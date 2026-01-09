Richard Dimitri, morto l'attore del film Pericolosamente Johnny

L'ARTISTA A 360 GRADI E ANTIQUARIO CRESCIUTO DALLA MAMMA SINGLE

Nato il 27 giugno 1942 a Yonkers, New York, lo “scrittore, attore, mercante d’arte e antiquariato” (come recita il necrologio pubblicato dalla famiglia) Richard Dimitri, di origine assira, era stato abbandonato dal padre quando era un bambino ed era quindi cresciuto con la madre e il nonno materno. “Ha fatto del suo meglio. Non ho mai perso la sensibilità per il suo amore”, diceva della mamma, che aveva provveduto alla sua educazione. Dimitri aveva poi frequentato la Yonkers High School e nel 1962 si era diplomato all’American Academy of Dramatic Arts. Nel 1963 aveva debuttato a New York nel ruolo di Bashir nel revival Off Broadway dello spettacolo The Immoralist e, in seguito, aveva recitato a Broadway nei ruoli di Pavli in Zorba, di Muthu in The Guide e di Kinesias in Lisistrata con Melina Mercouri. Nel 1973 aveva iniziato a insegnare recitazione al Queen’s College della City Univesity di New York, dove “amava fare da mentore e ispirare i suoi studenti, molti dei quali rimasero in contatto con lui per anni”. Inoltre, “Richard possedeva una voce da tenore lirico. Durante una vacanza a Salisburgo, in Austria, aveva avuto l'opportunità di fare un'audizione per un rappresentante della Staatsoper di Vienna. Gli era stato detto che, con ulteriori studi, una carriera nell'opera era nel suo futuro. Si era trovato quindi di fronte a una scelta dolorosa. Amava l'opera, ma aveva deciso di continuare a perseguire la sua carriera di attore”. Nel 1975, dopo essere stato scelto per il doppio ruolo dei gemelli Bertram e Renaldo nella sitcom Le rocambolesche avventure di Robin Hood contro l’odioso sceriffo di Mel Brooks, si era trasferito a Los Angeles. Inoltre, era stato guest star in numerosi programmi televisivi come Starsky & Hutch, Hawaii Five-0, Welcome Back, Kotter, Settima strada e The Tracey Ullman Show. Sul grande schermo, invece, nel 1984 aveva interpretato il ruolo di Roman Troy Moronie nella commedia Pericolosamente Johnny di Amy Heckerling e con Michael Keaton, Joe Piscopo, Marilu Henner e Danny DeVito, mentre nel 1989 aveva recitato nel ruolo di Tony Cheeseburger nella pellicola Felice e vincente con Richard Dreyfuss e Teri Garr. Oltre alla carriera di attore, Dimitri aveva anche scritto sia episodi televisivi per serie tv come Going Bananas (1984) e Daddy Dearest (1993), sia sceneggiature cinematografiche. Si era inoltre esibito come comico al The Comedy Store di Los Angeles e in altri locali. Nel 1998, però, gravi problemi di salute cronici l’avevano costretto a ritirarsi prima del tempo dall’industria dello spettacolo. Aveva quindi intrapreso la carriera di mercante d’arte e antiquariato e aveva infine aperto insieme ala moglie Christianne Engs la galleria Engs-Dimitri Works of Art, che si era guadagnata la reputazione di scoprire sculture di pregio come la Venere sdraiata su un mostro marino con Cupido e un putto (1987) di John Deare, venduta al Getty Museum. “Nel corso della sua vita, Richard ha toccato molte persone con il suo talento, il suo brillante senso dell’umorismo, la sua prospettiva unica, la sua onestà e il suo intelletto. Ma è stato il suo ruolo di pare e marito stimato, che ha circondato la sua famiglia con calore e sicurezza, il più importante e gratificante della sua vita. È stato questo a procurargli la gioia più grande”, si legge nel necrologio. L’attore è morto dopo il figlio John W. Dimitri, scomparso nel 2017 all’età di 19 anni a causa di una rara cardiopatia congenita e in onore del quale la famiglia ha creato la John Dimitri Research Foundation for Congenital Heart Disease.