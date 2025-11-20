Mamma Mia 3, Amanda Seyfried sul futuro del film

Nel corso di un’intervista per Entertainment Tonight, l’attrice ha dichiarato: “Mi piace interpretare una mamma, quindi mi piacerebbe vedere Sophie con i suoi figli. Forse ha una cugina che non vede da un po' e potrebbe essere Sabrina Carpenter. E poi potrebbe arrivare Sydney Sweeney”
Intervistata in esclusiva da Entertainment Tonight, Amanda Seyfried si è pronunciata sul nuovo possibile capitolo di Mamma Mia: “Forse sono solo ingenua, ma sono abbastanza sicura che Mamma Mia 3 sia confermato”. L’attrice ha poi parlato del possibile coinvolgimento di Sabrina Carpenter e Sydney Sweeney.
amanda Seyfried, le dichiarazioni sul nuovo film
Stando a quanto dichiarato da Amanda Seyfried, Mamma Mia 3 sembrerebbe essere confermato. Come rilanciato da Deadline, nel corso di un’intervista per Entertainment Tonight, l’attrice ha dichiarato: "Forse sono solo ingenua, ma sono abbastanza sicura che Mamma Mia 3 sia confermato”. Amanda Seyfried ha proseguito: “Mi piace interpretare una mamma, quindi mi piacerebbe vedere Sophie con i suoi figli. Forse ha una cugina che non vede da un po' e potrebbe essere Sabrina Carpenter. E poi potrebbe arrivare Sydney Sweeney. Ci sono un sacco di ragazze che vorrebbero davvero farne parte e io sono assolutamente d’accordo”.
Successivamente, l’attrice ha raccontato: “So soltanto che i tre papà torneranno e non sapremo ancora chi è il padre perché non ha importanza. Meryl è un fantasma, ovviamente, quindi sarà in giro”. Amanda Seyfried ha continuato parlando del possibile coinvolgimento di Julie Walters e Christine Baranski, rispettivamente interpreti di Rosie Mulligan e Tanya Chesham-Leigh nelle prime due pellicole. Amanda Seyfried (FOTO) ha dichiarato: “Julie e Christine torneranno a cantare e saranno bellissime e andremo tutti in qualche posto tropicale. E gli ABBA suoneranno”. Infine, l’attrice ha concluso: “Se Sabrina Carpenter vuole interpretare mia figlia, lo farò accadere. Va bene. Sono una grande fan”.
Diretto da Phyllida Lloyd, il primo film ha riscosso ottimi consensi incassando oltre 600.000.000 di dollari al botteghino internazionale. Ricordiamo anche due nomination ai Golden Globe nelle categorie Miglior film commedia o musicale e Migliore attrice in un film commedia o musicale per l’interpretazione di Meryl Streep (FOTO). Il sequel, uscito nel 2018, ha confermato il grande successo.
Credits: Webphoto
