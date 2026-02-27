Introduzione
Venerdì 27 febbraio 2026 il Festival di Sanremo dedica la quarta serata ai duetti con le cover, momento centrale e molto atteso dell’intera kermesse.
Non si tratta di semplici reinterpretazioni, ma di un confronto diretto con la memoria collettiva della musica italiana e internazionale, in cui gli artisti devono misurarsi con brani già noti e ricchi di storia, cercando di imprimere loro una nuova lettura personale. L’edizione 2026 si distingue per accostamenti originali e collaborazioni trasversali, spaziando dai classici sanremesi alle hit pop globali, dagli standard internazionali ai brani d’autore italiani.
Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, tutti e 30 i Big in gara si esibiscono in duetti con artisti ospiti in cover tratte dal repertorio italiano o internazionale.
Le esibizioni vengono valutate attraverso il Televoto, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio, e il premio della serata va all’artista più votato, proclamato vincitore della serata delle cover.
I conduttori
Oltre a Carlo Conti, tra i co-conduttori, accanto a Laura Pausini, venerdì 27 febbraio ci sarà Nino Frassica. L’amatissimo comico italiano porterà la sua ironia e leggerezza sul palco dell’Ariston, alternando momenti di risate a piccoli sketch.
Gli ospiti
Tra gli ospiti e momenti speciali, spicca Bianca Balti, che racconta il suo anno di forza ed energia dopo il percorso di cure per il tumore ovarico. Francesco Gabbani si esibisce live in Piazza Colombo.
Di seguito trovate tutti i duetti della quarta serata:
Quello che devi sapere
Arisa e Coro del Teatro Regio di Parma: Quello che le donne non dicono
Arisa si esibirà con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono, celebre brano di Fiorella Mannoia. La performance unirà la voce intensa e raffinata di Arisa con quelle del coro, creando un’atmosfera corposa e avvolgente.
Quello che le donne non dicono è uno dei brani più celebri di Fiorella Mannoia, pubblicato nel 1987 e vincitore del Premio della Critica al Festival di Sanremo, scritto da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone e arrangiato da Celso Valli, rimase a lungo nella Hit parade italiana, e Ruggeri decise di affidarlo a Mannoia per la sua credibilità artistica, dopo aver inizialmente pensato di adattarlo al punto di vista maschile.
Le Bambole di Pezza con Cristina D’Avena in Occhi di Gatto
Le Bambole di Pezza duetteranno con Cristina D’Avena in Occhi di gatto, diciottesimo singolo della cantante pubblicato nel 1985 come sigla dell’anime omonimo e distribuito da C.G.D. Messaggerie Musicali S.p.A. La scaletta della serata permetterà di unire la vivacità del gruppo con l’iconicità della voce di Cristina, creando un’atmosfera giocosa e nostalgica.
Le Bambole di pezza sono un gruppo musicale italiano rock/pop punk di Milano, hanno pubblicato quattro dischi e svolto un’intensa attività dal vivo, e oltre alla musica si sono sempre impegnate su tematiche femministe, per l’uguaglianza di genere e contro la violenza e il sessismo, partecipando per la prima volta tra i Campioni al Festival di Sanremo 2026 con il brano Resta con me.
Cristina D'Avena (Bologna, 6 luglio 1964) è una cantante, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica italiana, nota interprete (e negli ultimi anni anche autrice) di sigle di cartoni animati.
Chiello con Saverio Cigarini in Mi sono innamorato di te
Chiello si esibirà accompagnato al pianoforte da Saverio Cigarini in Mi sono innamorato di te, celebre brano di Luigi Tenco. Doveva originariamente duettare con Morgan, ma Chiello ha deciso di non portarlo sul palco, spiegando che non si è creata l’alchimia artistica necessaria e che il contributo di Morgan sarà tecnico da dietro le quinte.
Mi sono innamorato di te è una canzone scritta dal cantautore Luigi Tenco, pubblicata nell’LP Luigi Tenco del 1962, con arrangiamento di Giampiero Boneschi e incisa per la Ricordi nel novembre 1964 come lato A del 45 giri Mi sono innamorato di te/Angela, mentre nel 1969 fu riproposta da Ornella Vanoni in versione al femminile con il titolo Mi sono innamorata di te.
Dargen D’Amico con Pupo in Su di noi
Dargen D’Amico duetterà con Pupo in Su di noi, brano portato al Festival di Sanremo nel 1980 da Pupo stesso. La performance unirà il tocco contemporaneo di Dargen con l’energia storica e riconoscibile di Pupo.
Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi (Ponticino, 11 settembre 1955), è un cantautore, conduttore televisivo e radiofonico italiano, interprete e autore di successi internazionali come Gelato al cioccolato, Su di noi, Forse, Un amore grande e Sarà perché ti amo, scritta per i Ricchi e Poveri con cui parteciparono al Festival di Sanremo 1981.
Ditonellapiaga con Tonypitony in The Lady is a Tramp
Ditonellapiaga e Tonypitony si esibiranno in The Lady is a Tramp, celebre standard jazz americano. La scaletta della serata permetterà un approccio originale, alternando swing e interpretazione contemporanea.
Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci (Roma, 5 febbraio 1997), è una cantautrice italiana, tra i Big al 76º Festival di Sanremo, di cui ha aperto la kermesse con il brano Che fastidio!. Il suo terzo album in studio Miss Italia esce il 10 aprile 2026.
Eddie Brock con Fabrizio Moro in Portami via
Eddie Brock duetterà con Fabrizio Moro in Portami via, brano scritto dallo stesso Moro nel 2017. La performance metterà in risalto la capacità emotiva di Eddie Brock e la profondità interpretativa di Moro, con un arrangiamento che alterna momenti intensi e riflessivi.
Portami via è un singolo del cantautore italiano Fabrizio Moro, primo estratto dall'album Pace e pubblicato l'8 febbraio dalla Sony Music, presentato in gara al Festival di Sanremo 2017, dove vinse il premio Lunezia come miglior testo e videoclip e arrivò al 7º posto nella classifica finale; scritto dallo stesso Moro e da Roberto Cardelli, il brano è interamente dedicato alla figlia Anita e si configura come una commovente ballata, esprimendo la forza salvifica dell’amore e una richiesta di aiuto per fuggire dalle difficoltà.
Elettra Lamborghini con Las Ketchup in Aserejé
Elettra Lamborghini duetta con Las Ketchup in Aserejé, brano del 2002 delle Las Ketchup. La performance punterà su ritmo, coreografia e impatto visivo, trasformando l’Ariston in un momento festoso e travolgente. Chissà se l’arrangiamento manmterrà la struttura originale riconoscibile? Probabilmebte sì.
Conoscendo sia Lamborghini sia il gruppo Las Ketchup, la rilettura sarà senz'altro energica, giocosa e coinvolgente, capace di far muovere il pubblico e di trasmettere gioia collettiva.
Enrico Nigiotti con Alfa in En e Xanax
Enrico Nigiotti duetta con Alfa in En e Xanax, brano di Samuele Bersani dall’album Nuvola numero nove del 2013. Nigiotti porta sul palco la sua intensità vocale e la capacità di trasmettere emozioni con pochi gesti, mentre Alfa aggiunge un tocco urbano e moderno al pezzo, creando un contrasto interessante tra pop d’autore e influenze rap contemporanee.
La scelta del brano riflette il gusto di Nigiotti per testi che raccontano fragilità e introspezione, temi ricorrenti nella sua produzione.
En e Xanax è un brano musicale del cantante italiano Samuele Bersani, pubblicato come singolo il 30 agosto 2013 dall'etichetta Fuori Classifica Edizioni Musicali, apripista dell'album Nuvola numero nove in uscita il 10 settembre 2013; il titolo del brano deriva dai nomi di due psicofarmaci, e il video, pubblicato il 10 settembre 2013 e diretto da Nicolò Massazza, vede la partecipazione di Bersani, dei giovani attori Camilla Semino Favro e Alessandro Sperduti e, negli ultimi minuti, di quella che all'epoca era la fidanzata del cantautore e musa ispiratrice dell'album, Desirée.
Ermal Meta con Dardust in Golden Hour
Ermal Meta si esibisce con Dardust in Golden Hour, brano di Jvke del 2022.
Ermal Meta, noto per la sua capacità di trasformare ogni canzone in un racconto personale, porterà sicuramente sul palco tutta la sua intensità interpretativa.
Dardust, pseudonimo di Dario Faini (Ascoli Piceno, 17 marzo 1976), è un pianista, compositore, produttore discografico e musicista italiano.
Fedez & Masini con Stjepan Hauser in Meravigliosa Creatura
Fedez e Masini duettano con il violoncellista croato Stjepan Hauser in Meravigliosa Creatura, celebre brano di Gianna Nannini del 1995. La combinazione tra la sensibilità pop di Masini, lo stile rap di Fedez e il virtuosismo classico di Hauser renderà la performance unica e originale.
Stjepan Hauser (Pola, 15 giugno 1986) è un violoncellista croato. Ha iniziato la sua educazione musicale nella città natia in una famiglia di musicisti; si diploma a Fiume, completa gli studi universitari a Londra con Natalia Pavlutskaya, prosegue la formazione post laurea con Ralph Kirshbaum a Manchester e negli Stati Uniti con Bernard Greenhouse, diventando anche membro stabile del Trio di Greenwich con Yoko Misumi e Lana Trotovsek, e ancora poco più che ventenne si esibisce come solista nei più prestigiosi teatri europei e internazionali, tra cui Wigmore Hall e Royal Albert Hall a Londra, il Concertgebouw di Amsterdam e la South Bank Centre.
Francesco Renga con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola
Francesco Renga duetta con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola, brano di David Bowie del 1982. Renga, con la sua vocalità potente e calda, trasmetterà senz'altro l’intensità del brano mentre Ferreri aggiungerà un tocco di carattere. La scelta di questo duetto mette in risalto le differenze stilistiche dei due artisti: la voce rotonda e piena di Renga contro il timbro più graffiante e personale di Ferreri.
Ragazzo solo, ragazza sola è un brano musicale di David Bowie, eseguito in italiano su testo di Mogol, pubblicato nel febbraio 1970 come cover di Space Oddity con un testo totalmente differente dall’originale, incluso nel 1982 nella raccolta non autorizzata Bowie Rare e nel 2015 nel CD Re:Call 1 del box set Five Years (1969-1973), presente anche nella colonna sonora del film Io e te di Bernardo Bertolucci, e nel 2016 distribuito in edizione limitata come singolo durante la tappa italiana della mostra retrospettiva David Bowie Is al MAMbo di Bologna, con London Bye Ta-Ta come lato B.
Fulminacci con Francesca Fagnani in Parole Parole
Fulminacci duetta con Francesca Fagnani in Parole Parole, brano di Mina del 1972. La scelta di portare Fagnani, non cantante di professione, crea un effetto teatrale e ironico, evidenziando il lato più creativo e giocoso di Fulminacci.
Francesca Fagnani (Roma, 25 novembre 1976) è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italiana, nota al grande pubblico per la conduzione della trasmissione Belve e per il suo giornalismo d’inchiesta su mafia, criminalità organizzata e carceri minorili, svolto sia su testate come Il Fatto Quotidiano e La Repubblica sia in trasmissioni televisive quali Annozero, Quarta Repubblica e Non è l’Arena.
J-Ax con Ligera County Fam in E la vita, la vita
J-Ax duetta con il collettivo Ligera County Fam in E la vita, la vita, brano del 1974 di Cochi e Renato. Il rapper porta sul palco il suo carattere energico e teatrale, trasformando il brano in un momento di grande dinamismo.
La canzone è contenuta in E la vita, la vita, il terzo album (secondo in studio) del duo italiano Cochi e Renato, pubblicato nel 1974, scritto da Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto in collaborazione con Dario Fo ed Enzo Jannacci.
Dall’album è stato estratto il singolo omonimo E la vita, la vita/E gira il mondo, sigla di Canzonissima 1974, che raggiunse il primo posto in classifica agli inizi del 1975.
LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo in Andamento lento
LDA e Aka 7even si esibiscono con Tullio De Piscopo in Andamento lento, pezzo iconico che ha consacrato De Piscopo come uno dei grandi maestri del ritmo italiano. La performance unisce il carisma dei giovani interpreti alla solidità dell’esperienza di De Piscopo, fondendo sonorità pop e urban con il groove originale del brano.
Tullio De Piscopo (Napoli, 24 febbraio 1946) è un batterista, percussionista, cantautore e bandleader italiano, noto per la sua lunga carriera musicale che lo ha visto collaborare con numerosi artisti italiani e internazionali, suonare in orchestre, gruppi jazz e progetti solisti, contribuendo in modo significativo alla scena musicale italiana dagli anni settanta a oggi.
Leo Gassmann con Aiello in Era già tutto previsto
Leo Gassmann e Aiello portano sul palco Era già tutto previsto, celebre brano di Riccardo Cocciante noto per la sua intensità emotiva. L’esecuzione evidenzia la capacità dei due cantanti di modulare la propria voce e dialogare in modo naturale, creando un’atmosfera intensa e avvolgente.
Leo Gassmann (Roma, 22 novembre 1998) è un cantautore e attore italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove proposte con il brano Vai bene così, figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz e nipote paterno di Vittorio Gassman e Juliette Mayniel; nel febbraio 2026 partecipa al 76º Festival di Sanremo con il brano Naturale, interpreta Era già tutto previsto insieme ad Aiello nella quarta serata dedicata alle cover e annuncia il terzo album in studio Vita Vera Paradiso, in uscita il 10 aprile 2026.
Levante con Gaia in I maschi
Levante e Gaia si esibiranno in I maschi, classico di Gianna Nannini simbolo di forza femminile e indipendenza. Sul palco, le due artiste esploreranno un dialogo vocale tra energia e delicatezza: Levante porterà sicuramente la grinta e la personalità che la contraddistinguono, mentre Gaia aggiungerà sfumature più melodiche e leggere.
I maschi di Gianna Nannini è stata scritta insieme al chitarrista Fabio Pianigiani nel 1987, presentata in una versione speciale al World Popular Song Festival di Tokyo il 31 ottobre dello stesso anno, tratta dall’album Maschi e altri — primo greatest hits della Nannini a vendere un milione di copie in Europa — e inclusa anche nelle raccolte Bomboloni (1996), GiannaBest (2007) e HitStory (2016).
Luchè con Gianluca Grignani in Falco a metà
Luchè e Gianluca Grignani proporranno Falco a metà, brano dello stesso Grignani caratterizzato da un mix di pop e rock con testi introspettivi. La scaletta della serata prevede un incontro tra il rock melodico originale e il linguaggio urbano di Luchè, creando contrasti e momenti di dialogo vocale ricchi di sfumature.
Falco a metà è un singolo di Grignani, pubblicato nel 1995 come terzo estratto dal primo album in studio Destinazione Paradiso, scritto interamente dallo stesso artista, presentato al Festivalbar 1995, dove Grignani cantò senza microfono per protesta contro il playback, interpretato anche in spagnolo con il titolo Halcón a medias nella versione spagnola dell’album, e successivamente riarrangiato in duetto con Luca Carboni nell’album Una strada in mezzo al cielo.
Malika Ayane e Claudio Santamaria in Mi sei scoppiato dentro il cuore
Malika Ayane e Claudio Santamaria duetteranno in Mi sei scoppiato dentro il cuore, brano reso famoso da Mina per la sua profondità emotiva. Malika porterà raffinatezza interpretativa e capacità di modulare la voce tra delicatezza e intensità, mentre Santamaria, attore, aggiungerà probabilmente un elemento scenico e narrativo, creando un dialogo teatrale sul palco.
Mi sei scoppiato dentro il cuore è una canzone di Mina, eseguita per la prima volta dal vivo nel programma televisivo Studio Uno l’11 giugno 1966 e inclusa nell’album Studio Uno 66, con testo di Lina Wertmüller e musica di Bruno Canfora, direttore artistico del programma; nonostante l’esecuzione estiva, il brano fu pubblicato come singolo solo a dicembre, raggiungendo il 17º posto in classifica, e nel 2021 ha ricevuto il certificato d’oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana per le vendite digitali dal 2009, mentre il lato B era Tu non credi più, scritta da Alberto Testa e Mogol su musica di Tony Renis e arrangiata da Augusto Martelli, eseguita da Mina nel 1967 nel programma Sabato sera e inclusa nell’album Sabato sera – Studio Uno '67.
Mara Sattei con Mecna in L’ultimo bacio
Mara Sattei e Mecna interpreteranno L’ultimo bacio, celebre brano di Carmen Consoli, noto per la sua malinconia poetica. La performance unirà senz'altro la vocalità calda e intensa di Mara Sattei con l’approccio rap/urban di Mecna, creando un dialogo tra generazioni e stili diversi.
L'ultimo bacio è una canzone della cantautrice Carmen Consoli, estratta dal quarto album Stato di necessità del 2000, che funge da colonna sonora del film omonimo di Gabriele Muccino, in cui la Consoli appare anche in un piccolo ruolo, e compare anche nell’album live Eco di sirene del 13 aprile 2018; il brano racconta la storia di un addio, sigillato da un ultimo bacio sotto la pioggia che si confonde con le lacrime, con il vento che fischia come una sinfonia di violini, citando anche un verso del celebre brano Piove (mille violini) portato al successo da Domenico Modugno.
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas in Il mondo
Maria Antonietta & Colombre si esibiranno con Brunori Sas in Il mondo, storico brano di Jimmy Fontana, simbolo di ottimismo e melodia senza tempo. La scaletta prevede una rilettura che unisce la delicatezza indie dei due giovani artisti con la cifra poetica di Brunori Sas.
Brunori Sas, pseudonimo di Dario Brunori (Cosenza, 28 settembre 1977), è un cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano, autore di sei album in studio solisti, vincitore di due Targhe Tenco, autore di quattro colonne sonore tra cui i film Odio l'estate (2020) e Il grande giorno (2022), per i quali ha ricevuto il Nastro d’argento alla migliore colonna sonora, e nel corso della carriera ha curato la produzione artistica per Maria Antonietta e Dimartino, collaborato con Francesco Guccini, Gianluca de Rubertis ed Elisa, recitato in due film e condotto il programma televisivo Brunori Sa per Rai 3.
Michele Bravi con Fiorella Mannoia in Domani è un altro giorno
Michele Bravi e Fiorella Mannoia si esibiranno in Domani è un altro giorno, brano di Ornella Vanoni noto per la sua profondità emotiva e lirica. Bravi porterà la sua sensibilità vocale e precisione nel fraseggio, mentre Mannoia aggiungerà esperienza e autorevolezza interpretativa.
Fiorella Mannoia (Roma, 4 aprile 1954) è una cantante e attrice, nota per il suo timbro vocale distintivo e per le interpretazioni di brani di altri artisti; ha partecipato sei volte al Festival di Sanremo, vincendo due volte il Premio della Critica, ha ricevuto il Telegatto nel 1992 e detiene sei Targhe Tenco, record tra le cantanti femminili. Nel 2005 è stata nominata Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e in Benin insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine del Consiglio Mondiale del Panafricanismo per aver contribuito a far conoscere Thomas Sankara e per il sostegno al popolo e alle donne africane, e oltre alla musica ha avuto anche esperienze come attrice.
Nayt con Joan Thiele in La canzone dell’amore perduto
Nayt e Joan Thiele si esibiranno in La canzone dell’amore perduto, brano scritto da Fabrizio De André e considerato una delle pagine più intense della canzone d’autore italiana. La performance metterà in luce la capacità di Nayt di fondere elementi urbani con una narrazione profonda, mentre Joan Thiele porterà la sua cifra melodica e sensibilità interpretativa.
La canzone dell'amore perduto è un brano scritto da Fabrizio De André e pubblicato nel marzo 1966 come lato A del 45 giri La canzone dell'amore perduto/La ballata dell'amore cieco (o della vanità), incluso nello stesso anno nell’album Tutto Fabrizio De André; sebbene non sia indicato in copertina, la musica si basa sull’Adagio del Concerto per tromba, archi e basso continuo in re maggiore TWV 51: D7 di Georg Philipp Telemann, e il testo trae ispirazione dalla fine del rapporto con la prima moglie Enrica Rignon, detta “Puny”, raccontando con intensità e malinconia i sentimenti legati a un amore ormai concluso, in linea con la riflessione dell’autore sulla fugacità del sentimento già presente in Amore che vieni, amore che vai.
Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in Ti lascio una canzone
Patty Pravo e Timofej Andrijashenko proporranno Ti lascio una canzone, brano storico di Gino Paoli noto anche nella versione di Ornella Vanoni.
Patty Pravo, con la sua voce unica e il carisma che l’ha resa una delle icone della musica italiana, guiderà senz'altro la performance con sicurezza espressiva, mentre il ballerino Timofej Andrijashenko aggiungerà una presenza scenica particolare. La cover punta a trasformare il testo in un dialogo tra due modalità interpretative: l’esperienza consolidata di Patty Pravo e la nuova visione performativa di Timofej Andrijashenko.
Raf con The Kolors in The Riddle
Raf e The Kolors si esibiranno in The Riddle, brano reso celebre da Nik Kershaw e spesso reinterpretato nella scena pop internazionale. Raf, cantautore e interprete con una lunga carriera alle spalle, affronterà il pezzo con eleganza e precisione vocale, mentre The Kolors aggiungeranno il loro tocco pop‑rock dinamico, caratterizzato da ritmo coinvolgente e presenza scenica energetica.
The Riddle è un brano musicale scritto e interpretato dal cantautore britannico Nik Kershaw, pubblicato il 5 novembre 1984 come primo singolo estratto dall’album omonimo, diventato uno dei suoi pezzi più popolari e celebre per il testo enigmatico e di difficile interpretazione; nonostante le numerose letture proposte dagli ascoltatori, lo stesso Kershaw ha dichiarato che le parole non hanno alcun significato reale, essendo nate come semplice “voce guida” adattata alla musica, definendo il brano come una serie di divagazioni senza senso tipiche di una popstar degli anni Ottanta.
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo in Cinque giorni
Sal Da Vinci e Michele Zarrillo si esibiranno in Cinque giorni, brano di grande intensità emotiva interpretato e portato al successo dallo stesso Zarrillo. Il duetto unirà la presenza scenica e la voce appassionata di Sal Da Vinci con la sensibilità melodica e l’esperienza armonica di Zarrillo. La performance metterà in risalto la scrittura profonda del testo, con passaggi dove la tensione emotiva sarà palpabile, alternata a momenti di lirismo più pacato.
Cinque giorni è un singolo del 1994 del cantautore italiano Michele Zarrillo, scritto insieme a Vincenzo Incenzo e considerato uno dei brani più rappresentativi della sua discografia, presentato al 44º Festival di Sanremo nella sezione Campioni dove si classificò al quinto posto e inserito nell’album Come uomo tra gli uomini; il brano ottenne un grande successo di pubblico e vendite, diventando un classico della canzone italiana, e nel 1997 fu tradotto in spagnolo con il titolo Cinco días, incluso nell’omonimo album pubblicato in Spagna.
Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci in Baila Morena
Samurai Jay, Belén Rodríguez e Roy Paci si esibiranno insieme in Baila Morena, brano di Zucchero del 2001 noto per il suo ritmo latino e la carica festosa. La performance mischierà virtuosismo strumentale (con la tromba di Roy Paci), presenza scenica e carisma, creando un momento di grande spettacolo.
Samurai Jay porterà senz'altro energia e dinamismo, Belén aggiungerà fascino e movimento scenico, mentre Paci arricchirà il tutto con un linguaggio jazz e world‑music. Del resto, il brano è perfetto per un momento che vuole coinvolgere il pubblico con ritmo, groove e un sapore internazionale.
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in Hit the Road Jack
Sayf, Alex Britti e Mario Biondi si esibiranno in Hit the Road Jack, il classico immortale reso celebre da Ray Charles e pietra miliare del soul internazionale. In questa versione il trio unirà soul, jazz e pop, con Sayf che conferirà freschezza interpretativa, Britti il suo tocco chitarristico distintivo e Biondi la sua voce calda e profonda.
Hit the Road Jack è un singolo soul del 1961 interpretato da Ray Charles e scritto da Percy Mayfield, costruito come un dialogo serrato tra una donna—nella versione di Charles con la voce di Margie Hendrix delle Raelettes—e il convivente Jack, invitato ad andarsene per la sua incapacità di provvedere a sé stesso nonostante le promesse di riscatto. Nell’ottobre 1961 il brano rimase per due settimane al primo posto della Billboard Hot 100, raggiunse il terzo posto in Australia e il sesto nel Regno Unito, e guidò per cinque settimane la classifica R&B Sides, diventando il sesto numero uno di Charles in tale graduatoria; la canzone figura inoltre al 377º posto nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi stilata dalla rivista Rolling Stone.
Serena Brancale con Gregory Porter e Delia in Besame Mucho
Serena Brancale, Gregory Porter e Delia si esibiranno in Besame Mucho, lo standard internazionale scritto da Consuelo Velázquez e interpretato da generazioni di artisti in tutto il mondo. Questa performance intreccerà jazz, soul e pop con grande raffinatezza: Porter, uno dei nomi più riconosciuti del jazz vocale contemporaneo, guiderà con la sua voce profonda e sofisticata, mentre Brancale e Delia sicuramente aggiungeranno tessiture melodiche ricche di colore e sentimento.
Bésame mucho è una canzone scritta nel 1940 dalla compositrice messicana Consuelo Velázquez, divenuta rapidamente una delle canzoni più popolari del XX secolo. Il primo a inciderla fu il cantante messicano Emilio Tuero e nel 1999 è stata riconosciuta come la canzone in lingua spagnola più cantata e registrata, nonché tra le più tradotte al mondo.
Tommaso Paradiso con gli Stadio in L’ultima luna
Tommaso Paradiso e gli Stadio si esibiranno in L’ultima luna, brano del 1979 di Lucio Dalla che unisce poesia, melodia e suggestioni narrative. La performance prevede un incontro tra lo stile pop evocativo di Paradiso e l’esperienza bandistica e armonica degli Stadio, creando una versione che punta tanto sulla costruzione melodica quanto sul coinvolgimento emotivo.
L’ultima luna è il brano di apertura di Lucio Dalla, ottavo album in studio del cantautore italiano Lucio Dalla, pubblicato nel 1979 dall’etichetta discografica RCA Italiana.
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band in Vita
Tredici Pietro si esibirà con Galeffi, Fudasca & band in Vita, un brano di suo padre, Gianni Morandi, e Lucio Dalla caratterizzato da un messaggio di speranza, resilienza e celebrazione della vita.
Vita è stato scritto da Mogol e Mario Lavezzi, contenuto nell’album Dalla/Morandi dei cantanti Lucio Dalla e Gianni Morandi, pubblicato nella primavera del 1988.
Inizialmente la canzone, che cominciava con l’incipit “Cara in te ci credo”, fu proposta a Mina, ma venne da lei rifiutata. Successivamente Mogol la sottopose a Dalla, e il testo fu modificato a partire dall’incipit, assumendo la forma con cui il brano è divenuto uno dei maggiori successi discografici del 1988 in Italia.