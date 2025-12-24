Dua Lipa e Callum Turner come J.Lo e Ben Affleck: le foto sullo yacht

Dua Lipa e Callum Turner stanno trascorrendo in Messico le loro vacanze di Natale. Alcune foto, condivise da PEOPLE, mostrano la popstar sdraiata a pancia in giù mentre il fidanzato le applica la crema solare sulla pelle lasciata scoperta dal micro-bikini animalier. Un momento intimo che, ai più attenti, ha ricordato il video musicale d Jenny from the Block, in cui Ben Affleck fa lo stesso sul lato b dell'allora fidanzata J.Lo (il video musicale parlava proprio dell'invadenza dei paparazzi nei confronti di Jennifer Lopez e della sua relazione con l'attore).

La storia d'amore

Dua Lipa e Callum Turner hanno iniziato a frequentarsi all'inizio del 2024, dopo aver scatenato voci di un possibile flirt alla prémiere della serie tv Masters of the Air di cui Callum è protagonista. Tuttavia, solamente a luglio, i due hanno ufficializzato la relazione su Instagram. Il primo red carpet di coppia è arrivato nel maggio 2025, in occasione del Met Gala. Lo scorso giugno, la cantante ha confermato il fidanzamento dopo mesi di speculazioni, complice l'anello di diamanti comparso al suo dito. "Ne sono ossessionata. Mi rappresenta proprio", ha detto Lipa a proposito del gioiello. "È bello sapere che la persona con cui trascorrerai il resto della tua vita ti conosce così bene". La popstar ha poi aggiunto: "Questa decisione di invecchiare insieme, di essere migliori amici per sempre, non so, è una sensazione davvero speciale".