Scaletta Sanremo 2026, cantanti in gara e ospiti nella serata finale

Francesco Renga, voce storica della scena cantautorale italiana ed ex frontman della leggendaria band Timoria, torna sul palco dell’Ariston con Il meglio di me, un brano che fonde tecnica vocale e sentimenti profondi, tipici del repertorio dell’artista.

Renga è uno dei competitor più esperti di questa edizione: vincitore di Sanremo Giovani e protagonista di numerose partecipazioni al Festival, il suo ritorno nel 2026 è accolto con grande interesse dalla stampa e dal pubblico, che da anni riconoscono la sua capacità di fondere melodia e intensità espressiva. Il meglio di me ha già ricevuto rotazioni su radio nazionali e ha generato conversazioni positive sulle piattaforme di streaming, collocando Renga tra i nomi rispettati e apprezzati di questa edizione.

Francesco Renga è, insieme con Patty Pravo, il veterano di questo Festival: sia per lui sia per Pravo, questa è l'undicesima partecipazione in gara.