Con lo spoiler delle prove Sal Da Vinci conquista i social. È un autentico terremoto mediatico quello scatenato dal cantante. Lo spoiler delle prove per l'Eurovision Song Contest ha infiammato i social network, diventando in poche ore il contenuto più visualizzato, condiviso e commentato tra quelli legati alla manifestazione. Il video ha generato un'ondata di entusiasmo immediata: l'inconfondibile vocalità dell'artista e il forte impatto scenico della performance hanno conquistato non solo il pubblico italiano, ma anche migliaia di utenti e fan internazionali, trasformando il contenuto in uno dei principali fenomeni virali del contest.Il successo online si rifletteanche sulle previsioni degli addetti ai lavori.