000). Rinnovato grazie alla penna intimista di Mecna, nella sua versione originale contiene anche una citazione sanremese: i “violini suonati dal vento” di cui canta Consoli sono quelli già cantati da Domenico Modugno in Piove, al Festival del 1959.
Il testo de L’ultimo bacio
Cerchi riparo, fraterno conforto
Tendi le braccia allo specchio
Ti muovi a stento e con sguardo severo
Biascichi un malinconico Modugno
Di quei violini suonati dal vento
L'ultimo bacio, mia dolce bambina
Brucia sul viso come gocce di limone
L'eroico coraggio di un feroce addio
Ma sono lacrime
Mentre piove, piove (sono lacrime)
Mentre piove, piove (sono lacrime)
Mentre piove
Magica quiete, velata indulgenza
Dopo l'ingrata tempesta
Riprendi fiato e con intenso trasporto
Celebri un mite e insolito risveglio
Mille violini suonati dal vento
L'ultimo abbraccio, mia amata bambina
Nel tenue ricordo di una pioggia d'argento
Il senso spietato di un non ritorno
Di quei violini suonati dal vento
L'ultimo bacio, mia dolce bambina
Brucia sul viso come gocce di limone
L'eroico coraggio di un feroce addio
Ma sono lacrime
Mentre piove, piove (sono lacrime)
Mentre piove, piove (sono lacrime)
Mentre piove, piove
