Eurovision Song Contest 2026, come votare il tuo cantante preferito

La Rai ha diffuso il regolamento completo del televoto dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio. Il pubblico italiano potrà votare mediante telefonate, sms, app e sito nel corso della prima semifinale e della finale

L’Italia potrà votare nella prima semifinale di martedì 12 e nella finale di sabato 16 maggio. Il pubblico italiano non potrà supportare Sal Da Vinci, in gara con la canzone Per Sempre Sì alla 70esima edizione dell’ Eurovision Song Contest . Votazioni possibili mediante telefonate, sms, app e sito.

eurovision song contest 2026, come votare

La Wiener Stadthalle di Vienna, Austria, ospiterà l’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest, alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Sul palco trentacinque artisti, tra i quali Sal Da Vinci, portabandiera dell'Italia. In attesa dell'inizio della celebre competizione canora, la Rai ha diffuso il regolamento completo del televoto. Stando a quanto riportato, il pubblico italiano potrà esprimere la propria preferenza in due occasioni: nella prima semifinale di martedì 12 (LA SCALETTA) e nella finale di sabato 16 maggio 2026. Quindi, l’Italia non potrà votare nella seconda semifinale di giovedì 14 maggio.

Secondo quanto comunicato, a ogni brano sarà assegnato un codice numerico che dovrà essere digitato o inviato per supportare tale canzone. Il pubblico italiano e la Giuria Nazionale non potranno votare Sal Da Vinci (FOTO). Il regolamento riporta: “A ciascuna canzone in gara sarà attribuito un codice numerico e i telespettatori potranno esprimere la loro preferenza digitando il codice numerico corrispondente alla canzone scelta sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso o inviando il codice corrispondente alla canzone scelta tramite SMS o tramite APP: Eurovision Song Contest”.