Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Emily in Paris 5, gli attori del cast della nuova stagione. FOTO

Serie TV fotogallery
15 foto
©Webphoto

Ecco gli interpreti del quinto capitolo dell'attesissima serie televisiva che racconta le avventure di Emily Cooper. Dalla protagonista, la Emily messa a titolo interpretata da Lily Collins, fino ad altri volti storici e a nuove entrate internazionali, scopriamo tutto l’ensemble di attori e attrici della quinta stagione, che debutta su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) oggi, giovedì 18 dicembre

A cura di Camilla Sernagiotto

Spettacolo: Ultime gallery

Emily in Paris 5, gli attori del cast della nuova stagione. FOTO

Serie TV

Ecco gli interpreti del quinto capitolo dell'attesissima serie televisiva che racconta le...

15 foto

Le celebrity che ci hanno lasciato nel 2025

Spettacolo

Sono molti i protagonisti del cinema, della musica e del mondo dello spettacolo che abbiamo...

40 foto

True Lies, il cast del film con Arnold Schwarzenegger stasera in tv

Cinema

Va in onda su Rai 2, mercoledì 17 dicembre, il classico del 1994 diretto da James Cameron. Terzo...

8 foto

Marty Supreme, le foto del cast alla première di New York

Cinema

Per l'anteprima nella città dove è ambientata la pellicola, i realizzatori hanno invitato i loro...

16 foto

Milla Jovovich compie 50 anni, da modella ad attrice: la sua carriera

Cinema

Supermodella negli anni ’90, è protagonista anche al cinema diretta da importanti registi come...

15 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Melania Trump, in arrivo il documentario sulla First Lady

    Cinema

     Arriva nelle sale statunitensi il docu che porta sullo schermo un periodo ristretto ma cruciale...

    Antonello Venditti, la possibile scaletta dei concerti a Roma

    Musica

    Quest’anno il cantautore romano ha ritirato il prestigioso Premio alla carriera Città di Sanremo...

    Un Professore 3, le anticipazioni degli ultimi episodi

    Serie TV

    Alessandro Gassmann, interprete del protagonista Dante Balestra, ha dichiarato: “Davvero grazie...