Eurovision Song Contest 2026, come votare il tuo cantante preferito

La Rai ha diffuso il regolamento completo del televoto dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio. Il pubblico italiano potrà votare mediante telefonate, sms, app e sito nel corso della prima semifinale e della finale
L’Italia potrà votare nella prima semifinale di martedì 12 e nella finale di sabato 16 maggio. Il pubblico italiano non potrà supportare Sal Da Vinci, in gara con la canzone Per Sempre Sì alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Votazioni possibili mediante telefonate, sms, app e sito.
eurovision song contest 2026, come votare
La Wiener Stadthalle di Vienna, Austria, ospiterà l’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest, alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Sul palco trentacinque artisti, tra i quali Sal Da Vinci, portabandiera dell'Italia. In attesa dell'inizio della celebre competizione canora, la Rai ha diffuso il regolamento completo del televoto. Stando a quanto riportato, il pubblico italiano potrà esprimere la propria preferenza in due occasioni: nella prima semifinale di martedì 12 (LA SCALETTA) e nella finale di sabato 16 maggio 2026. Quindi, l’Italia non potrà votare nella seconda semifinale di giovedì 14 maggio.
Secondo quanto comunicato, a ogni brano sarà assegnato un codice numerico che dovrà essere digitato o inviato per supportare tale canzone. Il pubblico italiano e la Giuria Nazionale non potranno votare Sal Da Vinci (FOTO). Il regolamento riporta: “A ciascuna canzone in gara sarà attribuito un codice numerico e i telespettatori potranno esprimere la loro preferenza digitando il codice numerico corrispondente alla canzone scelta sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso o inviando il codice corrispondente alla canzone scelta tramite SMS o tramite APP: Eurovision Song Contest”.
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I telespettatori potranno inviare i propri voti durante la sessione di televoto, aperta e chiusa tramite apposite comunicazioni durante la trasmissione televisiva. I voti potranno essere espressi telefonando al numero 894001, inviando un SMS al numero 4754750, tramite app o sul sito www.vote.eurovision.com.
Ogni telespettatore avrà a disposizione un massimo di cinque voti: “Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica, fissa o mobile, è di 5 (cinque) per ciascuna delle sessioni di voto previste (5 voti/sms linea mobile e 5 voti/chiamate per linea fissa)”. Il regolamento completo del televoto, comprensivo di costi, modalità e operatori telefonici, è disponibile sul sito della Rai.
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La sfilata degli artisti con cui si apre la fase finale del contest europeo è stata un tripudio di bandiere, colori e stile esuberante, un assaggio delle atmosfere delle semifinali e della serata finale di Vienna. Sal Da Vinci opta per lo stile monocromo e sartoriale che lo contraddistingue sul palco. Non sono mancati abiti couture e uscite ad effetto che hanno entusiasmato i fan della kermesse A cura di Vittoria Romagnuolo