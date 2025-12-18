Emily in Paris 5, gli attori del cast della nuova stagione. FOTO

1/15 ©Webphoto

Il cast della quinta stagione di Emily in Paris riunisce volti storici e nuove entrate internazionali. Tra ritorni attesi e personaggi inediti, la serie amplia il suo universo narrativo. La dimensione resta corale, ma la prima donna rimane lei: Lily Collins alias Emily Cooper. Scopriamo, oltre alla protagonista, chi sono gli interpreti principali del nuovo capitolo molto atteso. La quinta stagione debutta su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 18 dicembre. Scopriamo chi sono i protagonisti di questa stagione.



