Carlo Verdone celebra Sal Da Vinci: “Oggi Troppo Forte sei tu"

L'attore e regista romano ha dedicato al vincitore del Festival di Sanremo 2026 un messaggio affettuoso sui social, raccontando il loro primo incontro durante il casting di Troppo forte nel 1985

Il trionfo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 (CLASSIFICA FINALE) ha riattivato un ricordo che Carlo Verdone ha scelto di condividere pubblicamente sui social. A poche ore dalla vittoria del brano Per sempre sì, il regista ha pubblicato una fotografia d’epoca e un racconto personale legato al casting di Troppo forte, la commedia diventata uno dei titoli più amati della sua filmografia. “Era il 1985, stavo facendo il casting di Troppo forte e mancava il ruolo del più giovane del gruppo”, scrive Verdone. “L’unico che mi avrebbe voluto bene senza mai prendermi in giro”.

Il casting del 1985 e l'incontro con il padre Mario A quell'appuntamento si presentò un ragazzino accompagnato dal padre Mario, cantante e attore di sceneggiate. Erano arrivati da Napoli. Nel suo ricordo, Verdone descrive un giovanissimo Sal Da Vinci "molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista". Una prima impressione talmente positiva da convincerlo subito a scegliere quel volto ancora poco noto. L'aneddoto, riportato oggi con precisione fotografica, ricostruisce il momento in cui il futuro vincitore di Sanremo muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Capua: l'unico vero alleato di Oscar Pettinari Nel film, uscito nelle sale nel 1986, Sal Da Vinci vestiva i panni di Capua, lo "scugnizzo" più giovane della rumorosa comitiva di borgata che ruota attorno al protagonista Oscar Pettinari. Tra prese in giro e spacconate, Capua rappresentava l'unico personaggio capace di provare un affetto sincero per Pettinari, interpretato dallo stesso Verdone. Quell'esperienza cinematografica sarebbe rimasta una parentesi felice: Da Vinci avrebbe poi scelto di concentrare il proprio percorso sulla musica e sul teatro, seguendo l'eredità artistica della sua famiglia.