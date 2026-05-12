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Lo speciale di Sky TG24 sull'Eurovision 2026
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Eurovision Song Contest 2026, attesa per la prima semifinale con Sal Da Vinci. DIRETTA

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Prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. Alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Quindici nazioni si esibiranno sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna. In palio dieci posti per la serata conclusiva. Senhit e Boy George canteranno Superstar per San Marino. Sal Da Vinci, già qualificato poiché rappresentante di un Paese dei Big 4, presenterà Per Sempre Sì. Votazioni aperte per il pubblico italiano

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Martedì 12 maggio Victoria Swarovski e Michael Ostrowski condurranno la prima semifinale (LA SCALETTA) della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest (LA GUIDA) dal palco della Wiener Stadthalle di Vienna, Austria. Quindici nazioni si esibiranno per cercare di conquistare l’accesso all’appuntamento conclusivo di sabato. In palio dieci posti. Senhit e Boy George gareggeranno con la canzone Superstar per San Marino. Sal Da Vinci, già qualificato in finale poiché rappresentante di un Paese dei Big 4, presenterà Per Sempre Sì, brano vincitore del Festival di Sanremo 2026. Telecronaca italiana affidata a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Il pubblico italiano potrà esprimere la propria preferenza in questa semifinale.

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Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest con Per sempre sì: testo e significato

Sal Da Vinci rappresenta l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna con Per sempre sì, il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo. La canzone racconta una promessa d'amore eterna, costruita sulle sonorità del pop partenopeo. Già favorito dai bookmaker, l'artista porta sul palco europeo uno spettacolo teatrale in quattro atti. LEGGI L'ARTICOLO

Eurovision, Sal Da Vinci conquista i social dopo le prove

Con lo spoiler delle prove Sal Da Vinci conquista i social. È un autentico terremoto mediatico quello scatenato dal cantante. Lo spoiler delle prove per l'Eurovision Song Contest ha infiammato i social network, diventando in poche ore il contenuto più visualizzato, condiviso e commentato tra quelli legati alla manifestazione. Il video ha generato un'ondata di entusiasmo immediata: l'inconfondibile vocalità dell'artista e il forte impatto scenico della performance hanno conquistato non solo il pubblico italiano, ma anche migliaia di utenti e fan internazionali, trasformando il contenuto in uno dei principali fenomeni virali del contest.Il successo online si rifletteanche sulle previsioni degli addetti ai lavori.

Eurovision Song Content, i cantanti famosi che hanno partecipato: dagli ABBA a Celine Dion

Ecco una miscellanea di artisti e band tra i più famosi della storia della musica internazionale che hanno calcato il palco dell'illustre kermesse. SFOGLIA LA FOTOGALLERY

ABBA

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Eurovision Song Contest 2026, dove vederlo in tv

Sal Da Vinci gareggerà con la canzone Per Sempre Sì direttamente nella serata conclusiva in programma sabato 16 maggio. Il cantante cercherà di portare l’Italia sul gradino più alto del podio per la quarta volta dopo le vittorie di Gigliola Cinquetti, Toto Cutugno e i Måneskin. LEGGI L'ARTICOLO

Eurovision Song Contest, l'ordine di uscita delle nazioni alle semifinali

L'organizzazione dell’Eurovision Song Contest ha svelato l’ordine di uscita delle nazioni alle due semifinali in programma martedì 12 e giovedì 14 maggio. LEGGI L'ARTICOLO

Senhit, chi è la cantante che rappresenta San Marino

Nata a Bologna il 1º ottobre 1979, scopriamo la carriera della cantante italiana di origini eritree che rappresenterà San Marino nella competizione europea, in coppia con Boy George. Nota soprattutto per la sua carriera internazionale e per le numerose partecipazioni legate all’Eurovision Song Contest, ripercorriamo la sua storia. SFOGLIA LA FOTOGALLERY

Senhit

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Eurovision, chi sono i conduttori: da Victoria Swarovski a Gabriele Corsi

La 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest sarà condotta sul palco austriaco da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, volti noti del mondo dello spettacolo del Paese che ospita le semifinali e la finale della gara canora. Per l'Italia, commentano gli show il veterano Gabriele Corsi con Elettra Lamborghini. LEGGI LA SCHEDA

Eurovision Song Contest 2026, la scaletta della prima semifinale

Questa sera, alla Wiener Stadthalle di Vienna, si terrà la prima delle due semifinali della 70esima edizione della gara con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. SCOPRI LA SCALETTA
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Musica

Eurovision Song Contest 2026, tutti i 35 cantanti in gara. FOTO

Trentacinque nazioni prenderanno parte alla 70esima edizione dell’Eurovisione Song Contest, in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna. Conduttori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia con 'Per Sempre sì', brano vincitore del Festival di Sanremo 2026. Senhit e Boy George si esibiranno con 'Superstar' per San Marino

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