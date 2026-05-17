Amici, la finale: eliminati Angie e Nicola. DIRETTA

Maria De Filippi sta conducendo la finale della venticinquesima edizione di Amici. In lizza per la vittoria altri quattro allievi: Lorenzo, Emiliano, Elena e Alessio (LA SCHEDA). Presenti gli insegnanti: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Veronica Peparini, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. In studio anche i quattro giudici:Elena D'Amario, Amadeus, Gigi D'Alessio e Cristiano Malgioglio. Ospite Daniele Doria, ballerino vincitore della scorsa edizione.