Amanda Seyfried compie 40 anni, ecco i suoi ruoli più famosi. FOTO

Nata in Pennsylvania il 3 dicembre 1985, l’attrice statunitense è stata lanciata nel 2004 dal film Mean Girls e poi è arrivata al successo con Mamma Mia!. Ma nel corso degli anni sono diverse le interpretazioni che le hanno regalato applausi da pubblico e critica. Come quella dell'attrice Marion Davies nel film biografico Mank di David Fincher, che le è valsa la nomination all’Oscar. O di Elizabeth Holmes nella miniserie televisiva The Dropout. Fino alle pellicole più recenti. Ecco i suoi personaggi più belli