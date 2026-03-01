Offerte Sky
È Sal Da Vinci il vincitore del Festival di Sanremo 2026

Musica
©Ansa

Al secondo posto Sayf, al terzo Ditonellapiaga, al quarto Arisa e al quinto Fedez e Masini

È Sal Da Vinci il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo: la sua Per sempre sì  ha chiuso la kermesse al primo posto (LA CLASSIFICA FINALE - IL RACCONTO DELLA FINALE). In seconda posizione Sayf con Tu mi piaci tanto. Terza è Ditonellapiaga con Che fastidio! (anche Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dai compositori dell’orchestra), quarta Arisa con Magica favola. Chiudono la top five Fedez e Masini con Male necessario, che si porta a casa anche il premio degli autori Sergio Bardotti per il miglior testo.

Sal Da Vinci: "Dedico questo premio a Napoli"

Fortissima l'emozione di Sal Da Vinci dopo l'annuncio della co-conduttrice di quest'edizione Laura Pausini. "Io non capisco niente, questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia che mi aiutato tanto e lo voglio dedicare alla mia città, Napoli", ha detto in lacrime. Poi si è inginocchiato. Quindi l'ultima esibizione di rito, ancora con la voce spezzata, in chiusura del Festival.

Sal Da Vinci a Sanremo

Questo era il secondo Sanremo di Sal Da Vinci, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino. La prima volta fu nel 2009, quando chiuse il Festival al terzo posto, con Non Riesco A Farti Innamorare

