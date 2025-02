Buffy l'ammazzavampiri, Chloé Zhao dirigerà il pilota del reboot

Le voci di un nuovo progetto basato sulla serie di culto con Sarah Michelle Gellar sono state confermate dalla stampa a stelle e strisce. Hulu e 20th Television sono al lavoro sul primo episodio che avrà come regista l'autrice premiata con l'Oscar per Nomadland, da sempre grande fan della serie



A più di venti anni dalla fine della serie negli Stati Uniti (in Italia l'ultimo episodio è stato trasmesso nel 2005), tornano le avventure di Buffy l'ammazzavampiri, il teen drama soprannaturale che ha dato la popolarità globale a Sarah Michelle Gellar, l'interprete di Buffy Summers.

Dopo le moltissime voci sull'avvio di una nuova produzione, dagli States arriva la conferma del via libera da parte di Hulu e 20th Television per un reboot, una nuova avventura pienamente inserita nel Buffyverse.

La produzione vedrebbe coinvolta Chloé Zhao dietro la macchina da presa. La regista e sceneggiatrice è da sempre una grande fan dello show.



Chloé Zhao dirigerà Sarah Michelle Gellar A due decenni di distanza si riaccende la discussione su Buffy l'ammazzavampiri (in originale, Buffy - The Vampire Slayer), mai interrotta da parte dei tantissimi fan dello show ideato da Joss Whedon che hanno sempre sperato nella possibilità di un seguito delle avventure horror e soprannaturali della cittadina di Sunnydale.

La stampa statunitense ha riferito della lavorazione di un episodio pilota di un reboot dello show, un progetto che potrebbe includere un intero ciclo di episodi inediti.

Alla guida del pilot ci sarebbe Chloé Zhao, la regista di Pechino pluripremiata per Nomadland e che dal 2020 ha diretto anche Eternals, pellicola targata Marvel Studios, da sempre fan dello show.

In questa operazione nostalgia troverebbe posto anche Sarah Michelle Gellar, oggi 47enne. L'attrice e produttrice, secondo le fonti, potrebbe riprendere il suo personaggio ma in questa nuova produzione potrebbe non essere la protagonista.

Non è chiaro se, oltre lei, la nuova serie preveda la convocazione di altri membri del cast orginale. I fan sono già in attesa di nuovi dettagli.

Il creatore della serie originale non tornerà Dalle fonti estere apprendiamo che nel nuovo progetto Sarah Michelle Gellar sarà coinvolta anche in veste di produttrice, insieme alla regista Zhao. Tra i produttori esecutivi torneranno anche alcuni nomi che hanno lavorato nello stesso ruolo per la serie originale, Gail Berman, Fran Kuzui e Kaz Kuzui, e Dolly Parton che aveva fatto parte del progetto degli anni Novanta senza essere accreditata.

Non tornerà, invece, Joss Whedon, il creatore della serie, che è stato al centro di accuse e polemiche da parte di diversi membri del cast, inclusa Gellar, per aver creato un ambiente tossico di lavoro sia ai tempi di Buffy che del suo spin-off Angel.

Nora Zuckerman e sua sorella Lilla sono state convocate per la scrittura dell'episodio pilota (la prima ha alle spalle numerosi copioni di serie, tra cui Suits, Agents of S.H.I.E.L.D e Poker Face).

Il nuovo progetto sarà targato 20th Television e Disney Searchlight TV, con cui Zhao ha già stretto un accordo.

