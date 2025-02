Sanremo 2025, Olly canta Balorda Nostalgia: "Sarà un Festival gioioso"

Olly sarà in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo ( GUARDA LO SPECIALE ) col brano Balorda Nostalgia : scritto da lui, composto dal cantautore insieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI, che ne ha curato anche la produzione, racconta la nostalgia, un sentimento forte, vivo e vero che arriva all’improvviso e che fa sempre anche un po’ male, per questo motivo è balorda. Balorda Nostalgia è il nuovo capitolo del percorso del cantautore e segue l’uscita dell'album Tutta vita . È figlio della strada fatta con il disco, sia a livello di arrangiamento che di scrittura. Nella serata di venerdì, dedicata alle cover, Olly si esibirà sul palco del Teatro Ariston con il brano Il Pescatore di Fabrizio De André , accompagnato dal musicista e compositore Goran Bregović e la sua Wedding & Funeral Band .

Federico partiamo dalla decisione di partecipare a Sanremo.

Ci sono state chiacchierate interne con chi lavora con me a livello musicale e discografico, le mie scelte artistiche vengono discusse internamente con i miei adepti e poi con Jvli, Tommaso Bordonaro e tutto il mio team di management. Ci siamo guardati in faccia tutti d’accordo di non andare: eravamo molto tranquilli, non c’era necessità di promozione. La canzone poi è venuta da sé e secondo noi meritava Sanremo, non c’era ancora quando ho fatto dichiarazioni.

Quindi non è stata creata ad hoc?

No, non scrivo su commissione. Nasce tutto in modo naturale ed é una parte di me, è un bel succo del discorso.

Cosa intendi per succo del discorso?

Mi riferisco al mio album Tutta Vita, a ciò che racconta e che c’è dentro. Non voglio fare spiegoni perché è anche bello che le canzoni vengano interpretate: io canto la mia vita, la vita normale di ragazzo di 23 anni.

Come trasmetterai col tuo corpo Balorda Nostalgia, tu che sei molto fisico?

E' molto parlata più che cantata, non sculetterò ovviamente, non per etica o morale ma perché la canzone non si presta a questo. Sarò attento alla sala, nel momento in cui canto sto attento prima di tutto a chi c’è fisicamente davanti a me: non vado a fare una gara di stile, mi esploderanno le vene sul collo dall’energia.

Vedremo dunque una evoluzione artistica importante rispetto al tuo primo Sanremo?

Sono in una età in cui tutto è in divenire, c’è stata una grande crescita ultimamente ma dentro di me parte dal 2016, sono quasi dieci anni che scrivo, canto e pubblico canzoni. A livello di vita sto crescendo, non avrò mai la verità in tasca, ma mi impegno a esser più serio possibile ed evitare sbandate anche se ogni tanto vorrei prenderne una proprio per l'età che ho. Questo Sanremo vado a divertirmi e guarderò soprattutto alla versione di me che voglio raggiungere.

Cosa è il Pop oggi? Inoltre arrivi dal Rap ma non c'è traccia o se c'è è molto nascosta.

Il Pop per come lo interpreto è sicuramente tornato, comunque io sono meno analitico di un giornalista: per me cantare e scrivere è sempre stata la cosa più importante, ancor più della voce. Nel modo in cui scrivo ce n’è tanto di Rap, scrivo al microfono ed è rimasta l’immagine di scrivere cose terra terra che viene un po’ dal rap è un po’ dal cantautorato genovese.

E' vero che non si può riannodare il nastro della vita, ma se fosse possibile c'è una sliding door che vorresti cambiare?

Ah no, qualcosa rivedrei molto volentieri, ma non cambierei le cose. Non le cambierei anche se ho attraversato momenti della mia vita in cui mi sono stato troppo sulle palle, cioè proprio avrei fatto tutto diversamente; però sono arrivato fin qua. Sicuramente avrei tanto piacere a parlare con mio nonno perché ci sono tante cose della vita che lui risolverebbe forse in poche parole che a me creano ancora tanti pensieri e purtroppo è andato via quando ero troppo piccolo per poterlo fare.