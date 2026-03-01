Al secondo posto Sayf, al terzo Ditonellapiaga, al quarto Arisa e al quinto Fedez e Masini

È Sal Da Vinci il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo: la sua Per sempre sì ha chiuso la kermesse al primo posto (LA CLASSIFICA FINALE - IL RACCONTO DELLA FINALE). In seconda posizione Sayf con Tu mi piaci tanto. Terza è Ditonellapiaga con Che fastidio! (anche Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dai compositori dell’orchestra), quarta Arisa con Magica favola. Chiudono la top five Fedez e Masini con Male necessario, che si porta a casa anche il premio degli autori Sergio Bardotti per il miglior testo.