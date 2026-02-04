L’attore candidato all’ Oscar Benedict Cumberbatch sarà il protagonista del thriller Last Flight, che sarà diretto dal regista britannico-iraniano vincitore del BAFTA Babak Anvari (Under the Shadow) sulla base della sceneggiatura scritta da Kirk Wallace Johnson . Proprio l a storia di Johnson ha ispirato il film . Come riporta in esclusiva Deadline, l'autore è anche un ex coordinatore dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, che ha contribuito alla ricostruzione della città di Falluja, in Iraq, e il fondatore di The List Project , un’organizzazione benefica che si occupa del reinsediamento degli iracheni che avevano assistito le truppe, i diplomatici e gli operatori americani durante la guerra. Dopo essere tornato dall’Iraq con un disturbo post-traumatico, Johnson aveva infatti collaborato con il senatore Ted Kennedy per creare il programma di visti speciali per gli immigrati iracheni e afghani che avevano lavorato per gli Stati Uniti durante i conflitti. Nelle riprese che inizieranno nel mese di maggio 2026 tra Regno Unito, Marocco e Giordania, la trama “si svolge negli ultimi giorni di una guerra ventennale. Il film segue Ali, un giovane afghano che lotta per salvare la vita di tutta la sua famiglia e trovare un passaggio sicuro per uscire dall’Afghanistan, prima di essere mandato incontro a morte certa. Per raggiungere il confine, deve affidarsi a Kirk Johnson, uno straniero americano a 11.000 chilometri di distanza, che cerca disperatamente di lasciarsi la guerra alle spalle”.

"INTELLIGENZA, COMPLESSITÀ E PROFONDITÀ MORALE"

“Questa storia è profondamente personale per me. Provengo da quella regione e ciò che si cela dietro Last Flight è immediato e vissuto. È un thriller costruito su pressione, slancio e scelte impossibili, sempre guidato dalle conseguenze umane. Ammiro Benedict Cumberbatch da anni e averlo al centro di questo film è incredibilmente emozionante. Porta con sé una presenza rara che rende la posta in gioco urgente e viva”, ha commentato il regista Babak Anvari. “Last Flight è un thriller raro che unisce una tensione incessante e una profonda umanità”, ha dichiarato Dave Bishop, CEO di Protagonist Pictures. “Babak Anvari conferisce a questa storia un'urgenza e una compassione straordinarie, basando il suo slancio ad alto rischio sulle scelte profondamente umane che ci definiscono. Benedict Cumberbatch porterà senza dubbio l'intelligenza, la profondità e la complessità morale che questo ruolo richiede. È una storia importante che parla direttamente al nostro momento: una storia sulla fiducia, la responsabilità e i legami duraturi tra le persone oltre i confini”. “Last Flight è un viaggio emozionante e sfrenato che è anche un galvanizzante invito all'azione: ci ricorda che, anche se ti trovi dall'altra parte del mondo e tutto ciò che hai è un telefono, una connessione Internet e il desiderio di aiutare, puoi fare la differenza”, hanno aggiunto le case di produzione Two & Two e SunnyMarch. Il progetto è prodotto da Two & Two (I Came By) e da SunnyMarch di Cumberbatch (We Live In Time). Lucan Toh e Babak Anvari produrranno per Two & Two, mentre Leah Clarke e Adam Ackland produrranno per SunnyMarch. Cumberbatch, star di The Imitation Game e Doctor Strange, sarà produttore esecutivo per SunnyMarch, così come Dave Bishop, George Hamilton e James Pugh di Protagonist Pictures saranno produttori esecutivi.