Introduzione
A tre anni dalla sua seconda partecipazione con Vivo, Levante si ripresenta in gara a Sanremo con la canzone Sei tu. Nella serata delle cover Levante duetterà con Gaia sulle note de I maschi di Gianna Nannini (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).
Quello che devi sapere
L'esibizione di Levante con Sei tu
Avvolta in un tubino di lustrini (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) Levante si mostra sicura di sé come sempre nella serata d'apertura del Festival, consapevole della sua voce e delle sue potenzialità ormai assodate. Gli esperimenti sonori di Tikibombom (sei anni fa) sono ormai lontani, la formula è ancora una volta più classicamente sanremese ed esalta la sua vocalità. Al critico musicale di Sky TG24 Fabrizio Basso, ricorda Edith Piaf "con quel cono di luce che l'avvolge". Il voto è tra 7 e 8 (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA).
Levante alla sua terza partecipazione a Sanremo
Levante ha debuttato in gara con Tikibombom classificandosi alla dodicesima posizione nel 2020. Tre anni dopo la cantautrice è tornata a calcare il palco del Teatro Ariston con Vivo chiudendo al ventitreesimo posto. Nella serata delle cover Levante duetterà con Gaia sulle note de I maschi di Gianna Nannini: “Levante e Gaia, ma avrei potuto utilizzare anche la terza persona singolare del verbo essere, perché non potete immaginare la felicità di avere sul palco my favourite Libra. Ci vediamo a Sanremo, mano nella mano”. Dopo la partecipazione alla kermesse musicale, Levante darà il via al tour nei club dal palco del Gran Teatro Geox di Padova. Successivamente, l’artista si esibirà a Firenze, Roma, Napoli, Torino, Bologna e infine Milano con l’appuntamento conclusivo in programma il 19 maggio all’Alcatraz.
Sei tu, il testo della canzone di Levante
Ah, non mi sento le gambe.
Ah, dove sono le braccia?
E mi manca il respiro,
Eppure, sono viva,
Sento che sorrido
E io non l'ho deciso.
La vista mi abbandona un po'.
Cerco la mia postura,
Divento la paura,
Mi trema anche la gola,
La voce non mi trova,
Le mani che mi ingannano.
È così ci si innamora...
Fare spazio dove posto non si trova.
Ah, se potessi vederti coi miei occhi
Lacrimeresti tutto il mio stupore.
Ah, se potessi vestire la mia pelle
Vibrare del mio suono,
Sapresti perché non ho mai trovato il modo
Per spiegare che cos'è l'amore
Per me.
Se l'amore sei tu.
Ma ho già perso il controllo,
Non mi segue più il corpo.
E la testa che gira, mi gira
Si gira a fissare il pensiero fino a dove sono valente:
Il timore di niente.
Per mostrarsi anche nelle miserie,
Poi restare a contare le macerie.
Rip. ritornello
Il significato della canzone di Levante a Sanremo 2026
La cantautrice ha spiegato il significato della canzone a Sarà Sanremo: “Racconta del desiderio di esprimere l’amore. E quindi, un elenco finito di tutte quelle che sono le sensazioni e la potenza che l’amore ci fa provare. Tutte le sensazioni fisiche”.
Chi sono gli autori della canzone di Levante
La cantautrice ha firmato testo e musica della canzone Sei tu.
Ed. Metatron Publishing/Taiga/Gorilla/Edizioni Curci