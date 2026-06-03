Vasco Rossi, la possibile scaletta dei concerti a Ferrara

Dopo i concerti di Ferrara, Vasco Rossi sarà protagonista di altri otto appuntamenti: il 12 e il 13 giugno a Olbia, il 18 e il 19 giugno a Bari, il 23 e il 24 giugno ad Ancona e infine il 28 e il 29 giugno a Udine

vasco rossi a ferrara, la possibile scaletta

Vasco Rossi ha inaugurato il nuovo tour con il soundcheck e la prima data in scena allo stadio Romeo Neri di Rimini. Dopo gli spettacoli, il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ringrazio tutti voi, e ringrazio chi rende possibile questo evento passando giorni e notti davanti ai computer, montando e smontando il mio palco. Tutti i reparti e tutte le persone che rendono possibile questo evento. Divertiamoci tutti”.

In seguito, l’artista ha aggiunto: “La scaletta parte con Vado al massimo. Vado al massimo è come l’incipit di un libro. L’avevo scritta per andare a provocare quelle facce ingessate, quel mondo ipocrita e bigotto che non è morto… e la ricanto per andarci di nuovo contro. La musica e i concerti sono una forma di resistenza attiva contro l’odio, la violenza e la paura. Spinoza diceva che il potere ha sempre bisogno che le persone siano affette da tristezza, noi siamo qui per portare un po’ di gioia!!! Le mie canzoni parlano da sole e parlano chiaro. Non ho bisogno e non mi piace fare discorsi dal palco. Nelle mie canzoni ho detto tutto. Sono le mie canzoni”.