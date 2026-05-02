Amici, la settima puntata del Serale. DIRETTA

Settimo appuntamento con la fase Serale di Amici. Alla conduzione Maria De Filippi. Gli allievi si stanno esibendo al centro dello studio. Tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Anna Pettinelli, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Marco Bocci e Giulia Michelini