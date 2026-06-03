Jake La Furia a casa Del Piero nella nuova campagna Sky Wifi e Sky TV

Quando arriva la nuova stagione della tua serie preferita, serve una connessione impeccabile per godersela al meglio. Nella nuova campagna Sky Wifi e Sky TV, Jake la Furia, grande fan di House of the Dragon, in attesa della nuova stagione in arrivo dal 22 giugno, torna a casa di Alex Del Piero per una maratona notturna in streaming delle prime due stagioni, in una non-stop resa possibile dalla rete ultraveloce di Sky Wifi.

potenza della rete ultraveloce e qualità dei contenuti di Sky

Nel nuovo spot, in onda da oggi, Del Piero apre la porta di casa e trova Jake La Furia e alcuni amici del condominio che si auto-invitano da lui per la maratona di tutte le stagioni di “House of the Dragon”. Tutti sanno, infatti, che a casa Del Piero c’è la connessione ultrabroadband di Sky Wifi, ottimizzata per lo streaming. Dopo i primi episodi, Alex decide di andare a dormire e, al suo risveglio, il mattino dopo, li trova tutti ancora sul suo divano dopo la lunga nottata: “Ma siete ancora qui?”, chiede Del Piero sorpreso. “Siamo come Sky Wifi, non molliamo mai, frate”, replica Jake, a suo modo, battendo il cinque ai suoi compagni di maratona.

Anche questo soggetto della campagna promuove, in modo ironico e leggero, il mix perfetto che unisce la potenza della rete ultraveloce di Sky Wifi – ottimizzata per lo streaming e il gaming online – e la qualità dei contenuti di Sky TV, che includono serie come “House of the Dragon”, con la terza stagione in arrivo dal 22 giugno, e il grande intrattenimento per tutta la famiglia, a partire dalla nuova edizione di “Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo”, in onda ogni giovedì, offerti insieme a un prezzo vantaggioso.

Ideata dalla Sky Creative Agency, la nuova campagna è pianificata sui principali canali televisivi nazionali, in radio, sulle piattaforme digital e retail Sky.

Per maggiori informazioni: https://www.sky.it/offerte/wifi-tv