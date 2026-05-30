Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

È morta Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica

Cinema
©Ansa

Nata in Eritrea il 10 febbraio 1971, aveva 75 anni. Ad annunciare la notizia il figlio Michelangelo Spano

È morta a 75 anni Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica nata in Eritrea il 10 febbraio del 1951. A darne notizia il figlio Michelangelo Spano, spiegando che ''si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia. In questo momento di grande tristezza, la famiglia desidera esprimere la propria gratitudine a quanti le sono stati vicini con affetto e discrezione. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia ringrazia per la comprensione e chiede che venga rispettata la propria riservatezza in questo momento di lutto''.

L'arrivo in Italia

Zeudi Araya era nata a Decamerè, figlia di un uomo politico e nipote di un diplomatico. A 18 anni aveva vinto il concorso di bellezza Miss Eritrea, subito dopo aver conseguito il diploma, nel 1969. Poi un viaggio a Roma per realizzare la pubblicità di un caffè, grazie alla sua aria esotica, le spalancò le porte del cinema. Divenne la protagonista preferita dei film erotici tanto popolari nei primi anni Settanta, a partire da La ragazza dalle pelle di luna di Luigi Scattini, regista poi della maggior parte delle sue pellicole.

Il matrimonio con Franco Cristaldi

Nel 1983 sposò il produttore Franco Cristaldi, lui 50 anni, lei  31 anni, nella Villa di lui a pochi chilometri da Volterra, testimoni Monica Vitti e Francesco Rosi. Cristaldi morì appena nove anni dopo, colto da un infarto, e da quel momento lei prese la strada della produzione cinematografica, dopo essere stata protagonista di fortunate pellicole di cinema popolare, da Il signor Robinson, mostruosa storia d'amore e d'avventure con Paolo Villaggio, dove interpretava il ruolo di Venerdì, Giallo napoletano insieme a Marcello Mastroianni, e Tesoromio con Johnny Dorelli, Sandra Milo e Renato Pozzetto. Sempre molto riservata, appariva raramente, e si concesse solo una volta all'intervista televisiva in Satyricon di Luttazzi poi nel 2015 per Cristina Parodi a La vita in diretta. Molto attiva come produttrice per cinema e tv, aveva un nuovo compagno, il regista Massimo Spano da cui ha avuto un figlio, Michelangelo, nato nel 1996 che oggi ha dato la notizia della sua morte. 

Spettacolo: Ultime notizie

Springsteen sfida la Casa Bianca con Power to the People Festival

Musica

La musica torna a diventare strumento di impegno civile e partecipazione politica. Negli Stati...

Stop concerti Kanye West-Travis Scott, Hellwatt annuncia class action

Musica

Dopo la decisione presa dal Prefetto di Reggio Emilia per "motivi di ordine e sicurezza...

Renato Zero dona 40 mila euro al Meyer di Firenze

Spettacolo

Ancora una volta la musica si trasforma in solidarietà concreta. Con una nuova donazione, il...

Hollywood, verso accordo tra studios e sindacato attori su AI

Spettacolo

Le trattative tra Hollywood e il sindacato degli attori segnano importanti passi avanti sul tema...

Una di famiglia – The Housemaid, da stasera on demand su Sky e NOW

Cinema sky cinema

Arriva su Sky Cinema e NOW il thriller psicologico diretto da Paul Feig con Sydney Sweeney e...

Spettacolo: Per te