Last Flight, Benedict Cumberbatch nel film sulla guerra in Iraq ispirato a una storia vera
Come riporta in esclusiva Deadline, l'attore candidato all'Oscar interpreterà lo sceneggiatore Kirk Wallace Johnson, anche fondatore di The List Project, un’organizzazione benefica che si occupa del reinsediamento degli iracheni che avevano assistito le truppe, i diplomatici e gli operatori americani durante il conflitto
L’attore candidato all’Oscar Benedict Cumberbatch sarà il protagonista del thriller Last Flight, che sarà diretto dal regista britannico-iraniano vincitore del BAFTA Babak Anvari (Under the Shadow) sulla base della sceneggiatura scritta da Kirk Wallace Johnson. Proprio la storia di Johnson ha ispirato il film. Come riporta in esclusiva Deadline, l'autore è anche un ex coordinatore dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, che ha contribuito alla ricostruzione della città di Falluja, in Iraq, e il fondatore di The List Project, un’organizzazione benefica che si occupa del reinsediamento degli iracheni che avevano assistito le truppe, i diplomatici e gli operatori americani durante la guerra. Dopo essere tornato dall’Iraq con un disturbo post-traumatico, Johnson aveva infatti collaborato con il senatore Ted Kennedy per creare il programma di visti speciali per gli immigrati iracheni e afghani che avevano lavorato per gli Stati Uniti durante i conflitti. Nelle riprese che inizieranno nel mese di maggio 2026 tra Regno Unito, Marocco e Giordania, la trama “si svolge negli ultimi giorni di una guerra ventennale. Il film segue Ali, un giovane afghano che lotta per salvare la vita di tutta la sua famiglia e trovare un passaggio sicuro per uscire dall’Afghanistan, prima di essere mandato incontro a morte certa. Per raggiungere il confine, deve affidarsi a Kirk Johnson, uno straniero americano a 11.000 chilometri di distanza, che cerca disperatamente di lasciarsi la guerra alle spalle”.
"INTELLIGENZA, COMPLESSITÀ E PROFONDITÀ MORALE"
“Questa storia è profondamente personale per me. Provengo da quella regione e ciò che si cela dietro Last Flight è immediato e vissuto. È un thriller costruito su pressione, slancio e scelte impossibili, sempre guidato dalle conseguenze umane. Ammiro Benedict Cumberbatch da anni e averlo al centro di questo film è incredibilmente emozionante. Porta con sé una presenza rara che rende la posta in gioco urgente e viva”, ha commentato il regista Babak Anvari. “Last Flight è un thriller raro che unisce una tensione incessante e una profonda umanità”, ha dichiarato Dave Bishop, CEO di Protagonist Pictures. “Babak Anvari conferisce a questa storia un'urgenza e una compassione straordinarie, basando il suo slancio ad alto rischio sulle scelte profondamente umane che ci definiscono. Benedict Cumberbatch porterà senza dubbio l'intelligenza, la profondità e la complessità morale che questo ruolo richiede. È una storia importante che parla direttamente al nostro momento: una storia sulla fiducia, la responsabilità e i legami duraturi tra le persone oltre i confini”. “Last Flight è un viaggio emozionante e sfrenato che è anche un galvanizzante invito all'azione: ci ricorda che, anche se ti trovi dall'altra parte del mondo e tutto ciò che hai è un telefono, una connessione Internet e il desiderio di aiutare, puoi fare la differenza”, hanno aggiunto le case di produzione Two & Two e SunnyMarch. Il progetto è prodotto da Two & Two (I Came By) e da SunnyMarch di Cumberbatch (We Live In Time). Lucan Toh e Babak Anvari produrranno per Two & Two, mentre Leah Clarke e Adam Ackland produrranno per SunnyMarch. Cumberbatch, star di The Imitation Game e Doctor Strange, sarà produttore esecutivo per SunnyMarch, così come Dave Bishop, George Hamilton e James Pugh di Protagonist Pictures saranno produttori esecutivi.
