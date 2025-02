Sanremo 2025, chi è Olly con il brano Balorda nostalgia. FOTO

12/13 ©Getty

Tra i duetti celebri, oltre a quelli con Emma e Lorella Cuccarini, il giovane artista ne annovera uno anche con Angelina Mango nel brano Per due come noi, che ha scalato le classifiche e ha ottenuto la certificazione come disco di platino

Sanremo 2023, i duetti del Festival da Fedez a Lorella Cuccarini