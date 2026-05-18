Chi è Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 2026 ed ex finalista di X Factor 2024Musica
Introduzione
Dopo essere stato uno dei finalisti di X Factor 2024, Lorenzo Salvetti ha trionfato alla venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il giovane artista, classe 2007, è tra le voci più fresche della nuova scena cantauorale italiana. Ad aprile Lorenzo Salvetti ha pubblicato il suo nuovo singolo Dimmelo tu, arrivato a oltre 400.000 riproduzioni su Spotify. Venerdì 22 maggio Lorenzo Salvetti pubblicherà l’EP Stupida Vita
Quello che devi sapere
Lorenzo Salvetti, la biografia
Il veronese Lorenzo Salvetti è un giovanissimo musicista e cantautore. La musica ha sempre fatto parte della sua vita fin da piccolo, suo fratello maggiore è stato per lui fonte di ispirazione. Attraverso ogni nota, trasmette le sue emozioni più profonde, trasformando la sua voce in un rifugio sincero per chi lo ascolta. Il cantante riesce a lasciare il segno con la semplicità e la freschezza della sua giovane età. Tra i suoi riferimenti artistici troviamo i grandi nomi della tradizione cantautorale italiana come Luigi Tenco e le voci più amate della scena indie pop, tra i quali Fulminacci.
Lorenzo Salvetti: da X Factor 2024 alla 25esima edizione di Amici
Dal percorso a X Factor 2024 sotto la guida di Achille Lauro alla vittoria della venticinquesima edizione di Amici sotto l’ala di Lorella Cuccarini. Domenica 17 maggio Lorenzo Salvetti ha trionfato nel circuito del canto vincendo successivamente la finalissima di Amici nello scontro diretto con il ballerino Alessio, seguito da Emanuel Lo. Il giovane cantautore, visibilmente commosso, ha alzato il trofeo al cielo.
Lorenzo Salvetti, il nuovo singolo Dimmelo tu
Nell’aprile di quest’anno il cantautore ha pubblicato il suo nuovo inedito Dimmelo tu conquistando immediatamente il pubblico. Il brano conta attualmente oltre 400.000 riproduzioni su Spotify. L’artista si è esibito con il brano anche nella finale di Amici.
Stupida vita, il primo EP in uscita il 22 maggio
Venerdì 22 maggio Lorenzo Salvetti pubblicherà il suo primo EP Stupida vita contenente anche il nuovo brano Dimmelo tu. Questa la tracklist del disco:
- Dimmelo tu
- Via Santini
- Stupida Vita
- Rollercoaster
- Prima di te e dopo
- Romeo e Giulietta
Il percorso a X Factor 2024: "The young Cocciante"
Nella prima puntata dei Live Show, a seguito dell’esibizione sulle note di Margherita, uno dei pezzi più amati di Riccardo Cocciante, Lorenzo si è aggiudicato scherzosamente il titolo di “young Cocciante” da parte di Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Sicuramente per i capelli ricci ma anche per l’intensità e le qualità vocali dimostrate. Per lui grandi applausi dal pubblico e grandi complimenti dai quattro giudici, ma sopratutto l'inizio di un percorso in costante crescita.
Il percorso a X Factor: il viaggio nel cantautorato
Un viaggio iniziato fin dalle Audition quello del giovane Lorenzo che aveva esordito brillantemente sulle note di Poetica di Cesare Cremonini. Viaggio che, tra gli altri brani, è continuato con Caruso di Lucio Dalla, uno di quei pezzi che sembrano intoccabili e che bisogna eseguire con delicatezza e rispetto totale. Sul palco della semifinale di X Factor 2024 l'artista ha conquistato tutti accompagnato dall’eleganza di una intera orchestra alle sue spalle. Dal pubblico è scattata una vera ovazione, e così passo dopo passo, il giovane artista veronese si ritrova tra i quattro finalisti della finalissima di XF2024.
Il percorso a X Factor 2024: l'inedito Mille concerti
Nel corso della gara Lorenzo, della squadra di Achille Lauro, ha presentato con grande emozione il suo inedito dal titolo Mille concerti (scritto dallo stesso Lorenzo con Antonio Mazzariello e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien). Si tratta di una canzone d’amore che intreccia emozioni vissute in prima persona con un tocco di fantasia. Attraverso le sue note, ci conduce in un viaggio fatto di passioni intense e momenti logoranti, raccontando una storia che vibra tra realtà e immaginazione.
Il percorso a X Factor 2024: Lorenzo Salvetti finalista
Il sogno di Lorenzo, accarezzato fin dal primo giorno e fin dalla sua prima esibizione sul palco di XF2024, si è concretizzato puntata dopo puntata, sotto la guida del suo giudice Achille Lauro che ha voluto conservare una chicca per l'ultima manche ad un passo dalla finale, assegnando al suo concorrente l'intramontabile Questo piccolo grande amore, ennesima conferma del talento di Lorenzo che anche davanti a pezzi iconici e immortali riesce a emergere con la sua attitudine naturale.