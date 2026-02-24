Sanremo, la scaletta della prima serata: ospiti e cantanti

La Città dei Fiori si prepara a diventare nuovamente il centro pulsante della musica italiana. Qui ogni nota, gesto e parola saranno al centro dell’attenzione nazionale. Ecco cosa ha in serbo il primo capitolo della kermesse canora. Scopriamo tutto quello che succederà tra poche ore, nella serata di oggi (martedì 24 febbraio), all'Ariston, sul cui palco tradizione e innovazione si incontrano, con i conduttori e gli ospiti chiamati a rendere la prima serata un vero spettacolo capace di emozionare e coinvolgere

Il sipario del Festival di Sanremo 2026 si alza tra poche ore: oggi, martedì 24 febbraio, è attesa la prima serata (La Diretta), un appuntamento che promette di fondere musica, spettacolo e celebrazione in un unico grande evento. La diretta su Rai1 inizierà alle 20.40. Dopo mesi di attesa, curiosità e anticipazioni, il Teatro Ariston tornerà a ospitare i 30 cantanti Big in gara, ognuno pronto a presentare per la prima volta il proprio brano davanti al pubblico e alla giuria. L’atmosfera in città sarà di elettrica attesa: Sanremo si prepara a diventare nuovamente il centro pulsante della musica italiana, dove ogni nota, ogni gesto e ogni parola saranno al centro dell’attenzione nazionale. Sul palco, tradizione e innovazione si incontrano, con i conduttori e gli ospiti chiamati a rendere la prima serata un vero spettacolo capace di emozionare e coinvolgere. Scopriamo cosa succederà questa sera, tra ospiti, cantanti in gara e conduttori.

Tutti i Big sul palco per il debutto dei brani Durante la prima serata del Festival di Sanremo, nessuno dei 30 cantanti Big sarà escluso: ogni artista avrà l’opportunità di esibirsi per la prima volta con il proprio brano in concorso. Le esibizioni saranno valutate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che assegnerà i voti necessari a stilare una classifica provvisoria dei 30 brani. Al termine della puntata, il pubblico scoprirà le cinque canzoni più apprezzate dai giurati, senza conoscere l’ordine di piazzamento. Sul palco, a guidare la conduzione, ci sarà Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini, con il co-conduttore Can Yaman, l’attore turco che negli ultimi anni è diventato uno dei volti più noti della televisione italiana, pronto a dare un tocco di freschezza e fascino internazionale alla serata. Dunque questa sera vedremo (e, soprattutto, ascolteremo) esibirsi i seguenti 30 Big, ciascuno con la rispettiva canzone: Arisa con Magica favola

Tredici Pietro con I romantici

Tiziano Ferro celebra 25 anni di carriera all’Ariston Il super ospite della prima serata sarà Tiziano Ferro, che tornerà sul palco del Teatro Ariston per un momento di grande celebrazione: un quarto di secolo dopo l’uscita del singolo Xdono e dell’album Rosso Relativo, che hanno segnato l’inizio della sua carriera discografica. Durante la serata, Ferro presenterà anche il nuovo disco Sono un grande, eseguendo dal vivo per la prima volta il brano che dà il titolo all’album, già certificato disco d’oro. Alla vigilia della sua partecipazione, il cantautore ha condiviso sui social la propria emozione: "Sento già il profumo dei fiori. Ci vediamo martedì sera a Sanremo. A 46 anni emozionato come a 20". La sua presenza promette di trasformare la prima serata in un incontro tra la storia della musica italiana recente e le nuove sonorità portate dai Big in gara. Approfondimento Festival di Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce

Max Pezzali e Gaia: musica tra mare e piazza Oltre a Tiziano Ferro, il pubblico potrà assistere alle performance di Max Pezzali, che si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo, ripercorrendo le hit pop che hanno segnato la storia della musica italiana. Sul palco di Piazza Colombo, invece, Gaia offrirà la sua musica live, portando un ulteriore appuntamento musicale al di fuori dell'Ariston e creando un legame diretto con la città. Questi momenti confermano l'ampiezza e la varietà dell'offerta musicale del Festival, capace di unire grandi nomi consolidati e artisti contemporanei.