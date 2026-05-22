La serie Netflix guidata da Lily Collins si prepara a concludere il proprio percorso con una 6° e definitiva stagione, le cui riprese sono iniziate. Dopo anni di successo internazionale, il progetto creato da Darren Star si avvia alla conclusione, salutando il pubblico che dal 2020 ha seguito le vicende glamour di Emily Cooper tra moda, relazioni sentimentali e scenari europei. L’annuncio è arrivato direttamente dalla protagonista, che attraverso un post pubblicato sui social ha confermato la chiusura dello show

Si apre l’ultimo capitolo di Emily in Paris. La serie Netflix guidata da Lily Collins si prepara infatti a concludere il proprio percorso con una sesta e definitiva stagione, le cui riprese sono iniziate in Grecia. Dopo anni di successo internazionale, il progetto creato da Darren Star si avvia così alla conclusione, salutando il pubblico che dal 2020 ha seguito le vicende glamour di Emily Cooper tra moda, relazioni sentimentali e scenari europei. L’annuncio è arrivato direttamente da Lily Collins, protagonista della serie, che attraverso un post (che potete guardare in fondo a questo articolo) pubblicato sui social ha confermato la chiusura dello show. “Dopo sei anni nei panni di Emily Cooper sono qui per dirvi che la prossima sesta stagione sarà quella finale”, ha dichiarato l’attrice. Nel messaggio, Lily Collins ha anche spiegato che i nuovi episodi conserveranno tutti gli elementi che hanno reso popolare la produzione Netflix: “avrà tutto ciò che avete amato fino ad ora della serie e fungerà da capitolo finale per le avventure di Emily. Tutto il cast ha messo il cuore per rendere l’ultima stagione un fantastico addio”.

Darren Star saluta la serie: “Il viaggio di una vita” Anche Darren Star ha voluto accompagnare l’annuncio con un lungo messaggio dedicato al cast, alla troupe e ai fan della serie. Il creatore di Emily in Paris ha definito l’esperienza come “il viaggio di una vita”, sottolineando il legame costruito nel corso delle stagioni con il pubblico internazionale. “Realizzare Emily in Paris con questi straordinari membri del cast e della troupe è stato il viaggio di una vita”, ha affermato Darren Star. “Con l'inizio della stagione finale, sento di essere profondamente grato a Netflix, Paramount e, soprattutto, ai fan che hanno condiviso con noi questo incredibile percorso”. Il produttore e sceneggiatore ha poi rivolto un ulteriore ringraziamento agli spettatori che hanno seguito le storie ambientate tra Parigi e le altre città europee toccate dalla serie. “Non vediamo l'ora di condividere con voi questo ultimo capitolo. Grazie per averci permesso di entrare nelle vostre vite, ispirando i vostri sogni di viaggio e il vostro amore per Parigi. Avremo sempre Emily in Paris!”. Approfondimento Emily in Paris 6, la storia si sposta in Grecia

Dalla Francia all’Italia fino alla Grecia: i set della serie Nel corso degli anni, Emily in Paris ha costruito parte della propria identità anche attraverso le ambientazioni internazionali. Prima dell’avvio delle nuove riprese in Grecia, la produzione aveva infatti girato scene in diverse località europee, tra cui Roma, Venezia, Saint Tropez e Megève. La scelta della Grecia sembra inoltre collegarsi direttamente agli sviluppi narrativi lasciati in sospeso nel finale della quinta stagione. Gli ultimi episodi avevano infatti suggerito un possibile riavvicinamento tra Emily, interpretata da Lily Collins, e lo chef Gabriel, interpretato da Lucas Bravo. Nel finale, Gabriel aveva inviato a Emily una cartolina con l’invito a raggiungerlo per una vacanza in Grecia, lasciando intuire una possibile ripresa della loro relazione intermittente. Nonostante questo indizio, i dettagli ufficiali della trama della sesta stagione restano ancora riservati. Approfondimento Emily in Paris rinnovata: Netflix conferma la stagione 6

Un fenomeno globale nato nel 2020 Dal debutto avvenuto nel 2020, Emily in Paris si è trasformata in uno dei prodotti più riconoscibili della piattaforma Netflix. Le prime cinque stagioni sono rimaste complessivamente per 32 settimane nella Top 10 Globale del servizio streaming, raggiungendo il primo posto in 90 Paesi. Secondo i dati, la serie ha totalizzato oltre 250 milioni di visualizzazioni tra la prima metà del 2023 e la seconda metà del 2025, consolidando il proprio successo internazionale e diventando un riferimento della cultura pop contemporanea. Il racconto della quotidianità sofisticata e glamour di Emily ha inoltre generato un forte impatto sul pubblico, influenzando mode, meme, tendenze social e turismo legato alle location della serie. Approfondimento Roma e Venezia nella nuova stagione di "Emily in Paris"

L’impatto culturale di Darren Star e il legame con Parigi Con Emily in Paris, Darren Star ha proseguito il percorso già intrapreso con altre produzioni che hanno contribuito a definire l’immaginario urbano di intere generazioni. In passato, infatti, serie come Sex and the City, Beverly Hills, 90210 e Melrose Place avevano trasformato rispettivamente New York e Los Angeles in simboli centrali della cultura televisiva e popolare. Attraverso Emily in Paris, lo storytelling di Darren Star ha invece posto Parigi al centro di una nuova narrazione internazionale, contribuendo anche all’aumento del turismo in Francia. Il presidente francese Emmanuel Macron aveva pubblicamente lodato la serie per il contributo dato all’attrattiva della capitale francese. Approfondimento Emily in Paris dov’eravamo rimasti con il finale della stagione 4?