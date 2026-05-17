Amici, la finale: eliminati Angie e Nicola. DIRETTA

Alla conduzione Maria De Filippi. Al centro dello studio gli allievi: Lorenzo, Angie, Nicola, Emiliano, Elena e Alessio. Presenti i professori: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Veronica Peparini, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Ospite Daniele Doria, vincitore della scorsa edizione
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Maria De Filippi sta conducendo la finale della venticinquesima edizione di Amici. In lizza per la vittoria altri quattro allievi: Lorenzo, Emiliano, Elena e Alessio (LA SCHEDA). Presenti gli insegnanti: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Veronica Peparini, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. In studio anche i quattro giudici:Elena D'Amario, Amadeus, Gigi D'Alessio e Cristiano Malgioglio. Ospite Daniele Doria, ballerino vincitore della scorsa edizione.
Eliminato Nicola
Nicola, allievo della professoressa Alessandra Celentano, termina la sua corsa verso l'ambita vittoria finale. Salvi Alessio ed Emiliano.
Seconda sfida per la danza
Alessio apre questo nuovo round di performance esibendosi sulle note di Problem di Ariana Grande e Iggy Azalea. Nicola ed Emiliano, allievi di Alessandra Celentano, terminano la sfida. Maria De Filippi chiude il televoto.
Via alla sfida per il circuito della danza
Alessio, Emiliano e Nicola si sfidano per poter continuare la gara. Maria De Filippi apre ufficialmente il televoto. Alessio si esibisce sulle note di Runway, il nuovo singolo di Lady Gaga e Doechii. Emanuel Lo: “Lui uscirà da qua ed è pronto”. Nicola prosegue sulle note di Let It Be, Emiliano chiude con Zombie. Alessandra Celentano sui suoi allievi: “Sono molto felice che siano arrivati fino a qui”.
Andamento parziale del televoto:
- Alessio
- Emiliano
- Nicola
Ospite Daniele Doria
Dopo aver salutato Angie, Maria De Filippi introduce Daniele Doria, vincitore della scorsa edizione. Il ballerino porta il trofeo in palio. L’ex allievo augura il meglio ai cinque allievi finalisti.
Lorenzo è il quinto finalista di Amici
Lorenzo supera la sfida divenendo ufficialmente il quinto finalista di questa edizione del talent-show. Eliminata Angie, visibilmente commossa. La cantante ringrazia i professori, la giuria e la conduttrice.
Terza sfida di Angie e Lorenzo
È arrivato il momento della terza e ultima esibizione dei due cantanti. Angie apre con il suo brano Signorina. Piccola caduta durante la performance. Lorenzo risponde con il suo ultimo singolo Dimmelo tu. Maria De Filippi chiude il televoto.
Seconda sfida di Angie e Lorenzo
La cantante apre questa seconda sfida con Balorda Nostalgia, brano vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Lorenzo propone L'amore è di Enrico Nigiotti.
Prima sfida di Angie e Lorenzo
La cantante apre questa serata esibendosi con un medley degli ABBA, l'iconico quartetto svedese vincitore con il brano Waterloo dell'Eurovision Song Contest 1974. Lorella Cuccarini: "Penso sia bello che sia il pubblico a scegliere”. Lorenzo conquista il centro dello studio per esibirsi con Generale di Francesco de Gregori.
I quattro finalisti in studio
Nicola, Emiliano, Elena e Alessio entrano in studio. Grande emozione per i quattro allievi. In seguito, la conduttrice presenta i due ragazzi in sfida per l'ultimo posto da finalista: Angie e Lorenzo.
Al via la finale
Accolta da un grande applauso, Maria De Filippi fa il suo ingresso in studio. La conduttrice presenta i quattro giurati di questa edizione: Elena D'Amario, Amadeus, Gigi D'Alessio e Cristiano Malgioglio.
Amici di Maria De Filippi, chi sono i finalisti
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