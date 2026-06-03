Jake La Furia a casa Del Piero nella nuova campagna Sky Wifi e Sky TV

Nel nuovo spot, il rapper e gli amici del condominio a casa di Alex Del Piero, per una maratona della serie TV “House of the Dragon”, grazie alla rete ultraveloce di Sky Wifi ottimizzata per lo streaming
Quando arriva la nuova stagione della tua serie preferita, serve una connessione impeccabile per godersela al meglio. Nella nuova campagna Sky Wifi e Sky TV, Jake la Furia, grande fan di House of the Dragon, in attesa della nuova stagione in arrivo dal 22 giugno, torna a casa di Alex Del Piero per una maratona notturna in streaming delle prime due stagioni, in una non-stop resa possibile dalla rete ultraveloce di Sky Wifi.
potenza della rete ultraveloce e qualità dei contenuti di Sky
Nel nuovo spot, in onda da oggi, Del Piero apre la porta di casa e trova Jake La Furia e alcuni amici del condominio che si auto-invitano da lui per la maratona di tutte le stagioni di “House of the Dragon”. Tutti sanno, infatti, che a casa Del Piero c’è la connessione ultrabroadband di Sky Wifi, ottimizzata per lo streaming. Dopo i primi episodi, Alex decide di andare a dormire e, al suo risveglio, il mattino dopo, li trova tutti ancora sul suo divano dopo la lunga nottata: “Ma siete ancora qui?”, chiede Del Piero sorpreso. “Siamo come Sky Wifi, non molliamo mai, frate”, replica Jake, a suo modo, battendo il cinque ai suoi compagni di maratona.
Anche questo soggetto della campagna promuove, in modo ironico e leggero, il mix perfetto che unisce la potenza della rete ultraveloce di Sky Wifi – ottimizzata per lo streaming e il gaming online – e la qualità dei contenuti di Sky TV, che includono serie come “House of the Dragon”, con la terza stagione in arrivo dal 22 giugno, e il grande intrattenimento per tutta la famiglia, a partire dalla nuova edizione di “Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo”, in onda ogni giovedì, offerti insieme a un prezzo vantaggioso.
Ideata dalla Sky Creative Agency, la nuova campagna è pianificata sui principali canali televisivi nazionali, in radio, sulle piattaforme digital e retail Sky.
Per maggiori informazioni: https://www.sky.it/offerte/wifi-tv