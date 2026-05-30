Blasco dà il via al suo nuovo tour negli stadi, il sound check e 11 concerti per 6 tappe, tutti sold out. Il racconto della data zero allo stadio Romeo Neri di Rimini

Energia, poesia e quel senso di condivisione, quasi una comunione di intenti in note, che dura da poco meno di 50 anni, per la precisione 49. Sono le 20.45 il mega palco si illumina: 70 metri di larghezza, 24 di profondità, 340 metri quadri di scena tridimensionale, con ben 1200 metri quadrati di schermi a LED. Vasco arriva e canta “Vado al massimo”, hit del 1982, l’ovazione dei 25 mila presenti gli fa da coro. Venerdì, 29 maggio, altrettanti per la data riservata al suo fan club, una festa per 50 mila persone. Più di due ore di spettacolo, un viaggio che parte dagli anni ’80 per guardare l’oggi ma forse anche al domani, perché così ci ha abituati il cantautore, mai banale, mai convenzionale. Lui c’è, si vede e si sente, lui è un acceleratore quantico di particelle emotive. Non si risparmia, è un dialogo continuo con il suo pubblico, parole e note, non c’è distanza, c’è solo quel profondo rispetto che caratterizza una lunga storia d’amore: il Kom e il suo popolo. Questo è solo l'inizio, Vasco sarà in tournée per tutto giugno, prossimo appuntamento Ferrara.

L'intervista Alle 17.00, arriva sul suo van nero scortato da una ventina di motociclista: segno che tutto cambia ma non il rock, quello vero, quello puro, quello che racconta una vita… spericolata. Lo incontriamo e scherzando ci dice che a giugno le due cose certe sono il caldo e i suoi live poi continua: “Il concerto è una forma di aggregazione straordinaria. Proviamo una sana e scandalosa felicità collettiva”. Chiediamo se la musica ci potrà salvare, risposta: “Certo la musica salverà il mondo quello di sicuro… Salverà almeno noi persone, ci salviamo con la musica perché la musica è una grandissima forma di comunicazione, di emozioni. La musica è una cosa straordinaria. Senza la musica, diceva Nietzsche, la vita sarebbe un errore. Il mondo, in questo momento, sembra sull'orlo del precipizio, ci sono dei personaggi, sono una serie di strani individui, sociopatici che scatenano guerre per il loro esclusivo interesse personale, la gente ci deve sempre rimettere. Quelli che soffrono alla fine in queste guerre moderne, non sono i soldati, non sento di soldati che muoiono. Io sento di gente civile massacrata, che deve andare via da casa, che si trova in condizioni assurde, per colpa di queste persone che vogliono arricchirsi sempre di più. C'è la legge del più forte, forse la legge del più forte non è mai andata via. Noi consideriamo la musica, i concerti, le canzoni una forma di resistenza attiva contro l'odio, la violenza e la paura, che sono seminati ad arte ogni giorno da questi sociopatici. Approfondimento I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny

Canzoni e prese di posizione “Scrivo poesie con la musica e con quelle praticamente parlo. Non ho bisogno di far discorsi. Non voglio neanche farli perché parlano le mie canzoni. Parlano molto chiaro le mie canzoni. Quest'anno al grido di “Non siamo mica gli americani che loro possono sparare agli indiani", ma noi non siamo gli americani. C'è stato un periodo, secondo me, che pensavamo di essere americani anche noi, invece no. Ce l'hanno ricordato anche abbastanza brutalmente, ultimamente. Non siamo americani. Siamo italiani”. Prima di salutarci, parlando del concerto sottolinea: “Questa è una scaletta molto ironica, feroce, è provocatoria. Chiaramente per sdrammatizzare e anche un po' per esorcizzare, questo momento storico molto buio”. Approfondimento Vasco Rossi sulla scaletta del tour: "Vi stupirà"