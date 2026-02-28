Scaletta Sanremo 2026, cantanti in gara e ospiti nella serata finale

Introduzione
Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a chiudere la sua edizione con una finale di grande intensità, in cui si incontrano tradizione, spettacolo e grandi nomi della musica italiana.
Sul palco si esibiranno tutti i 30 Big in gara, ciascuno con la propria canzone, in una serata che promette emozioni e colpi di scena. Il pubblico parteciperà attivamente attraverso il Televoto, mentre le valutazioni saranno affiancate dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, in un sistema di votazione che combina preferenze popolari e giudizio professionale.
Al termine delle esibizioni, verranno comunicati i nomi dei primi cinque artisti più votati, senza indicarne l’ordine preciso, mentre la classifica complessiva terrà conto dei risultati aggregati delle quattro serate. I cinque finalisti avranno l’opportunità di esibirsi nuovamente, sottoponendosi a una nuova votazione delle tre giurie, che decreterà il vincitore assoluto del Festival.
Co-conduttrice della serata
Accanto al conduttore principale, Carlo Conti, e a Laura Pausini (presente ogni sera come co-conduttrice), la giornalista Giorgia Cardinaletti porterà il suo contributo di professionalità e carisma alla conduzione della finale.
Super ospite: Andrea Bocelli
La presenza di Andrea Bocelli impreziosirà la serata finale con la sua straordinaria voce, portando sul palco momenti di grande emozione e contribuendo a rendere l’edizione del Festival di Sanremo 2026 memorabile.
Inoltre, per celebrare i sessant’anni di carriera i Pooh si esibiranno in Piazza Colombo, offrendo al pubblico un evento unico che ripercorre la storia di una delle band più iconiche della musica italiana, suggellando il legame tra tradizione e spettacolo che caratterizza il Festival.
Di seguito trovate tutti i 30 Big che si esibiranno nella finale del Festival di Sanremo, per adesso in rigoroso ordine alfabetico, aspettando che venga comunicato l'ordine di uscita dei cantanti.
Quello che devi sapere
Arisa canta Magica favola
Tra le voci storiche della kermesse, Arisa torna all’Ariston con Magica favola, brano che anticipa il suo nuovo album Foto mosse.
La cantante, nota per la sua capacità di unire intensità vocale ed emotiva, ha conquistato già nelle prime serate un posto nella top 5 provvisoria, ricevendo apprezzamenti sia dalla Giuria della Sala Stampa sia dal pubblico. Con il suo stile unico, Arisa conferma di essere una delle artiste più solide e riconosciute della competizione.
Bambole di Pezza cantano Resta con me
La band rock/punk-rock italiana tutta al femminile Bambole di Pezza si esibisce con Resta con me, una ballata che intreccia armonie e arrangiamenti pop con sensibilità melodica: un approccio raffinato che rispecchia l’identità artistica delle Bambole di Pezza.
Nel primo appello al pubblico delle interazioni digitali, la loro proposta ha catalizzato attenzione anche grazie alla voce e alla presenza scenica, contribuendo a una conversazione attiva sui social legata alla loro performance sanremese.
Chiello canta Ti penso sempre
Chiello si esibisce con Ti penso sempre, un brano che combina sensibilità pop e introspezione lirica mentre il cantante si confronta con il palco più importante della musica italiana.
La sua performance è stata tra quelle attese con curiosità dalla stampa, soprattutto dopo alcuni rumor sul coinvolgimento di Morgan in fase di preparazione, poi risoltisi con la decisione che il musicista non sarebbe salito con lui sul palco alla serata delle cover, lasciando all’artista piena responsabilità espressiva della sua proposta sanremese.
Dargen D’Amico canta AI AI
Veterano della scena rap italiana, Dargen D’Amico compete con AI AI alla 76ª edizione del Festival: una canzone che fonde ironia e spunti riflessivi, rispecchiando la personalità artistica di un interprete noto per la sua versatilità.
Già alla sua terza esperienza sull’Ariston, D’Amico ha raccolto consensi nelle classifiche di ascolto e ha guadagnato posizioni significative nel FantaSanremo, risultando secondo dopo LDA & Aka 7even nella classifica provvisoria dopo la terza serata, un segno della sua solidità tra pubblico e giuria.
E i suoi look molto particolari sono stati i maggiori protagonisti dei meme, tra outfit paragonati al parquet a spina di pesce e mantelle in cui alcuni hanno riconosciuto le tende di casa.
Ditonellapiaga canta Che fastidio!
Ditonellapiaga è tra i Big di Sanremo 2026 con il brano Che fastidio!, che riflette il suo stile ironico e personale. La cantautrice è tornata alla competizione dopo esperienze precedenti e porta un pezzo scritto con il suo consueto gruppo di autori di fiducia.
Il brano ha suscitato curiosità tra il pubblico e la giuria per l’approccio diretto e moderno, e si attende di vedere come si piazzerà nella classifica generale della finale.
Al FantaSanremo, ha totalizzati finora 195 punti, parimerito con Ermal Meta.
Eddie Brock canta Avvoltoi
All’esordio come Big Eddie Brock porta Avvoltoi, pezzo d’impatto che punta sul rock e su testi evocativi, offrendo al pubblico uno stile più ruvido rispetto a molte altre proposte in gara.
La sua presenza è stata notata nelle prime serate e posizionato intorno alla decima posizione nella classifica provvisoria del FantaSanremo: un risultato indicativo della reazione mista di pubblico e giuria verso un artista outsider che porta un repertorio meno convenzionale a Sanremo.
Elettra Lamborghini canta Voilà
Elettra Lamborghini si esibisce con Voilà, brano energico e ballabile che ha già fatto parlare di sé sui social.
La cantante è diventata la regina delle interazioni online, soprattutto grazie al tormentone dei festini bilaterali, che ha suscitato ironia e meme tra il pubblico e la stampa. Le sue esternazioni e la presenza mediatica intensa hanno trasformato questo episodio in un vero fenomeno virale, rendendo Elettra Lamborghini uno dei nomi più discussi e seguiti del Festival, indipendentemente dal risultato in classifica.
Enrico Nigiotti canta Ogni volta che non so volare
Enrico Nigiotti, cantautore di lungo corso, porta a Sanremo il brano Ogni volta che non so volare, una ballata intensa in cui mette in risalto la sua capacità interpretativa e la vicinanza emotiva al pubblico.
Con diverse esperienze precedenti all’Ariston, Nigiotti ha consolidato una fanbase appassionata che segue ogni sua esibizione, anche se nella classifica provvisoria del FantaSanremo si trova in una fascia più bassa dopo le tre serate, indicando un gradimento corretto ma non dominante.
Ermal Meta canta Stella stellina
Ermal Meta, cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano ben radicato nella scena musicale d'Italia, è in gara con Stella stellina, un brano che intreccia un linguaggio pop emotivo a una scrittura intensa.
Con alle spalle partecipazioni memorabili e successo editoriale, Meta si riconferma protagonista anche nel Festival 2026, e nella classifica provvisoria del FantaSanremo figura attorno alla posizione 8 dopo tre serate.
Lda & Aka 7even con Poesie clandestine
La coppia formata da Lda & Aka 7even presenta Poesie clandestine, brano che si distingue per la combinazione di stili urban e pop contemporaneo.
La performance della coppia si è già fatta notare nelle prime serate, emergendo tra i più votati nelle classifiche provvisorie. Anche nel FantaSanremo la loro collaborazione è straordinaria: sono quelli che hanno totalizzato il maggior numero di punti finora.
Michele Bravi canta Prima o poi
Michele Bravi canta Prima o poi, singolo inedito che segna una nuova fase della sua carriera sul palco dell’Ariston. Il brano è caratterizzato da una scrittura emotiva tipica del cantautore e mira a coniugare sentimento e modernità.
La sua partecipazione è seguita con attenzione sia dai fan storici sia dalla critica, che ne apprezza la capacità interpretativa.
Fedez & Masini con Male necessario
La collaborazione tra Fedez e Marco Masini con Male necessario è probabilmente uno degli accoppiamenti più originali di Sanremo 2026, unendo un rapper tra i più seguiti della scena pop italiana e un cantautore classico dalla lunga carriera.
Questa fusione di stili ha catturato l’attenzione non solo sul palco dell’Ariston ma anche nelle piattaforme di streaming, dove Male necessario è risultata la canzone più ascoltata della competizione nella playlist ufficiale di Sanremo 2026 su Spotify, segnando un risultato notevole dal punto di vista dell’interesse del pubblico.
Francesco Renga canta Il meglio di me
Francesco Renga, voce storica della scena cantautorale italiana ed ex frontman della leggendaria band Timoria, torna sul palco dell’Ariston con Il meglio di me, un brano che fonde tecnica vocale e sentimenti profondi, tipici del repertorio dell’artista.
Renga è uno dei competitor più esperti di questa edizione: vincitore di Sanremo Giovani e protagonista di numerose partecipazioni al Festival, il suo ritorno nel 2026 è accolto con grande interesse dalla stampa e dal pubblico, che da anni riconoscono la sua capacità di fondere melodia e intensità espressiva. Il meglio di me ha già ricevuto rotazioni su radio nazionali e ha generato conversazioni positive sulle piattaforme di streaming, collocando Renga tra i nomi rispettati e apprezzati di questa edizione.
Francesco Renga è, insieme con Patty Pravo, il veterano di questo Festival: sia per lui sia per Pravo, questa è l'undicesima partecipazione in gara.
Fulminacci canta Stupida sfortuna
Fulminacci canta Stupida sfortuna, un titolo provocatorio che rispecchia la sua sensibilità artistica giocata su ironia e introspezione.
La sua proposta ha stimolato conversazioni positive sia tra gli opinionisti sia sui social, e nella classifica provvisoria del FantaSanremo ha raccolto punti importanti.
Tra i video diventati virali a tema Festival, c'è quello in cui sfida la sorte - anzi la stupida sfortuna - passando sotto una scala prima di entrare al Teatro Ariston.
J‑Ax canta Italia Starter Pack
J‑Ax, celebre rapper, cantautore e figura di spicco del rap italiano ormai da decenni, partecipa a Sanremo 2026 con Italia Starter Pack, brano che mischia ironia, osservazione sociale e sonorità contemporanee.
È la prima volta che J‑Ax gareggia da solo al Festival senza gli Articolo 31, dopo la celebre partecipazione del 2023 con il duo, e la sua presenza alla kermesse segna un momento significativo nella sua carriera: un artista che ha attraversato generi e decenni, adattandosi ai cambiamenti della scena musicale.
Leo Gassmann canta Naturale
Leo Gassmann, figlio d’arte e vincitore della sezione Nuove Proposte a Sanremo 2020, torna sul palco del Teatro Ariston con Naturale, brano che miscela sensibilità pop e introspezione, con un testo che esplora la vulnerabilità umana.
La sua interpretazione ha già raccolto riscontri positivi durante le prime esibizioni, tanto da posizionarsi nella parte alta della classifica provvisoria della terza serata, dove figura tra i nomi maggiormente votati da giuria e pubblico. Nelle radio italiane e nelle playlist streaming Naturale sta ricevendo buona rotazione, segno di un gradimento che va oltre il solo ambito della gara.
Levante canta Sei tu
Per Levante Sei tu segna la terza partecipazione al Festival di Sanremo dopo Tikibombom (2020) e Vivo (2023).
Il brano, scritto e composto dalla stessa cantautrice, racconta una tensione emotiva intensa tra introspezione e dichiarazione d’amore, consolidando il suo stile poetico e diretto. Con la sua voce riconoscibile e un testo che parla di scoperta e apertura, Levante ha attirato l’attenzione della critica musicale fin dalla prima esibizione, portando temi personali e riflessivi nella competizione.
Luchè canta Labirinto
All’Ariston Luchè, rapper e cantautore tra i nomi più acclamati della scena urban italiana, propone Labirinto, un brano dal ritmo avvolgente e dal testo simbolico.
La sua performance nella terza serata ha attirato consensi sia dal pubblico in sala sia dagli spettatori a casa, tanto da permettergli di entrare nella Top 5 provvisoria della serata, segno che la sua miscela di rap e melodia sta riscuotendo apprezzamento diffuso. La canzone conferma la volontà di Luchè di portare sonorità urbane raffinate al Festival.
Malika Ayane canta Animali notturni
Malika Ayane a Sanremo si esibisce con Animali notturni, un brano scritto dalla stessa cantante insieme a un gruppo di autori, che miscela sonorità dance‑pop con testi evocativi sul tema della notte e delle emozioni che solo l’oscurità può svelare.
L’artista ha raccontato che il pezzo nasce da un suo percorso personale e dall’esperienza teatrale, e la scelta di una nuova etichetta discografica segna una fase evolutiva del suo progetto artistico. Anche nelle prime rotazioni radiofoniche Animali notturni ha destato interesse, confermando la sua capacità di reinterpretare temi esistenziali con un linguaggio moderno
Mara Sattei canta Le cose che non sai di me
Mara Sattei, artista tra i più popolari della scena pop contemporanea italiana, porta a Sanremo Le cose che non sai di me, canzone che esplora le sfumature dell’intimità e dei rapporti personali.
La sua performance ha ricevuto un’accoglienza calorosa dal pubblico, inserendosi in una delle serate più competitive e variate dell’intera kermesse.
A tre anni dalla partecipazione con Duemilaminuti, Sattei è tornata in gara al Festival di Sanremo con Le cose che non sai di me.
Maria Antonietta & Colombre cantano La felicità e basta
La coppia artistica (che è anche coppia nella vita) Maria Antonietta & Colombre, nome che unisce due voci distinte della scena indie e cantautorale italiana, presenta La felicità e basta, brano che affronta con delicatezza e profondità i paradossi dell’esistenza contemporanea, tra desiderio e disillusione.
La loro proposta si distingue per originalità stilistica e per l’approccio narrativo, che ha catturato l’attenzione degli spettatori più attenti alla qualità del testo e dell’esecuzione.
La coppia (nella musica e nella vita) Maria Antonietta & Colombre, Letizia Cesarini Giovanni Imparato, sbarca all'Ariston con La felicità e basta, incluso nella ristampa del joint album Luna di Miele.
Nayt canta Prima che
Nayt, rapper salito alla ribalta negli ultimi anni per la sua capacità di coniugare testi intensi con una musicalità contemporanea, porta a Sanremo Prima che, brano che mescola riflessioni esistenziali con un ritmo incisivo.
Presentato nella seconda serata del Festival, il pezzo ha catalizzato l’attenzione del pubblico giovane e degli appassionati di hip‑hop e urban, contribuendo a un dialogo tra generi musicali che contraddistingue questa edizione.
Nayt, all’anagrafe William Mezzanotte, è reduce dal successo dell’album Lettera Q (disco d’oro). Il musicista è tra nomi assoldati da Conti per far leva sul pubblico più giovane e conquistare anche la Gen Z ma Prima che non lo snatura affatto per trovargli un posto a Sanremo, anzi.
Patty Pravo canta Opera
Icona indiscussa della musica italiana, Patty Pravo torna all’Ariston con Opera, brano che riflette la sua lunghissima carriera e la sua capacità di rinnovarsi pur mantenendo quell’alone di mistero artistico che la contraddistingue da decenni.
La sua partecipazione a Sanremo 2026 è stata salutata con rispetto dai colleghi artisti e dalla stampa culturale, che riconosce in lei una delle voci più influenti della storia moderna della canzone italiana.
Per lei, è l'undicesima partecipazione in gara a Sanremo. Si tratta del podio assoluto, condiviso parimerito con Francesco Renga, tra tutti i cantanti di questa edizione: Pravo e Renga sono i due veterani del Festival in questa tornata di artisti.
Raf canta Ora e per sempre
Veterano della nuova scuola cantautorale degli anni ’80 e ’90, Raf gareggia con Ora e per sempre, una ballata che fonde elementi della sua tradizione melodica con una produzione moderna.
Il brano ha avuto buona rotazione radiofonica e una risposta favorevole nelle visualizzazioni streaming, consolidando il suo ritorno alla ribalta dopo anni di attività costante nel panorama musicale nazionale.
Quella di quest'anno è per Raf la quinta partecipazione in gara al Festival di Sanremo.
Samurai Jay canta Ossessione
Al suo debutto come Big a Sanremo 2026, Samurai Jay porta Ossessione, singolo che riflette la sua identità da rapper e cantautore contemporaneo.
Il pezzo si distingue per ritmo coinvolgente e testi diretti, elementi che lo rendono uno degli artisti più curiosi da seguire nella competizione. La sua performance ha già attirato l’attenzione del pubblico e della giuria.
Sayf canta Tu mi piaci tanto
Sayf, rapper italo-tunisino noto per il suo stile narrativo incisivo, partecipa con Tu mi piaci tanto, canzone che unisce sonorità urbane a riflessioni personali e sociali.
Il brano ha già registrato riscontri positivi nella prima parte del Festival, comparendo tra i più votati delle serate iniziali. La combinazione di energia e testi diretti fa di Sayf uno dei protagonisti più attesi della finale.
Sal Da Vinci canta Per sempre sì
Con una carriera che attraversa decenni di palco e platee, Sal Da Vinci canta a Sanremo Per sempre sì, un pezzo che mette in primo piano la sua voce potente e una narrazione emotiva intensa.
Per sempre sì è stato tra i pezzi più votati nella classifica provvisoria della terza serata, segno che l’artista mantiene un grande seguito e la capacità di toccare corde profonde negli ascoltatori. Le radio italiane lo hanno inserito nelle playlist rotanti, contribuendo al successo diffuso del brano oltre la competizione.
E Da Vinci si conferma anche tra i protagonisti assoluti dei meme della terza serata, tanto da essere stato ribattezzato dalla rete come "Sal Da Vincitore".
Serena Brancale canta Qui con me
Serena Brancale canta Qui con me, un brano che unisce una timbrica vocale intensa a un linguaggio melodico raffinato, mettendo in evidenza la sua attitudine come interprete e autrice.
Nella terza serata di Sanremo 2026 la sua esibizione è entrata nella top 5 provvisoria, indicazione di un forte gradimento da parte di pubblico e giuria insieme a nomi di grande esperienza. La sua presenza conferma la continuità di un percorso artistico costruito su coerenza e intensità emotiva.
Tommaso Paradiso canta I romantici
Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, compete con I romantici.
A novembre 2025 il cantautore ha pubblicato il suo ultimo album Casa Paradiso, trainato dal successo del singolo Lasciamene un po’.
Questa è la sua prima partecipazione ufficiale come concorrente. Paradiso cattura l’attenzione del pubblico e della stampa per la sua capacità di coniugare pop italiano e atmosfera malinconica, caratteristiche che rendono la sua esibizione tra le più attese.
Tredici Pietro canta Uomo che cade
Tredici Pietro, artista che ha saputo ritagliarsi uno spazio personale tra pop e narrazione urbana, propone Uomo che cade, brano che riflette su fragilità e resilienza con un linguaggio poetico e diretto.
La sua performance nella terza serata di Sanremo 2026 ha riscosso una buona attenzione, inserendolo nella conversazione del pubblico e degli addetti ai lavori come uno degli interpreti più suggestivi di questa edizione. Della serie, buon sangue non mente: Tredici Pietro, infatti, al secolo è Pietro Morandi, figlio del grande Gianni Morandi.