A sette anni dalla sua ultima apparizione, Andrea Bocelli arriva in sella al suo cavallo bianco, proprio come un principe, ricordando la trionfale entrata di Roberto Benigni nel 2011 per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Il super ospite della finale del Festival di Sanremo 2026 ( DIRETTA ), segna uno dei momenti più attesi della serata conclusiva di questa 76ª edizione ( SCALETTA ). Il suo ritorno al Teatro Ariston, luogo simbolico del suo debutto, aggiunge una dimensione emotiva che va oltre la competizione e trasforma la sua performance in un evento capace di unire generazioni diverse davanti alla stessa musica. La magia prende forma sulle note de Il mare calmo della sera, canzone con cui il tenore trionfa a Sanremo 1994, e continua sulle note del secondo brano sanremese Con te partirò, successo mondiale che l’anno successivo gli regala la notorietà, soprattutto nella versione in duetto Time to Say Goodbye con Sarah Brightman.

Il calore del pubblico e i ringraziamenti

Andrea Bocelli conquista l'Ariston e il pubblico che lo segue. Il tenore, che ha rappresentato l'Italia anche agli ultimi Giochi di Milano Cortina, festeggia nel 2026 anche i 30 anni di Romanza, l'album più venduto di sempre nel mondo, oltre 20 milioni di copie. Come "uno degli ambasciatori dell'Italia nel mondo", lo presenta Carlo Conti. "Grazie a Caterina Caselli, se non fosse stato per lei io forse questo brano neanche l'avrei cantato", le parole del grande tenore che oltre alla discografica, ringrazia Carlo Bernini "che mi accompagna da 40 anni, qui a dirigere l'orchestra".

Il Premio Città di Sanremo

Sul palco dell'Ariston Bocelli riceve inoltre il Premio Città di Sanremo, a consegnarlo nelle sue mani è Alessandro Sindoni, assessore al Turismo "per aver contribuito a diffondere la musica italiana nel mondo". E Laura Pausini prima di salutarlo affettuosamente, lo ringrazia a nome del pubblico con parole di grande stima: "Sei sempre stato il più importante rappresentante della voce italiana all'estero".