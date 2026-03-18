Bridgerton, Shonda Rhimes rivela che potrebbe esserci un nuovo spinoff

La produttrice della serie Netflix ispirata ai romanzi di Julia Quinn è intervenuta sulla questione nel corso di un episodio del podcast condotto da Craig Melvin. Ha offerto uno sguardo sui possibili sviluppi futuri del franchise. “Ho sempre detto che pensavo che se avessimo fatto qualcosa del genere, Violet sarebbe un personaggio grandioso di cui raccontare la storia. Quella è una possibilità”. Violet Bridgerton, interpretata da Ruth Gemmell, è quindi la candidata numero uno per il progetto

L’universo di Bridgerton potrebbe ampliarsi ancora: Shonda Rhimes apre a un nuovo racconto parallelo Il mondo narrativo della serie televisiva cult continua a evolversi e potrebbe presto arricchirsi di un nuovo capitolo, per la gioia dei fan. A suggerire questa possibilità è stata la stessa Shonda Rhimes, figura chiave dietro il successo della serie Netflix ispirata ai romanzi di Julia Quinn, intervenuta nel corso di un episodio del podcast condotto da Craig Melvin. Nel dialogo, la produttrice ha offerto uno sguardo sui possibili sviluppi futuri del franchise, lasciando intendere che l’idea di uno spinoff è tutt’altro che remota. Il possibile nuovo focus è la storia di Violet Bridgerton, personaggio interpretato fin dalla prima stagione dello show dall'attrice Ruth Gemmell.

"Violet è un personaggio grandioso da raccontare" Nel rispondere alle domande legate al destino della serie, Shonda Rhimes ha indicato con chiarezza quale personaggio potrebbe diventare il fulcro di una nuova produzione. “Ho sempre detto che pensavo che se avessimo fatto qualcosa del genere, Violet sarebbe un personaggio grandioso di cui raccontare la storia. Quella è una possibilità”. Violet Bridgerton, interpretata da Ruth Gemmell, è una figura centrale nell’equilibrio familiare raccontato nelle prime quattro stagioni della serie. Madre dei protagonisti delle principali vicende sentimentali, il suo ruolo ha finora accompagnato e sostenuto le storie d’amore dei figli, senza mai diventare il centro assoluto della narrazione. Proprio questa prospettiva potrebbe ora ribaltarsi, offrendo spazio a un racconto più intimo e approfondito. Approfondimento Bridgerton 4, la showrunner chiarisce le differenze tra libro e serie

Tra sentimenti e sacrifici: il percorso del personaggio All’interno degli episodi già disponibili, il pubblico ha assistito anche all’inizio della relazione tra Violet e Lord Anderson, personaggio interpretato da Daniel Francis. Un legame che si sviluppa sullo sfondo delle dinamiche familiari e sociali tipiche della serie. Nella stagione più recente distribuita su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), Violet era sul punto di confidarsi con i figli riguardo a questa relazione. Tuttavia, il corso degli eventi ha imposto una brusca deviazione: la morte di John Stirling, interpretato da Victor Alli, ha colpito profondamente Francesca, a cui dà volto Hannah Dodd. Di fronte a questo lutto, Violet sceglie di accantonare i propri desideri personali per dedicarsi completamente alla figlia, dimostrando ancora una volta il peso delle responsabilità familiari che definiscono il suo personaggio. Approfondimento Bridgerton 4, arriva la seconda parte: dov'eravamo rimasti

Il precedente, La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton Non sarebbe la prima volta che Bridgerton si espande oltre la narrazione principale. Già nel 2023, infatti, il franchise aveva dato vita allo spinoff La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, incentrato su un personaggio già noto al pubblico della serie originale. In quel progetto, la regina era interpretata da Golda Rosheuvel e India Amarteifio, offrendo una doppia prospettiva temporale sulla sua vicenda. L’esperienza si è rivelata significativa anche per il team creativo. Tom Verica, produttore esecutivo coinvolto nello sviluppo della serie, aveva condiviso alcune riflessioni durante il red carpet della quarta stagione, sottolineando il valore di quell’operazione narrativa: “Si trattava più che altro di uno sguardo più intimo su una particolare storia d'amore che si estendeva su quegli episodi, e penso che in qualche modo abbiamo colto qualcosa a cui le persone hanno davvero risposto”. Approfondimento “La Regina Carlotta”, il prequel di Bridgerton fra passato e presente