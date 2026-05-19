Money Road, dal 21 maggio la 2a stagione dello show con Fabio Caressa

Torna giovedì 21 maggio su Sky e in streaming su NOW il fenomeno televisivo della scorsa stagione Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Alla conduzione dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine c’è, confermatissimo, il direttore dell’esperimento sociale Fabio Caressa.

12 persone comuni hanno scelto di aderire alla nuova edizione dell’esperimento sociale di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: hanno diversa età, provenienza ed estrazione sociale, riunite nel mezzo della giungla malese più remota e selvaggia, un luogo estremo che per condizioni climatiche, paesaggistiche e ambientali è lontanissimo dalle terre d’origine. Andranno a comporre una nuova “Compagnia delle Tentazioni” che anche quest’anno, in un contesto di rigida privazione e avendo a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza, dovrà affrontare un trekking nella giungla ancora più duro e faticoso durante il quale tutti i componenti saranno immersi in una natura bellissima ma ostile e proibitiva, piena di acqua e di fango, insetti e sanguisughe, ricchissima di salite impervie e di mangrovie fittissime. Il tutto con un clima particolarmente pesante, con temperature che arrivano facilmente ai 40 gradi e un’umidità che tocca picchi del 98%.