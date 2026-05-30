È morta Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica

È morta a 75 anni Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica nata in Eritrea il 10 febbraio del 1951. A darne notizia il figlio Michelangelo Spano, spiegando che ''si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia. In questo momento di grande tristezza, la famiglia desidera esprimere la propria gratitudine a quanti le sono stati vicini con affetto e discrezione. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia ringrazia per la comprensione e chiede che venga rispettata la propria riservatezza in questo momento di lutto''.

Il matrimonio con Franco Cristaldi

Nel 1983 sposò il produttore Franco Cristaldi, lui 50 anni, lei 31 anni, nella Villa di lui a pochi chilometri da Volterra, testimoni Monica Vitti e Francesco Rosi. Cristaldi morì appena nove anni dopo, colto da un infarto, e da quel momento lei prese la strada della produzione cinematografica, dopo essere stata protagonista di fortunate pellicole di cinema popolare, da Il signor Robinson, mostruosa storia d'amore e d'avventure con Paolo Villaggio, dove interpretava il ruolo di Venerdì, Giallo napoletano insieme a Marcello Mastroianni, e Tesoromio con Johnny Dorelli, Sandra Milo e Renato Pozzetto. Sempre molto riservata, appariva raramente, e si concesse solo una volta all'intervista televisiva in Satyricon di Luttazzi poi nel 2015 per Cristina Parodi a La vita in diretta. Molto attiva come produttrice per cinema e tv, aveva un nuovo compagno, il regista Massimo Spano da cui ha avuto un figlio, Michelangelo, nato nel 1996 che oggi ha dato la notizia della sua morte.