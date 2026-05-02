Amici, la settima puntata del Serale. DIRETTA

Settimo appuntamento con la fase Serale di Amici. Alla conduzione Maria De Filippi. Gli allievi si stanno esibendo al centro dello studio. Tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Anna Pettinelli, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Marco Bocci e Giulia Michelini
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Maria De Filippi sta conducendo la settima puntata della fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. Al centro gli allievi, suddivisi in tre squadre. Professori Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Annunciati come ospiti Marco Bocci e Giulia Michelini.
Gard al ballottaggio finale
I quattro giurati decidono di mandare Gard, seguito dalla professoressa Anna Pettinelli, al ballottaggio finale. Salvo il ballerino Alessio, seguito da Emanuel Lo.
Al ballottaggio Alessio e Gard
Sfida per l'eliminazione diretta tra Alessio e Gard. Il ballerino si esibisce sulle note del brano Baby Boy di Beyoncé e Sean Paul. Il cantante si esibisce con la canzone Ti muovi di Diodato. I giudici lasciano lo studio per un confronto.
Prima manche, seconda sfida: Alessio contro Elena
Alessio propone una coreografia sulle note di Vogue di Madonna. Elena intona Another Love del cantautore britannico Tom Odell. Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Gigi D'Alessio preferiscono la cantante, Amadeus sceglie il ballerino. Vittoria per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.
Prima manche, guanto di sfida
Riccardo e Gard si affrontano in questa seconda sfida della prima manche. I due cantanti si esibiscono con Vivo per lei. Gigi D'Alessio preferisce Riccardo, Elena D'Amario sceglie Gard. Amadeus assegna il punto alla squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.
Prima manche, prima sfida: Emiliano contro Alessio
Emanuel Lo e Anna Pettinelli aprono la prima manche sfidando Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Al centro dello studio Alessio ed Emiliano. Elena D'Amario sceglie la prima esibizione, Amadeus e Gigi D'Alessio preferiscono Emiliano.
Amici, via alla settima puntata
Accolta da un grande applauso, Maria De Filippi fa il suo ingresso in studio. La conduttrice introduce i giudici: Elena D'Amario, Gigi D'Alessio, Cristiano Malgioglio e Amadeus.
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Settimo appuntamento con la fase Serale della venticinquesima edizione del talent-show. Alla conduzione Maria De Filippi. Annunciati i nomi dei primi ospiti: Marco Bocci e Giulia Michelini. LEGGI LE ANTICIPAZIONI
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