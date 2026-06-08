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Madonna presenta “Confessions II – The Film” in Dolce e Gabbana: debutto su Youtube

Musica

Un progetto visivo di oltre dieci minuti accompagna l’uscita dell'atteso album della star, trasformando i primi brani in un’esperienza immersiva. Protagonisti anche gli abiti d’archivio e le creazioni contemporanee delle celebre maison italiana

Dolce&Gabbana firma una nuova collaborazione con Madonna in occasione di Confessions II - The Film, il progetto visivo che accompagna il prossimo album della popstar. Diretto da David Toro e Solomon Chase, è stato presentato in anteprima il 5 giugno al Beacon Theatre di New York nell’ambito del Tribeca Film Festival. Prodotto da Division e realizzato con il supporto di Dolce&Gabbana, il lavoro ha una durata di oltre dieci minuti ed è costruito attorno ai primi sei brani dell’album, concepiti come un’unica esperienza immersiva in cui musica e immagini si fondono in una narrazione visiva continua.

Lo stile incontra la visione artistica

La collaborazione si inserisce in un rapporto di lunga data tra Madonna e la maison italiana, iniziato nei primi anni Novanta e caratterizzato da una comune visione creativa fondata su reinvenzione, identità ed espressione personale. Per il film, Dolce&Gabbana ha curato il guardaroba dell’artista e dell’intero cast, selezionando capi provenienti sia dagli archivi storici sia dalle collezioni più recenti del marchio. Tra i look indossati da Madonna figurano un abito aderente in raso stretch ispirato alla collezione Primavera/Estate 1998, che richiama l’estetica dell’album Ray of Light, un mini abito nero in raso con dettagli in pizzo e corsetto strutturato, oltre a un top impreziosito da strass proveniente dagli archivi Autunno/Inverno 1991-1992. Gli outfit diventano così parte integrante dell’estetica del film, contribuendo a creare un dialogo tra l’iconografia della cantante e il DNA stilistico di Dolce&Gabbana.

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©Getty

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Domenico Dolce e Stefano Gabbana mandano in passerella una collezione fortemente identitaria che ribadisce la superiorità dello stile sartoriale e il fascino senza tempo della Sicilia tutta merletto e sensualità. Una raccolta di black look in cui l'unico altro colore ammesso è il bianco, figlia di una storia altamente riconoscibile ma radicata nel presente. Creazioni femminili, lussuose, con una vena romantica che sfuma nel neo gothic A cura di Vittoria Romagnuolo

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