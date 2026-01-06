Emily in Paris rinnovata: Netflix conferma la stagione 6

Offerte Sky
Emily in Paris avrà una sesta stagione: Netflix rinnova la serie fenomeno globale

Netflix ha rinnovato Emily in Paris per una sesta stagione dopo il successo globale della quinta, che ha superato 26,8 milioni di visualizzazioni e conquistato il secondo posto nella Global Top 10 in soli 11 giorni. La serie creata da Darren Star continua a essere un fenomeno culturale capace di influenzare moda, viaggi e immaginario collettivo, celebrato anche dalla Francia con la Légion d’Honneur al suo ideatore

Netflix rinnova Emily in Paris per una sesta stagione. L’annuncio arriva a poche settimane dal debutto della quinta, disponibile dal 18 dicembre, che ha già totalizzato oltre 26,8 milioni di visualizzazioni globali, conquistando in soli 11 giorni il secondo posto nella Global Top 10 delle serie TV in lingua inglese.

Un risultato che conferma la forza del brand: la quinta stagione è entrata nella Top 10 in 91 Paesi, raggiungendo la prima posizione in 24 nazioni, tra cui Francia, Italia, Brasile e Germania. Numeri che ribadiscono come Emily in Paris sia ormai molto più di una serie: è un fenomeno culturale globale.

Un successo che non conosce stagioni

Dalla prima stagione a oggi, Emily in Paris è rimasta stabilmente per più settimane nella Global Top 10 di Netflix con ogni nuovo capitolo. Moda, romanticismo e lifestyle parigino si sono trasformati in un linguaggio universale, capace di influenzare tendenze, viaggi e conversazioni, online e offline.

Dopo aver raccontato New York con Sex and the City e Los Angeles con Beverly Hills, 90210 e Melrose Place, il creatore Darren Star ha saputo catturare l’essenza di Parigi e restituirla al pubblico globale attraverso uno sguardo pop, patinato e immediatamente riconoscibile.

Darren Star Cavaliere della Légion d’Honneur

Il contributo della serie alla diffusione dell’immagine della Francia nel mondo è stato riconosciuto ufficialmente: Darren Star è stato insignito del titolo di Cavaliere della Légion d’Honneur, la più alta onorificenza civile francese, conferita dal Presidente Emmanuel Macron.

“Ricevere la Légion d’Honneur dalle mani del Presidente Macron è un onore profondo ed emozionante”, ha dichiarato Star. “La Francia è diventata parte essenziale del mio percorso creativo e sono immensamente grato per la curiosità, la generosità e il calore con cui il Paese ha accolto il mio lavoro”.

Una premiere da film, tra Venezia e Parigi

Per celebrare l’uscita della quinta stagione, Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park e Darren Star hanno partecipato alla World Premiere di Parigi al Grand Rex, arrivando direttamente da Venezia a bordo del leggendario Venice Simplon-Orient-Express. Un viaggio cinematografico perfettamente in linea con l’immaginario elegante, glamour e un po’ irreale della serie.

E ora, con la sesta stagione ufficialmente in arrivo, Emily in Paris si prepara a tornare ancora una volta a passeggiare tra moda, amori e cartoline parigine, confermandosi uno dei titoli più riconoscibili e performanti dell’universo Netflix.

