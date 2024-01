Buffy l'ammazzavampiri, Dolly Parton: “Il reboot? Si farà”

La leggenda del country , che era una produttrice non accreditata della serie televisiva cult, ora accenna alla possibilità di realizzare il riavvio dello show che ha reso famosa Sarah Michelle Gellar. "Stanno ancora lavorando su questo", ha detto la cantante di "Jolene”, 78 anni, in un’intervista a Business Insider rilasciata lo scorso 24 gennaio. "Stanno pensando di riportare la serie sugli schermi, rinnovandola”



La leggenda musicale del country era una produttrice non accreditata della serie televisiva, motivo per cui è lei che ora accenna alla possibilità (che lei dà quasi per certa) di realizzare il riavvio dello show. "Stanno ancora lavorando su questo", ha detto la cantante di Jolene, 78 anni, in un’intervista a Business Insider rilasciata lo scorso 24 gennaio. "Stanno pensando di riportare la serie sugli schermi, rinnovandola”.

In pochi sapevano che la leggendaria cantante country facesse parte della produzione della serie, che è andata in onda tra il 1997 e il 2003. Nel febbraio 2023, però, la protagonista Sarah Michelle Gellar l'aveva rivelato pubblicamente, dicendolo durante la sua ospitata al Jimmy Fellon Show e rendendolo dunque di pubblico dominio. Lo show vedeva l’attrice statunitense Gellar nel ruolo di Buffy Summers, l'adolescente cacciatrice di vampiri. È stata lei la protagonista per tutte e sette le stagioni di Buffy l’ammazzavampiri.

Dolly Parton ha prodotto la serie, il film del 1992 e lo spin-off Angel

Oltre ad aver prodotto come produttrice non accreditata sia la serie sia il film uscito nel 1992, la casa di produzione della musicista - la Sandollar Productions (fondata da Dolly Parton con il suo ex manager Sandy Gallin) - ha anche co-prodotto lo spin-off Angel con protagonista David Boreanaz.

La stessa protagonista, oggi 43enne, ha parlato del coinvolgimento della musicista nello show mentre descriveva la sua reazione nello scoprire che "Dolly Parton sa chi sono e pensa che sia brava”. approfondimento Buffy l'ammazzavampiri, l'audioserie su Spike riunisce il cast

Gellar, ospite di Jimmy Fallon, ha spiegato che Parton produceva la serie TV Queste parole di Gellar sono emerse durante l’intervista che l’interprete di Buffy ha rilasciato nel febbraio del 2023, in occasione della sua ospitata da Jimmy Fallon. "Sì, fatto poco noto, la leggenda Dolly Parton era una produttrice", ha detto Gellar a Jimmy Fallon in un episodio del talk show omonimo del celebre conduttore televisivo americano. "Non l'abbiamo mai vista ma ricevevamo da lei regali di Natale con il nostro nome nel biglietto, e all'inizio pensavo, 'Lei nemmeno sa chi sono io’”.

Sarah Michelle Gellar ha aggiunto: "E poi un giorno, qualcuno le ha chiesto qualcosa al riguardo, e lei ha elogiato lo show e la mia interpretazione. Pensavo, 'Oh, posso morire ora. Dolly Parton sa chi sono e pensa che sono brava!’”, ha detto l’attrice con grande entusiasmo, dato che per lei (come per migliaia e migliaia di persone) Dolly Parton è un mito vivente.

Sarah Michelle Gellar ha escluso di tornare per il reboot Gellar è stata scelta per interpretare il ruolo principale dello show quando aveva 19 anni. Oggi l'attrice esclude di prendere parte a un reboot della popolare serie fantasy degli anni 2000, spiegando che ora è "troppo stanca e irritabile" per assumere quel ruolo. "Mi sento un po' troppo, come si dice, longeva per quello", ha detto durante un’ospitata al podcast On with Mario Lopez nel 2021. approfondimento Le prime immagini di Wolf Pack, la serie con Sarah Michelle Gellar

Buffy l'ammazzavampiri offuscata dalle polemiche che coinvolgono il suo creatore Joss Whedon Come sottolinea in queste ore Maanya Sachdeva sull’Independent, nonostante la popolarità della serie TV, lsia a fama che il suo lascito sono stati in parte offuscati a seguito delle polemiche che coinvolgono il suo creatore Joss Whedon. Diversi collaboratori di Whedon, tra cui l'attore di Justice League Ray Fisher e la star di Buffy Charisma Carpenter (Cordelia Chase), lo hanno accusato di comportamento "abusivo" e "non professionale" nel corso degli anni. Whedon ha respinto tutte le accuse.

Gellar ha detto che sarà "sempre fiera" della serie Riflettendo sul successo di Buffy e sul fatto che grazie a quello show lei è diventata una star mondiale, Gellar ha detto che sarà "sempre fiera" della serie, nonostante le accuse contro Whedon. Ne ha parlato in un'intervista rilasciata al magazine americano The Hollywood Reporter nel gennaio 2023.

Sarah Michelle Gellar ha riconosciuto che, sebbene quella non fosse assolutamente una "situazione lavorativa ideale", per lei la serie ha contato tantissimo. Ha aggiunto che nel suo caso vale il discorso di “amare Buffy per quello che abbiamo creato perché penso che sia abbastanza spettacolare”, ha dichiarato a THR.

