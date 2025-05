Scala, presentata la nuova stagione. Apre Lady Macbeth di Shostakovich

Sala ha anche parlato dei risultati in termini di pubblico: «Il tasso di riempimento si attesta intorno al 90% e la presenza dei giovani under 35 rappresenta un terzo degli spettatori. È la migliore garanzia per il futuro della Scala».

«Esprimo la soddisfazione di tutto il consiglio di amministrazione per le scelte fatte su questa stagione», ha dichiarato Sala. «Lady Macbeth è un’opera straordinaria, messa al bando dal regime sovietico. Portarla sul nostro palcoscenico significa mandare un messaggio forte contro l’oppressione». Il sindaco ha poi sottolineato anche l’ambizione della doppia messa in scena del Ring wagneriano: «I biglietti sono già stati venduti. È un segno della grande attesa».

Durante la conferenza stampa, è stato inevitabile un riferimento all’assenza del maestro Daniele Gatti, a lungo considerato tra i papabili per la direzione musicale del teatro. Ortombina ha liquidato con fermezza la questione: «Oggi parliamo del direttore che c’è». L’opera Pelléas et Mélisande di Debussy, inizialmente affidata a Gatti, sarà infatti diretta da Maxime Pascal.

Il teatro alla Scala come esempio

Il nuovo direttore musicale, Myung-Whun Chung, entrerà in carica nel 2027 e verrà presentato ufficialmente a luglio. Ortombina ha inoltre ribadito l'importanza del ruolo della Scala come modello per il Paese: «Invito il ministero della Cultura a riconoscere il nostro esempio, anche per la capacità di integrazione tra capitale pubblico e privato».