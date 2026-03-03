Trono di Spade diventa un film: Warner avvia il progetto

La Warner sta sviluppando un film ambientato nell’universo di Trono di Spade. Il progetto, affidato allo sceneggiatore Beau Willimon, punta alla dimensione del kolossal e prende spunto dalla storia della conquista di Westeros da parte di Aegon I Targaryen

L’universo di Trono di Spade torna a espandersi, questa volta sul grande schermo. La Warner ha avviato lo sviluppo di un film ambientato nel mondo creato da George R. R. Martin, con l’obiettivo di realizzare un kolossal “di proporzioni monumentali”, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter. L’approccio richiama quello adottato da Denis Villeneuve per Dune, con una produzione che mira a combinare spettacolarità e profondità narrativa. A guidare la sceneggiatura sarà Beau Willimon, già autore di House of Cards e della serie Andor, chiamato a reinterpretare la storia della conquista di Westeros da parte di Aegon I Targaryen. Un capitolo originario e fondativo dell’intera mitologia della saga.

La competizione interna tra Warner e HBO

La notizia non arriva a sorpresa: The Hollywood Reporter aveva anticipato che sia HBO sia la divisione cinematografica di Warner Bros. stavano lavorando, in parallelo, a progetti ispirati allo stesso periodo storico dell’universo di Martin. La serie e il film, tuttavia, non dovrebbero sovrapporsi: l’intenzione sarebbe quella di percorrere strade narrative autonome, ciascuna con il proprio linguaggio.

La scelta di puntare su Aegon il Conquistatore appare strategica: è un racconto che permette di esplorare origini, genealogie e guerre che hanno poi determinato gli eventi della serie originale.