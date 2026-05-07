Sal Da Vinci annuncia il nuovo album Per sempre sì

Tra pochi giorni l’artista rappresenterà l'Italia con il brano Per sempre sì alla 70esima edizione Eurovision Song Contest in scena alla Wiener Stadthalle di Vienna. Alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski
In attesa del debutto sul palco della 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci (FOTO) ha annunciato il suo nuovo album Per sempre sì in arrivo venerdì 29 maggio. Il 9 luglio l’artista darà il via all'attesa tournée estiva esibendosi in numerose città.
sal da vinci, in uscita l’album per sempre sì
Il 29 maggio Sal Da Vinci pubblicherà l’album Per sempre sì. L’artista ha svelato la cover del progetto in un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di 730.000 follower. Il cantante ha dichiarato: “Dopo le emozioni di Sanremo 2026, è tempo di scrivere insieme un nuovo capitolo”.
Dopo il trionfo sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’imminente 70esima edizione Eurovision Song Contest (LA SCHEDA) in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna. Trentacinque nazioni prenderanno parte al contest musicale più seguito al mondo, alla conduzione Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Sal Da Vinci presenterà il brano Per Sempre Sì nel corso della prima semifinale gareggiando direttamente in finale. Attualmente l'Italia vanta tre vincitori: Gigliola Cinquetti con Non ho l’età (Per amarti) nel 1964, Toto Cutugno con Insieme: 1992 nel 1990 e i Måneskin con Zitti e buoni nel 2021.
Inoltre, tra poche settimane l’artista darà il via al tour in programma in numerose città: da Benevento a Roma passando per Cattolica, Agrigento, Sabaudia e Forte dei Marmi. Previsti anche tre appuntamenti all’Arena Flegrea di Napoli. Dopo la tournée estiva, il cantante porterà la sua musica nei teatri italiani con dodici concerti. Questo il calendario completo dei prossimi appuntamenti live di Sal Da Vinci:
- Giovedì 9 luglio 2026 | Locarno, Moon+Stars
- Mercoledì 15 luglio 2026 | Benevento, BTC Music Festival (Piazza Cardinal Pacca)
- Sabato 18 luglio 2026 | Cattolica (RN), Arena della Regina
- Martedì 21 luglio 2026 |Cervere (CN), Anima Festival (Anfiteatro dell’Anima)
- Lunedì 27 luglio 2026 | Este (PD), Este Music Festival
- Giovedì 30 luglio 2026 | Agrigento, Festival Il Mito (Live Arena)
- Sabato 1 agosto 2026 | Francavilla al Mare (CH), Piazza Sant’Alfonso
- Mercoledì 5 agosto 2026 | Golfo Aranci (SS), Golfo Aranci Mon Amour (gratuito)
- Venerdì 7 agosto 2026 | Giovinazzo (BA), Levante Arena
- Sabato 8 agosto 2026 | San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi
- Lunedì 10 agosto 2026 | Santa Maria di Castellabate (SA), Villa Matarazzo
- Mercoledì 12 agosto 2026 | Cirò Marina (KR), KrimiSound Festival (Arena Saracena)
- Giovedì 13 agosto 2026 | San Nicola Arcella (CS), Arcella Open Air
- Sabato 15 agosto 2026 | Lucera (FG), Lucera Music Lights Festival (gratuito)
- Domenica 16 agosto 2026 | Tottea (TE) XX Edizione Notte Azzurra
- Martedì 18 agosto 2026 | Sabaudia (LT), Arena del Mare BCC Roma
- Giovedì 20 agosto 2026 | Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli
- Giovedì 3 settembre 2026 |Roma, Roma Summer Fest (Cavea - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)
- Venerdì 25 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea
- Sabato 26 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea
- Domenica 27 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea
- Mercoledì 7 ottobre 2026 | San Marino, Teatro Nuova Dogana
- Venerdì 9 ottobre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione
- Lunedì 12 ottobre 2026 | Brescia, Teatro Clerici
- Mercoledì 14 ottobre 2026 | Torino, Teatro Colosseo
- Venerdì 16 ottobre 2026 | Padova, Gran Teatro Geox
- Domenica 18 ottobre 2026 | Bologna, Europauditorium
- Martedì 20 ottobre 2026 | Milano, Teatro Arcimboldi
- Venerdì 23 ottobre 2026 | Bitritto (BA), Palatour
- Martedì 3 novembre 2026 | Firenze, Teatro Verdi
- Giovedì 5 novembre 2026 | Catania, Teatro Metropolitan
- Sabato 7 novembre 2026 | Avellino, Teatro Gesualdo
- Lunedì 9 novembre 2026 | Ancona, Teatro delle Muse
Immagini da Webphoto e Getty Images
Sal Da Vinci, i film in cui ha recitato il vincitore di Sanremo 2026
Riflettori accesi sulla carriera del vincitore della kermesse sanremese appena conclusasi con il suo trionfo. Non solo sette note ma anche settima arte per lui, e infatti qui ripercorriamo tutti i film in cui ha recitato l'interprete di Per sempre sì. Il suo percorso artistico attraversa generi, palcoscenici e colonne sonore. Da 'Napoli storia d'amore e di vendetta' a 'Troppo forte', i titoli sono parecchi di Camilla Sernagiotto