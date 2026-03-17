Buffy l'ammazzavampiri non tornerà, cancellato il reboot New Sunnydale

A decretarne la fine è stata la piattaforma di streaming Hulu, che ha deciso di interrompere lo sviluppo del progetto quando ormai la produzione sembrava avviata. L’annuncio è stato diffuso direttamente da Sarah Michelle Gellar attraverso il proprio profilo Instagram, lasciando il pubblico sorpreso e deluso

Una notizia inattesa ha colpito i fan di Buffy l'ammazzavampiri. Il reboot della celebre serie televisiva non vedrà più la luce: la piattaforma di streaming Hulu ha infatti deciso di interrompere il progetto che avrebbe dovuto riportare sullo schermo l’universo della cacciatrice di vampiri. A rendere pubblica la decisione è stata la protagonista storica della serie, Sarah Michelle Gellar, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram (trovate il suo post in fondo a questo articolo). Il progetto, in sviluppo da circa un anno, portava il titolo provvisorio Buffy: New Sunnydale e puntava a reinterpretare in chiave contemporanea la storia che negli anni Novanta aveva conquistato milioni di spettatori. Il reboot avrebbe riportato in scena Buffy Summers, ancora interpretata da Sarah Michelle Gellar, ma in una veste diversa rispetto al passato. Nella nuova serie, infatti, la protagonista sarebbe diventata una figura di guida per una giovane Ammazzavampiri, rappresentando il ponte tra la storia originale e una nuova generazione di personaggi.

Chloé Zhao alla regia dell'episodio pilota Alla regia dell’episodio pilota era stata chiamata la regista premio Oscar Chloé Zhao, mentre la sceneggiatura era stata affidata alle sorelle Lilla e Nora Zuckerman. Il pilot prevedeva inoltre l’ingresso nel cast di Ryan Kiera Armstrong nel ruolo della nuova cacciatrice. Nonostante l’entusiasmo iniziale, negli ultimi tempi sarebbero emersi dubbi sulla riuscita dell’episodio pilota, ritenuto non del tutto convincente e poco allineato con il tono del franchise. Alla fine Hulu ha deciso di non proseguire con la produzione, pur lasciando intendere di mantenere interesse per il marchio Buffy. Approfondimento Buffy l'Ammazzavampiri, Cordelia Chase non sarà nel reboot della serie

La reazione di Sarah Michelle Gellar La cancellazione è stata comunicata a Sarah Michelle Gellar in un momento particolarmente delicato. L’attrice ha raccontato di aver ricevuto la telefonata mentre si trovava ad Austin per partecipare al South by Southwest Festival, dove stava per salire sul palco per presentare il film Ready or Not 2: Here I Come. In un’intervista alla rivista People ha ricordato: “Stavo per salire sul palco davanti a tutti i fan: Hulu aveva deciso di non andare avanti con il revival di Buffy”. Poi ha aggiunto: “Posso dirvi che nessuno se lo aspettava”. L’attrice ha spiegato che per anni le era stato chiesto di tornare a interpretare la celebre cacciatrice, ma solo l’incontro con Chloé Zhao l’aveva convinta ad accettare il progetto. “Mi chiedono di tornare a Sunnydale dal giorno in cui ho lasciato la serie”, ha raccontato. “E non mi è mai passato per la testa che fosse qualcosa che avrei fatto. Poi quattro anni fa, Chloé - che è una strega, e lo dico in senso positivo - entra nella mia vita. In un solo incontro mi fa dire ‘sì’ a qualcosa che non avevo mai nemmeno preso in considerazione. È stato grazie all’amore, all’impegno e alla passione che aveva per questo personaggio. È stato come tornare indietro nel tempo”. Approfondimento Buffy ritorna: Sarah Michele Gellar sul set cult