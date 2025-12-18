Emily in Paris 5, gli attori del cast della nuova stagione. FOTO
Ecco gli interpreti del quinto capitolo dell'attesissima serie televisiva che racconta le avventure di Emily Cooper. Dalla protagonista, la Emily messa a titolo interpretata da Lily Collins, fino ad altri volti storici e a nuove entrate internazionali, scopriamo tutto l’ensemble di attori e attrici della quinta stagione, che debutta su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) oggi, giovedì 18 dicembre
A cura di Camilla Sernagiotto