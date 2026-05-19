«Siate forti e vedrete la salvezza che il Signore oggi opera per voi; perché gli Egiziani che voi oggi vedete, non li rivedrete mai più.» Lo dice Mosè al popolo d'Israele nell'Esodo, con il Mar Rosso davanti e il faraone alle spalle. Stand still and see. Sam Levinson prende questa frase — non solo l'invito alla calma, ma tutta la promessa che contiene: i tuoi nemici, quelli che ti inseguono, non li rivedrai mai più — la pianta in mezzo al deserto della California e ci costruisce intorno l'episodio più sorprendente della terza stagione di Euphoria, (disponibile su Sky e NOW). Perché per Rue Bennett, gli Egiziani hanno i volti di Alamo, di Laurie, del debito, della dipendenza. E la domanda che la serie si porta dietro da tre stagioni è sempre la stessa: il Mar Rosso si aprirà davvero?

Eppure eccoci qui. Stand Still and See è l'episodio in cui Levinson smette di sfidarti e ricomincia a parlarti. Non abbandona l'iperbole — ci mancherebbe, siamo pur sempre in Euphoria, e ci sono ancora un dito amputato spedito per posta e un roveto che prende fuoco nel deserto (ma ci arriviamo) — però questa volta le usa come cornice. Il contenuto è un'altra cosa. Il contenuto è Rue Bennett (Zendaya) che vuole essere perdonata. Cassie Howard (Sydney Sweeney) che trova il coraggio di diventare qualcos'altro. Jules (Hunter Schafer) che non è ancora pronta. E Nate (Jacob Elordi) che perde pezzi di sé, letteralmente.

Due episodi alla fine. Forse della stagione, forse della serie. Stand still and see