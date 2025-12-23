Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Moncalvo in Danza 2026, al via la XIX stagione del festival

Spettacolo

La manifestazione, ormai riconosciuta come una delle realtà più autorevoli e durature della danza italiana, torna a proporsi come un appuntamento imprescindibile per danzatori, scuole, professionisti e realtà coreutiche provenienti da tutto il Paese. L'evento di apertura, fissato per sabato 1° febbraio 2026, rappresenta un momento di particolare prestigio grazie alla scelta di una delle sedi teatrali più significative del Piemonte: il Teatro Alfieri di Asti

Moncalvo, da sempre considerata una delle capitali culturali del Monferrato e luogo in cui storia, creatività e formazione artistica si intrecciano in modo unico, si prepara ad accogliere la XIX edizione di Moncalvo in Danza. La manifestazione, ormai riconosciuta come una delle realtà più autorevoli e durature della danza italiana, torna a proporsi come un appuntamento imprescindibile per danzatori, scuole, professionisti e realtà coreutiche provenienti da tutto il Paese.

 

Sotto l’attenta e appassionata direzione artistica di Massimiliano Vacchina, il festival consolida anche per il 2026 la propria identità: un progetto capace di unire qualità, visione pedagogica e apertura internazionale, offrendo a giovani talenti strumenti concreti per crescere, sperimentare e confrontarsi con figure di rilievo del panorama mondiale. 

Moncalvo in Danza: la XIV edizione del Concorso apre ufficialmente la XIX stagione del festival
Moncalvo in Danza: la XIV edizione del Concorso apre ufficialmente la XIX stagione del festival

La kermesse

Il grande evento di apertura, fissato per sabato 1° febbraio 2026, rappresenta un momento di particolare prestigio grazie alla scelta di una delle sedi teatrali più significative del Piemonte: il Teatro Alfieri di Asti. Questa storica istituzione, custode di una tradizione scenica che da oltre un secolo ospita grandi interpreti della musica, della prosa e della danza, diventerà nuovamente la cornice ideale per accogliere l’eccellenza artistica e l’energia delle nuove generazioni. La magnificenza architettonica del Teatro Alfieri, insieme alla sua funzione culturale di riferimento per tutto il territorio astigiano, conferisce al concorso un ulteriore livello di prestigio e solennità.

La kermesse sarà condotta dalla giornalista Ilaria Sambucci e vedrà la partecipazione di una giuria di altissimo profilo, composta da personalità che incarnano l’eccellenza coreutica nazionale e internazionale:

Annarella Roura Sanchez, Direttrice del Conservatorio Internazionale di Danza Annarella Sanchez – Leira, Portogallo

Ricardo Fernando, Direttore del Balletto dello Staats Theater di Augsburg, Germania

Khristina Grigorova, già Solista e Prima Ballerina del Teatro dell’Opera di Roma, del Teatro alla Scala di Milano e di MaggioDanza Firenze

Simone Nolasco, ballerino professionista del programma “Amici” di Maria De Filippi

Thomas Signorelli, coreografo e direttore artistico teatrale e televisivo

Michele Merola, coreografo e direttore artistico della MM Contemporary Dance Company

Un laboratorio di eccellenza

La XIV edizione del concorso si configura come un vero e proprio laboratorio di eccellenza: uno spazio di crescita che abbraccia la danza classica, neoclassica, moderna, contemporanea e la composizione coreografica, mettendo a disposizione dei partecipanti opportunità formative di alto profilo, premi, borse di studio e contatti diretti con istituzioni accademiche e compagnie professionali di primo piano.

le parole di Massimiliano Vacchina, direttore artistico

Con emozione e orgoglio, il direttore artistico Massimiliano Vacchina affida a queste parole il senso del lungo percorso compiuto: “Non mi sembra vero siano passati così tanti anni. Festeggiare il diciannovesimo compleanno di MID mi riempie di gioia. Una sfida che negli anni si è concretizzata in una bella realtà. Il successo dell’evento lo devo alle scuole di danza che ogni anno con i propri allievi popolano Moncalvo in Danza. Provengono da ogni parte d’Italia. E poi a tutti i Maestri che con la loro grande professionalità hanno offerto la possibilità al MID di crescere fino a superare l’età maggiore. Ci prepariamo a festeggiare i 20 anni!”


un ponte tra tradizione e futuro

Il festival, dunque, si proietta verso il traguardo dei vent’anni con rinnovato slancio, un respiro sempre più internazionale e la consapevolezza di rappresentare un punto di riferimento culturale e formativo per l’intero territorio. L’edizione 2026 si annuncia come un anno chiave: un ponte tra tradizione e futuro, un impegno concreto alla promozione del talento e un tributo alla danza come linguaggio universale.

Approfondimento

Il sogno bianco, dietro le quinte de "Il lago dei cigni" alla Scala

Spettacolo: Ultime notizie

Moncalvo in Danza 2026, al via la XIX stagione del festival

Spettacolo

La manifestazione, ormai riconosciuta come una delle realtà più autorevoli e durature della danza...

Maria Carey, il nuovo record: 100 settimane al primo posto in America

Musica

Mariah Carey è divenuta la prima artista a trascorrere cento settimane al primo posto della US...

Playing God, Burani e Gheller: stare dalla parte di chi viene plasmato

Paolo Nizza

Cena di Natale, ospiti e cosa sapere sullo show

Spettacolo

Va in onda in prima tv su Rai 1, martedì 23 dicembre, lo show che celebra la cucina e la...

Kieran Culkin reciterà per Nancy Meyers nel suo nuovo film

Cinema

In un post pubblicato sul profilo Instagram nel 2023, la regista si è espressa sul suo nuovo...

Spettacolo: Per te