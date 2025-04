8/12 ©Webphoto

WISH I WAS HERE - Dopo aver doppiato le voci di Finley in Il grande e potente Oz, nel 2013 lancia una campagna Kickstarter per finanziare il film Wish I Was Here, basato su una sceneggiatura scritta con il fratello Adam. Dirige e interpreta la pellicola in cui ha il ruolo di Aidan Bloom, un attore senza lavoro, in difficoltà economica e in una situazione sentimentale complicata