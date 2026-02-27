Le Bambole di Pezza duetteranno con Cristina D’Avena in Occhi di gatto, diciottesimo singolo della cantante pubblicato nel 1985 come sigla dell’anime omonimo e distribuito da C.G.D. Messaggerie Musicali S.p.A. La scaletta della serata permetterà di unire la vivacità del gruppo con l’iconicità della voce di Cristina, creando un’atmosfera giocosa e nostalgica.

Le Bambole di pezza sono un gruppo musicale italiano rock/pop punk di Milano, hanno pubblicato quattro dischi e svolto un’intensa attività dal vivo, e oltre alla musica si sono sempre impegnate su tematiche femministe, per l’uguaglianza di genere e contro la violenza e il sessismo, partecipando per la prima volta tra i Campioni al Festival di Sanremo 2026 con il brano Resta con me.

Cristina D'Avena (Bologna, 6 luglio 1964) è una cantante, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica italiana, nota interprete (e negli ultimi anni anche autrice) di sigle di cartoni animati.