Un viaggio iniziato fin dalle Audition quello del giovane Lorenzo che aveva esordito brillantemente sulle note di Poetica di Cesare Cremonini. Viaggio che, tra gli altri brani, è continuato con Caruso di Lucio Dalla, uno di quei pezzi che sembrano intoccabili e che bisogna eseguire con delicatezza e rispetto totale. Sul palco della semifinale di X Factor 2024 l'artista ha conquistato tutti accompagnato dall’eleganza di una intera orchestra alle sue spalle. Dal pubblico è scattata una vera ovazione, e così passo dopo passo, il giovane artista veronese si ritrova tra i quattro finalisti della finalissima di XF2024.