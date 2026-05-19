C’è un parcheggio a Roseto degli Abruzzi. Per 360 giorni l’anno è esattamente quello: asfalto grigio, righe bianche, automobili parcheggiate con la beata indifferenza delle cose inutili. Poi arriva agosto. E quel rettangolo di bitume adriatico si trasfigura in qualcos’altro — qualcosa che il filosofo Antonio Magariello, ospite fisso della conferenza stampa del festival nella sua funzione di bussola intellettuale, chiamerebbe con espressione folgorante «zona erotica delle fonti umane». Vale a dire: uno spazio in cui il tempo inverte la sua direzione. Sicché vale la pena fermarsi sull’etimologia, come farebbe qualsiasi buon latinista con la schiena dritta e il calice in mano. La parola festa — e il festival ne è filiazione diretta — viene da felis latino e dal greco therossi. Non significa semplicemente «divertirsi». Significa interrompere. Sospendere il normale andamento della vita. E come lo fa? Rovesciando l’atteggiamento quotidiano: di solito inseguiamo un obiettivo, desideriamo che il giorno passi presto, speriamo che arrivi il futuro quanto prima. Durante la festa — durante il festival — vogliamo il contrario. Vogliamo che non finisca mai.

Magariello porta anche un’osservazione sul ballo che merita di essere riferita intatta: il ballo, a differenza del correre o del lavorare, non è un movimento diretto verso qualcosa che manca. È la manifestazione del possesso presente nell’attività stessa. Ci si ferma in un punto e si balla in armonia con sé, con il proprio corpo, con gli altri. Parimenti, aggiunge, ci si avvicina agli sconosciuti invece di evitarli, come si fa di solito a Milano o in qualunque altra metropoli dove ognuno cammina nella propria bolla trasparente. E accade qualcosa di raro: persone di 20 anni e persone di 70 condividono lo stesso momento, la stessa musica, la stessa riva del mare. Le differenze d’età, di provenienza, di abitudine — che nella vita quotidiana funzionano da barriere — diventano, nel festival, componenti di una comunità provvisoria ma reale. Sotto il cielo stellato, di fronte al mare.

Il Transumare Fest — giunto quest’anno alla terza edizione con il tema La Metamorfosi, a Roseto degli Abruzzi dal 19 al 22 agosto 2026 — è nato proprio qui, in questo parcheggio trasformato in sogno. L’ha ideato l’Associazione di Promozione Sociale Rosangeles: un collettivo di giovani abruzzesi che tre anni fa non aveva la minima esperienza di organizzazione festival e che oggi conta sold out, una line-up internazionale che farebbe impallidire palchi assai più navigati, un progetto sull’accessibilità premiato dalla Regione Abruzzo e un evento satellite presentato a Milano. Come il bruco che diventa farfalla — la metamorfosi, appunto, non abbandona le proprie origini, le trasfigura.