Sal Da Vinci annuncia il nuovo album Per sempre sì

sal da vinci, in uscita l’album per sempre sì

Il 29 maggio Sal Da Vinci pubblicherà l’album Per sempre sì. L’artista ha svelato la cover del progetto in un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di 730.000 follower. Il cantante ha dichiarato: “Dopo le emozioni di Sanremo 2026, è tempo di scrivere insieme un nuovo capitolo”.

Dopo il trionfo sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’imminente 70esima edizione Eurovision Song Contest (LA SCHEDA) in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna. Trentacinque nazioni prenderanno parte al contest musicale più seguito al mondo, alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Sal Da Vinci presenterà il brano Per Sempre Sì nel corso della prima semifinale gareggiando direttamente in finale. Attualmente l'Italia vanta tre vincitori: Gigliola Cinquetti con Non ho l’età (Per amarti) nel 1964, Toto Cutugno con Insieme: 1992 nel 1990 e i Måneskin con Zitti e buoni nel 2021.