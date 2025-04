Ferrara Sotto le Stelle, da Marco Castello ad Ani Difranco: programma

Ferrara Sotto le Stelle torna per la sua ventinovesima edizione, annunciando i

primi nomi della line up 2025 e confermandosi come uno degli appuntamenti più

amati della stagione dei festival estivi, grazie alla sua proposta musicale raffinata e

di qualità. I primi protagonisti annunciati sono l’iconico gruppo sperimentale franco-britannico Stereolab (unica data italiana, 10 giugno), il cantautorato dissacrante di

Marco Castello (12 giugno) e l’eleganza folk della statunitense Ani Difranco (15 giugno), che saliranno sul palcoscenico del Cortile del Castello Estense di Ferrara, storica e suggestiva location del festival. Oltre ai concerti tra le mura del castello degli Este nel centro della città di Ferrara, lì dove tutto è nato, Ferrara Sotto Le Stelle continua a puntare a far vivere la musica in nuovi periodi dell’anno e in nuovi spazi, contribuendo a valorizzare il territorio che abita e rafforzando l’idea di collaborazione con le realtà vicine. Proprio in quest'ottica, dopo il successo della scorsa stagione, anche quest'anno a luglio torneranno i concerti nel verde della Delizia Estense di Benvignante ad Argenta, e il consueto appuntamento autunnale di anteprima della nuova edizione del festival di giornalismo Internazionale a Ferrara, nel Teatro Comunale cittadino. Un cartellone pronto a riservare nuove sorprese ma che già si distingue per la qualità e la curiosità artistica, per il grande respiro internazionale e, al contempo, per l’attenzione alla scena italiana, un binomio che da sempre è nel dna del festival. Il viaggio di Ferrara Sotto le Stelle 2025 nel Cortile del Castello Estense parte martedì 10 giugno fa da cornice all’unica data italiana degli Stereolab. Pietra miliare del panorama musicale degli anni ’90, con una miscela nella quale l’indie rock incontra sonorità innovative e in cui fanno capolino pop, bossa nova e riferimenti a elettronica e art rock, l’iconico gruppo sperimentale franco-britannico arriva in Italia a tre anni di distanza dall’ultima volta. Giovedì 12 giugno tocca poi a Marco Castello con il suo sound particolarmente affezionato agli anni Settanta

e il suo sguardo ironico su bellezze e squallori del contemporaneo, mentre

domenica 15 giugno è la volta della cantautrice statunitense, icona femminista e

madre del movimento DYI Ani Difranco con il nuovo album Unprecedented Sh!t,

che segna una sua evoluzione artistica e personale, e che riflette sulle crisi globali e

sulla nostra consapevolezza al riguardo.