Siegfried alla Scala, in apertura appello a "Cessate il fuoco!"

Lla rappresentazione del "Siegfried" di Wagner si è aperta con un messaggio per la pace promosso dai lavoratori del teatro. Proiettati in sala slogan contro la guerra

Questa sera alla Scala la rappresentazione del 'Siegfried' di Richard Wagner è stata preceduta da un appello alla pace, voluto dai lavoratori scaligeri. Sono stati proiettati alcuni messaggi, quali "Cessate il fuoco!", "Stop the war!", "E vo gridando: pace! E vo gridando: amor!". In particolare, la frase "E vo gridando pace, e vo gridando amor" è tratta dal Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi e rappresenta l'appello del Doge di Genova pronunciato nel primo atto. Fa parte di un grande concertato, una scena corale intensa che esprime il desiderio di pace e amore in mezzo ai conflitti politici e personali nella Genova del XIV secolo

L’iniziativa dei lavoratori scaligeri

L’idea è nata durante le prove dello spettacolo e ha trovato il sostegno della direzione del teatro. I lavoratori hanno scelto di utilizzare la visibilità della Scala per veicolare un messaggio che travalica la dimensione artistica, rivolgendosi direttamente al pubblico con un invito alla tregua nei conflitti in corso. Le frasi sono state proiettate in forma luminosa prima dell’inizio dell’opera, in un gesto sobrio ma carico di significato.