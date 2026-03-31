Sal Da Vinci allunga il tour, le nuove date dei concerti

Dopo il trionfo sul palco del Teatro Ariston, tra poche settimane Sal Da Vinci sarà in gara alla 70esima edizione dell’Eurovisione Song Contest. L’artista presenterà il brano Per sempre sì nella finale in programma sabato 16 maggio
Nuovi concerti per Sal Da Vinci. A poche settimane dalla vittoria con la canzone Per sempre sì alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, l’artista ha annunciato altri appuntamenti live per il 2026. A maggio il cantante rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026.
sal da vinci, tutte le date del 2026
Il 15 luglio Sal Da Vinci darà il via alla tournée estiva con lo show in programma a Benevento. Successivamente, l’artista si esibirà in numerose città italiane: da Cattolica a Roma passando per Agrigento e Forte dei Marmi. Il cantautore chiuderà il tour con il doppio appuntamento di venerdì 25 e sabato 26 settembre all’Arena Flegrea di Napoli. Questo il calendario aggiornato:
- mercoledì 15 luglio 2026 | Benevento, BTC Music Festival (Piazza Cardinal Pacca)
- sabato 18 luglio 2026 | Cattolica (RN), Arena della Regina
- martedì 21 luglio 2026 | Cervere (CN), Anima Festival (Anfiteatro dell’Anima)
- lunedì 27 luglio 2026 | Este (PD), Este Music Festival
- giovedì 30 luglio 2026 | Agrigento, Festival Il Mito (Live Arena)
- sabato 1 agosto 2026 | Francavilla al Mare (CH), Piazza Sant’Alfonso
- mercoledì 5 agosto 2026 | Golfo Aranci (SS), Golfo Aranci Mon Amour (gratuito)
- venerdì 7 agosto 2026 | Giovinazzo (BA), Levante Arena
- sabato 8 agosto 2026 | San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi
- lunedì 10 agosto 2026 | Santa Maria di Castellabate (SA), Villa Matarazzo
- mercoledì 12 agosto 2026 | Cirò Marina (KR), KrimiSound Festival (Arena Saracena)
- giovedì 13 agosto 2026 | San Nicola Arcella (CS), Arcella Open Air
- sabato 15 agosto 2026 | Lucera (FG), Lucera Music Lights Festival (gratuito)
- martedì 18 agosto 2026 | Sabaudia (LT), Arena del Mare BCC Roma
- giovedì 20 agosto 2026 | Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli
- giovedì 3 settembre 2026 |Roma, Roma Summer Fest (Cavea - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)
- venerdì 25 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea
- sabato 26 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea
Approfondimento
Sal da Vinci torna a Napoli dopo Sanremo, festa nel suo quartiere
Dopo la tournée estiva, il 7 ottobre Sal Da Vinci aprirà il tour nei teatri con lo show in programma sul palco del Teatro Nuova Dogana di San Marino. Annunciato un nuovo appuntamento per lunedì 9 novembre al Teatro delle Muse di Ancona. Ecco tutti i concerti del cantautore:
- mercoledì 7 ottobre 2026 | San Marino, Teatro Nuova Dogana
- venerdì 9 ottobre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione
- lunedì 12 ottobre 2026 | Brescia, Teatro Clerici
- mercoledì 14 ottobre 2026 | Torino, Teatro Colosseo
- venerdì 16 ottobre 2026 | Padova, Gran Teatro Geox
- domenica 18 ottobre 2026 | Bologna, Europauditorium
- martedì 20 ottobre 2026 | Milano, Teatro Arcimboldi
- venerdì 23 ottobre 2026 | Bitritto (BA), Palatour
- martedì 3 novembre 2026 | Firenze, Teatro Verdi
- giovedì 5 novembre 2026 | Catania, Teatro Metropolitan
- sabato 7 novembre 2026 | Avellino, Teatro Gesualdo
- lunedì 9 novembre 2026 | Ancona, Teatro delle Muse
Approfondimento
Sal Da Vinci, “Per sempre sì” domina le classifiche globali
Dopo la vittoria sul palco del Teatro Ariston, a maggio Sal Da Vinci (FOTO) sarà in gara alla 70esima edizione dell’Eurovisione Song Contest. L’artista presenterà il brano Per sempre sì, appena certificato disco d’oro in Italia, nella finale in programma sabato 16 maggio. Il contest musicale, in scena alla Wiener Stadthalle di Vienna, vedrà in gara trentacinque nazioni.
Immagini da Webphoto e Getty Images
Sal Da Vinci, i film in cui ha recitato il vincitore di Sanremo 2026
Riflettori accesi sulla carriera del vincitore della kermesse sanremese appena conclusasi con il suo trionfo. Non solo sette note ma anche settima arte per lui, e infatti qui ripercorriamo tutti i film in cui ha recitato l'interprete di Per sempre sì. Il suo percorso artistico attraversa generi, palcoscenici e colonne sonore. Da 'Napoli storia d'amore e di vendetta' a 'Troppo forte', i titoli sono parecchi di Camilla Sernagiotto