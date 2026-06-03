Vasco Rossi, la possibile scaletta dei concerti a Ferrara

Dopo i concerti di Ferrara, Vasco Rossi sarà protagonista di altri otto appuntamenti: il 12 e il 13 giugno a Olbia, il 18 e il 19 giugno a Bari, il 23 e il 24 giugno ad Ancona e infine il 28 e il 29 giugno a Udine
Dopo la data di sabato 30 maggio allo stadio Romeo Neri di Rimini, Vasco Rossi sarà protagonista di un doppio appuntamento a Ferrara. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli del rocker: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
vasco rossi a ferrara, la possibile scaletta
Vasco Rossi ha inaugurato il nuovo tour con il soundcheck e la prima data in scena allo stadio Romeo Neri di Rimini. Dopo gli spettacoli, il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ringrazio tutti voi, e ringrazio chi rende possibile questo evento passando giorni e notti davanti ai computer, montando e smontando il mio palco. Tutti i reparti e tutte le persone che rendono possibile questo evento. Divertiamoci tutti”.
In seguito, l’artista ha aggiunto: “La scaletta parte con Vado al massimo. Vado al massimo è come l’incipit di un libro. L’avevo scritta per andare a provocare quelle facce ingessate, quel mondo ipocrita e bigotto che non è morto… e la ricanto per andarci di nuovo contro. La musica e i concerti sono una forma di resistenza attiva contro l’odio, la violenza e la paura. Spinoza diceva che il potere ha sempre bisogno che le persone siano affette da tristezza, noi siamo qui per portare un po’ di gioia!!! Le mie canzoni parlano da sole e parlano chiaro. Non ho bisogno e non mi piace fare discorsi dal palco. Nelle mie canzoni ho detto tutto. Sono le mie canzoni”.
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Venerdì 5 e sabato 6 giugno la voce di Rewind sarà in concerto al Parco Urbano G. Bassani. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45. Al momento Vasco Rossi non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette delle due serate.
Questa la scaletta della prima data della tournée del rocker:
01. Vado al massimo (1982 album di Ogni volta, Canzone, La noia)
02. Ormai è tardi (Liberi… Liberi, 1989)
03. Fegato, fegato spappolato (Non siamo mica gli americani! 1979)
04. Una nuova canzone per lei (Cosa succede in città, 1985)
05. Bolle di sapone (Cosa succede in città, 1985)
06. Alibi (Colpa d’Alfredo, 1980)
07. Sono ancora in coma (Vado al massimo, 1982)
08. Ciao (C’è chi dice no, 1987)
09. Domani sì, adesso no (Cosa succede in città, 1985)
10. Tango... (della gelosia) (Liberi… Liberi, 1989)
11. Lunedi (C’è chi dice no, 1987)
Interludio
12. Marea (Nessun pericolo… per te, 1996)
13. Siamo soli (Stupido hotel, 2001)
14. Se ti potessi dire (2019)
15. (per quello che ho da fare) Faccio il militare (Non siamo mica gli americani! 1979)
16. Gli spari sopra (1993)
17. C'è chi dice no (1987)
18. Stupendo (Gli spari sopra, 1993)
19. Rewind (Canzoni per me, 1998)
20. Un mondo migliore (2016)
Il Gran finale:
21. La noia (Vado al massimo 1982)
22. Sally (Nessun pericolo… per te, 1996)
23. Siamo solo noi (1981)
24. Vita Spericolata - voce e piano (Bollicine, 1983)
25. Canzone - suonata con la band - (Vado al massimo 1982)
26. Albachiara (Non siamo mica gli americani! 1979)
Dopo i concerti di Ferrara, Vasco Rossi sarà protagonista di altri otto appuntamenti live: il 12 e il 13 giugno a Olbia, il 18 e il 19 giugno a Bari, il 23 e il 24 giugno ad Ancona e infine il 28 e il 29 giugno a Udine. Ecco il calendario con i dettagli dei concerti:
- 12 e 13 giugno - Olbia - Arena
- 18 e 19 giugno - Bari - Stadio San Nicola
- 23 e 24 giugno - Ancona - Stadio Del Conero
- 28 e 29 giugno - Udine – Bluenergy Stadium
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