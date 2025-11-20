Mamma Mia 3, Amanda Seyfried sul futuro del film

Nel corso di un’intervista per Entertainment Tonight, l’attrice ha dichiarato: “Mi piace interpretare una mamma, quindi mi piacerebbe vedere Sophie con i suoi figli. Forse ha una cugina che non vede da un po' e potrebbe essere Sabrina Carpenter. E poi potrebbe arrivare Sydney Sweeney”

Intervistata in esclusiva da Entertainment Tonight, Amanda Seyfried si è pronunciata sul nuovo possibile capitolo di Mamma Mia: “Forse sono solo ingenua, ma sono abbastanza sicura che Mamma Mia 3 sia confermato”. L’attrice ha poi parlato del possibile coinvolgimento di Sabrina Carpenter e Sydney Sweeney.

amanda Seyfried, le dichiarazioni sul nuovo film Stando a quanto dichiarato da Amanda Seyfried, Mamma Mia 3 sembrerebbe essere confermato. Come rilanciato da Deadline, nel corso di un’intervista per Entertainment Tonight, l’attrice ha dichiarato: "Forse sono solo ingenua, ma sono abbastanza sicura che Mamma Mia 3 sia confermato”. Amanda Seyfried ha proseguito: “Mi piace interpretare una mamma, quindi mi piacerebbe vedere Sophie con i suoi figli. Forse ha una cugina che non vede da un po' e potrebbe essere Sabrina Carpenter. E poi potrebbe arrivare Sydney Sweeney. Ci sono un sacco di ragazze che vorrebbero davvero farne parte e io sono assolutamente d’accordo”. Approfondimento Mamma Mia! 3, le parole di Amanda Seyfried fanno sognare i fan

Successivamente, l’attrice ha raccontato: “So soltanto che i tre papà torneranno e non sapremo ancora chi è il padre perché non ha importanza. Meryl è un fantasma, ovviamente, quindi sarà in giro”. Amanda Seyfried ha continuato parlando del possibile coinvolgimento di Julie Walters e Christine Baranski, rispettivamente interpreti di Rosie Mulligan e Tanya Chesham-Leigh nelle prime due pellicole. Amanda Seyfried (FOTO) ha dichiarato: “Julie e Christine torneranno a cantare e saranno bellissime e andremo tutti in qualche posto tropicale. E gli ABBA suoneranno”. Infine, l’attrice ha concluso: “Se Sabrina Carpenter vuole interpretare mia figlia, lo farò accadere. Va bene. Sono una grande fan”. Approfondimento Mamma Mia 3, Meryl Streep: "Certo che voglio farlo"