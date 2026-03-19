Emergenza radioattiva, trama e cast della serie tv su Netflix

La vicenda raccontata nella serie tv Emergenza radioattiva prende avvio il 13 settembre 1987 a Goiânia, dove due raccoglitori di rottami, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, si introducono nell’Instituto Goiano de Radioterapia (IGR), una clinica privata abbandonata. Tra le macerie scoprono un macchinario medico che decidono di smontare e rivendere, ignari del fatto che al suo interno sia custodita una capsula contenente Cesio-137.

Da quel momento, la sostanza radioattiva inizia a circolare in città, passando di mano in mano e diffondendosi in modo incontrollato. Solo settimane più tardi, quando i sintomi iniziano a manifestarsi sui corpi degli abitanti, medici, fisici e autorità comprendono la gravità della situazione e avviano una corsa contro il tempo per contenere la contaminazione e salvare quante più vite possibili.

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