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Una di famiglia – The Housemaid, da stasera on demand su Sky e NOW

Cinema sky cinema

Arriva su Sky Cinema e NOW il thriller psicologico diretto da Paul Feig con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. Dal 30 maggio il film è disponibile on demand e in streaming, mentre martedì 2 giugno alle 21:15 andrà in onda in prima serata su Sky Cinema Uno. Al centro, una storia di segreti, manipolazione e potere che mette in discussione l’idea stessa di sicurezza domestica

Il lato oscuro della vita domestica è al centro di Una di famiglia – The Housemaid, il thriller psicologico che Sky Cinema propone in prima TV. Il film sarà disponibile da sabato 30 maggio on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW, per poi approdare martedì 2 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno. Diretto da Paul Feig, autore di Un piccolo favore, il film costruisce la sua tensione su un equilibrio fragile fatto di apparenze, relazioni sbilanciate e segreti pronti a emergere.

Un thriller psicologico tratto da un bestseller internazionale

Il film è tratto dall’omonimo romanzo bestseller internazionale del 2022 firmato da Freida McFadden. La storia prende forma come un thriller affilato e disturbante, costruito su un continuo gioco di potere in cui nulla è davvero come sembra e ogni rapporto nasconde un secondo livello di lettura. Attraverso una tensione costante e sotterranea, Una di famiglia – The Housemaid mette in scena una spirale di sospetto e controllo che incrina dall’interno l’idea stessa di sicurezza domestica.

Approfondimento

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Sydney Sweeney e Amanda Seyfried protagoniste

Al centro del racconto ci sono Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, affiancate da Brandon Sklenar, Michele Morrone ed Elizabeth Perkins. La sceneggiatura è firmata da Rebecca Sonnenshine.

Sweeney interpreta Millie, una giovane donna in fuga dal proprio passato che accetta un lavoro come domestica nella lussuosa villa di Nina e Andrew Winchester. Quello che inizialmente appare come un’opportunità di riscatto si trasforma rapidamente in un sottile gioco di seduzione, segreti e manipolazione.

Approfondimento

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La casa come spazio di controllo e paura

Dietro le porte chiuse della casa dei Winchester, nessuno è davvero al sicuro. Il film racconta un triangolo di personaggi legati da dinamiche sempre più ambigue, in cui il confine tra vittima e carnefice si fa progressivamente sfumato. 

Tra verità parziali, tensioni emotive e rapporti di forza sbilanciati, Una di famiglia – The Housemaid trasforma l’ambiente domestico in un luogo instabile, dove il controllo psicologico diventa una forma di violenza silenziosa.

Quando e dove vederlo

Una di famiglia – The Housemaid sarà disponibile da sabato 30 maggio on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW e in prima serata martedì 2 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno.

FOTOGALLERY

WebPhoto/Getty

Amanda Seyfried
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