ABC ha diffuso una nuova breve anticipazione degli attesi nuovi episodi della sit-com che in Italia arriverà prossimamente in streaming su Disney+

Manca sempre di meno al debutto di Scrubs, stagione 10 per alcuni, meglio definita come revival della iconica serie comedy di stampo medical che ha rivoluzionato il genere nella prima decade del Duemila.

Dopo circa sedici anni dalla conclusione dello show ideato da Bill Lawrence, è tempo di riaccendere le luci in corsia al Sacro Cuore, l'ospedale dove tutto è iniziato e dove tutti i vecchi protagonisti (o quasi) della storia sono tornati per nuove avventure che conquisteranno i fan della prima ora ma anche quelli che si sono aggiunti negli anni.

Il tempo sembra essersi fermato per il Dottor John Dorian/J.D/Zach Braff e per il collega e amico di sempre Christopher Turk/Donald Faison. I due medici ridono tra loro nei corridoi dell'ospedale ripetendo vecchi scherzi ma qualcosa, effettivamente, è cambiato: non sono più i ragazzi di una volta. Forse.

J.D e Turk tornano al Sacro Cuore J.D e Turk fanno squadra per insegnare ai giovani specializzandi come si sta (e come non si sta) in un pronto soccorso dove tutto può succedere, anche ballare in gruppo come robot o saltare in groppa a un collega per attraversare in trionfo i corridoi.

C'è la banda (quella che i fan storici ricorderanno in diversi vecchi episodi dello show), ci sono i battibecchi tra J.D e il Dottor Cox (John McGinley, anche lui richiamato per il revival).

Tutto è uguale a come lo ricordavamo nel nuovo Scrubs, uno show che sembra confezionato per riacciuffare lo zoccolo duro dei fan che per anni ha sperato in una ripresa della serie, un desiderio esaudito da nuovi episodi che fanno leva certamente sulla nostalgia delle vecchie trame, come sembrano confermare le immagini del nuovo teaser che ricorda l'uscita negli State su ABC dal 25 febbraio.

Ma sarà davvero tutto qui? Vista la brevità delle clip diffuse in anteprima (il primo teaser trailer è uscito lo scorso novembre), c'è da credere che i creatori non vogliano scoprire le carte.

Del resto, non è vero che è tutto uguale a come era una volta: J.D. salta sempre sulle spalle di Turk ma adesso entrambi cadono rovinosamente tra gli scricchiolii ben udibili del secondo, che non è poi più così giovane.

In attesa di sorprese (e della data di uscita italiana) Nel teaser vediamo brevemente anche l'infermiera Carla Espinosa (Judy Reyes) che scuote la testa come ai vecchi tempi nel vedere cosa combinano suo marito Turk e il suo storico complice, il Dottor Dorian. Quest'ultimo, poi, ha un nuovo soprannome, sempre affibbiatogli dal Dottor Cox, il suo mentore: non è più il "pivello" della squadra ma "il vecchietto".

Lo scontro generazionale tra i medici di ruolo e i futuri dottori sarà sempre un elemento centrale nella trama, come ha già rivelato mesi fa la sinossi ufficiale dei nuovi episodi.

Nella serie ci saranno anche molte new entry, già svelate, e presenti anche in qualche scena del teaser.

Torneranno a sorpresa anche altri volti del passato? Christa Miller, attrice e moglie di Bill Lawrence, che in Scrubs ha interpretato la moglie di Perry Cox, Jordan, ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale il nuovo teaser scrivendo: "Guarda chi è tornato. I ragazzi del Sacro Cuore! Chissà se hanno bisogno dei miei servizi!". Rivedremo anche lei per un cameo? Staremo a vedere. In Italia lo show sarà trasmesso su Disney+, la data è ancora da comunicare.