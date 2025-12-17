"Emily in Paris" dov’eravamo rimasti con il finale della stagione 4?

La serie torna sulla piattaforma il 18 dicembre con 10 nuovi episodi, ambientati fra Parigi e l’Italia. La protagonista riparte da Roma e da Marcello, ma cos’era successo nelle puntate precedenti?

L’attesa è finita: il 18 dicembre arriva su Netflix la quinta stagione di Emily in Paris (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). A fare da sfondo ai nuovi episodi però non è più solo la capitale francese ma anche l’Italia, da Roma a Venezia. Ma come si era concluso il quarto capitolo della serie? Ecco un riassunto per arrivare preparati.

Emily e Gabriel All’inizio della quarta stagione Emily è ancora in un limbo fra Alfie e Gabriel, decisa a dimenticarli entrambi. A una festa in maschera per il lancio di un nuovo profumo decide però di dare una possibilità alla sua relazione con lo chef, che finalmente prende il via. Tuttavia l’idillio non dura molto: dopo una disastrosa vacanza sulla neve Emily decide di lasciare Gabriel perché è certa che lui "sceglierà sempre Camille", dato che la ragazza aspetta un bambino da lui. Camille e la gravidanza Dopo il fallito matrimonio fra Gabriel e Camille, quest’ultima scompare ed Emily rivela a Gabriel la storia della ragazza con Sofia. Le due ufficializzano la relazione e si trasferiscono a casa di Gabriel creando scompiglio e malumori, per poi spostarsi in un appartamento accanto. Infine Camille, durante una visita medica, scopre che la sua gravidanza è un falso positivo. Leggi anche Emily in Paris 5, la serie dice addio a Camille, storico personaggio

Sylvie e la scelta fra coscienza e amore Nella quarta stagione Sylvie viene messa di fronte a una scelta che la costringe a fare i conti con la sua coscienza. Al capo dell’Agence Grateau viene chiesto di contribuire a un’inchiesta giornalistica sulle accuse di molestie rivolte al capo della JVMA, Louis de Leon. Inizialmente rifiuta di collaborare perché metterebbe a rischio la nuova attività di suo marito, finanziata dalla JVMA, ma poi cambia idea. Mindy Mindy, Benoît ed Étienne scoprono che la loro esibizione all'Eurovision non sarà finanziata e dovranno quindi sostenersi autonomamente. La relazione di Mindy con Nicolas procede fra alti e bassi a causa della tendenza di lui a volerla controllare, ma il ragazzo - di fronte allo scandalo sulle molestie che travolge il padre - decide di stare dalla parte giusta. Nel frattempo l’intesa fra lei e Benoît continua a riaffiorare e alla fine Nico le chiede di rinunciare all’Eurovision mettendola davanti a una scelta: o lo "sciocco concorso canoro" o lui. Mindy lo lascia e vola a Roma, dove si trova Emily: qui si esibisce cantando per strada e grazie al video diventato virale viene chiamata per fare la giudice in un talent show in Cina, lo stesso dove anni prima aveva fatto una figuraccia stonando in diretta. Vedi anche Emily in Paris 5 tra Roma e Venezia: il trailer svela le novità